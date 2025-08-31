fechar
Editorial | Notícia

Taxações podem ser ilegais

Para um tribunal federal de apelações nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump incorre em medida inconstitucional ao promover tarifaço

Por JC Publicado em 31/08/2025 às 0:00
PEC da blindagem de parlamentares
PEC da blindagem de parlamentares - Thiago Lucas

Clique aqui e escute a matéria

O exercício do poder nas democracias não é ilimitado, absoluto ou inconsequente. Há regras, trâmites e ritos que obedecem a diretrizes constitucionais, e se relacionam com a história das nações – e também com a história entre as nações. Ao assumir a Casa Branca pela segunda vez, este ano, Donald Trump vem desafiando as raias e as fronteiras de seu próprio país e do mundo. Para o lado de dentro, promove perseguições e implanta um Estado policialesco que amedronta não apenas os imigrantes, mas grande parcela da população norte-americana. E para fora, a adoção de sobretaxas de importação para supostamente proteger a economia dos Estados Unidos, sob justificativas tão díspares quanto disparatadas, vem perturbando o mercado global, gerando dilemas diplomáticos e efeitos que têm tudo para serem desestabilizadores do comércio internacional e ameaçarem a saúde econômica da potência da América do Norte.
Na última sexta, depois de muita polêmica e violência política sobre a praça global, o presidente Trump recebeu uma notícia que soa como um limite – e obviamente não gostou. Um tribunal federal de apelações divulgou a decisão em que se nega o direito legal de Trump impor tarifas abrangentes. Apesar da decisão, o muro protecionista das tarifações está mantido, por enquanto, mesmo fora da permissão de alegar emergência nacional para tributar com alíquotas exageradas qualquer país do planeta.
A nova decisão confirma outra que havia sido anunciada por um tribunal especializado em comércio de Nova York, em maio. A revogação imediata do tarifaço foi retirada, para dar tempo à Casa Branca de recorrer à Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal de lá. Para variar, o atual ocupante da Casa Branca desqualificou ambas as decisões, afirmando que configuram ações partidárias. A politização de tudo que lhe é negado faz parte do espetáculo do magnata, para quem o drama é igualmente costumeiro: se as tarifas forem revogadas, segundo ele, haverá um “desastre total” nos EUA. O presidente não apenas se apresenta como salvador, mas quer construir no imaginário coletivo a mensagem de que, sem ele, a nação despenca no abismo. Um discurso clássico dos tiranos e dos aspirantes a ditadores, aliás.
A realidade econômica nos Estados Unidos pode não ser tão pujante como no período de única superpotência. Mas provavelmente não será com soberba e à base de imposições tarifárias, como na Idade Média, que esse país ou qualquer outro irá se projetar como grande sombra sobre a Terra. O mais importante é que tal constatação saia dos próprios norte-americanos, cujas instituições continuam sendo um exemplo para a democracia liberal no mundo, à revelia dos disparates de Donald Trump. Manifestações de lideranças de vários países indicam o consenso da paciência com um presidente tão poderoso – até porque não será de fora que chegará a solução institucional que pare os arroubos autoritários que sacodem os EUA e assustam o mundo inteiro. Se as taxações inventadas forem mesmo consideradas ilegais, um sopro de alívio global pode estar próximo.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Capitalismo do crime
PAÍS DO PCC?

Capitalismo do crime
Voz do Leitor, 30/08: Buracos prejudicam mobilidade de motoristas em Paulista
CRATERA

Voz do Leitor, 30/08: Buracos prejudicam mobilidade de motoristas em Paulista

Compartilhe

Tags