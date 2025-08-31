Voz do Leitor, 31/08: Cratera aberta há 30 dias

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A denúncia do leitor da coluna é na Rua Francisco da Cunha, esquina com a Rua Eduardo Wanderley Filho, localizada no bairro de Boa Viagem

Cratera aberta há 30 dias

Há aproximadamente 30 dias, o Sr. Wesley publicou nesta coluna uma nota sobre a cratera presente na Rua Francisco da Cunha, esquina com a Rua Eduardo Wanderley Filho, localizada no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul da capital. Entretanto, a Compesa e a Prefeitura do Recife nada fizeram até agora para realizar o conserto e esta situação já perdura desde o mês de junho. Os dois órgãos não se pronunciam e ficam jogando a responsabilidade um para o outro, coisas da cidade do Recife.

Paulo Fernando, por e-mail

Cratera aberta há 30 dias em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife - PAULO FERNANDO / VOZ DO LEITOR

Sinalização de trânsito precária

Faço um apelo ao DER-PE e aos órgãos estaduais de trânsito para revitalizarem a sinalização horizontal e vertical nas rotatórias embaixo do viaduto Geraldo Melo, na Estrada da Batalha, no bairro de Prazeres. Todos os dias um enorme congestionamento se forma no local devido a ausência de fiscalização de trânsito por parte do DER-PE, DETRAN-PE, BPRV E BPTRAN. Também noto que a sinalização está precária, falta pintar os meios-fios de amarelo, instalar placas de proibido parar e estacionar, e faixas de pedestres. Não entendo como se arrecada tanto com taxas e multas e nossas rodovias são tão abandonadas. Fica o registro.

Fábio Júnior, por e-mail

CNH

O governo Federal está propondo uma série de modificações para emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), reduzindo custos e facilitando essa emissão. Diante disso, as autoescolas entraram em cena para alegar que essas modificações podem comprometer a segurança do trânsito. Ora, quem já precisou de autoescola para ter aulas de trânsito, principalmente a parte prática, sabe muito bem que ela pouco capacita o cidadão para um trânsito seguro. Meus filhos mesmo eu não permiti que dirigissem por um bom tempo sem a minha presença, pois eu não tinha confiança para tal (principalmente por conta dos erros grosseiros que eles cometiam e que não foram corrigidos pelo instrutor). Afirmo o que aconteceu com meus filhos não é exceção. É claro que o Detran também tem sua grande parcela de culpa nessa má formação de condutores por não fiscalizar as autoescolas.

Marco Wanderley, por e-mail

Indenização

Vi a notícia que a mãe de um adolescente morto em rebelião na Funase vai receber indenização. Até aí, justo. Mas gostaria de saber se as mães dos adolescentes que foram vítimas desses adolescentes infratores... Elas também serão indenizadas? Ou será que a indenização é apenas para quem não produz nada de benéfico para a sociedade?

Rômulo Alves, por e-mail

Resposta do Consórcio de Transporte Metropolitano

Em resposta à Coluna Voz do Leitor do dia 25 de agosto de 2025, a Coordenadoria de Comunicação e Imprensa do Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) informa que uma equipe da Diretoria de Engenharia e Manutenção foi enviada ao local para realizar uma avaliação detalhada da situação. Após a conclusão da análise, será providenciada a substituição do equipamento.

Assessoria de Imprensa