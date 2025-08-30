fechar
Voz do Leitor, 30/08: Buracos prejudicam mobilidade de motoristas em Paulista

A denúncia do leitor da coluna é na Avenida Benjamin, no bairro do Fragoso, que solicita à gestão municipal a requalificação da via

Por JC Publicado em 30/08/2025 às 5:02
Buracos prejudicam mobilidade de motoristas em Paulista
Buracos prejudicam mobilidade de motoristas em Paulista - LUIZ SOUZA / VOZ DO LEITOR

Solicitamos às autoridades competentes que promovam a requalificação da Avenida Benjamin, no bairro do Fragoso, no município do Paulista. A via, bastante movimentada, apresenta muitos buracos ao longo de sua extensão, o que está dificultando a mobilidade dos motoristas. Além disso, a população local que mora nas imediações encontra dificuldade até para solicitar serviço de táxi ou motoristas por aplicativo.

Luiz Souza, por e-mail

LUIZ SOUZA / VOZ DO LEITOR
Trânsito caótico do Recife

Não será surpresa, pelo menos para mim, que em breve, além do IPVA, o governo comece a cobrar IPTU também dos automóveis. Afinal, um carro hoje é praticamente um bem material imóvel. Fica praticamente parado o dia todo, devido ao trânsito caótico que temos no Recife. Isso é resultado, de anos e anos da falta de políticas de incentivo para o transporte público. O metrô está sucateado, o transporte por ônibus de péssima qualidade também, sendo substituído por aplicativos de transportes, seja de automóveis ou motocicletas. Mais e mais veículos de transporte individual, sendo usados, estrangulando a malha viária já deficitária da cidade. O resultado não poderia ser outro. Engarrafamentos cada vez maiores, em praticamente todos os horários do dia, não somente nos horários de pico.

Sérgio Lisboa, por e-mail 

Sensação de segurança

É impressionante a aparente sensação de segurança nas ruas com a presença ostensiva dos novos policiais militares. A população já acostumada com a banalização da violência respira mais aliviada momentaneamente.

Fausto Jader, por e-mail

Transporte intermunicipal

Em 50 anos de exploração da linha Goiana x Recife, o serviço de transporte prestado pela empresa Rodotur ainda deixa bastante a desejar: ônibus obsoletos. Sabemos que o BNDES oferta linha de crédito para renovação da frota. A população goianense merece uma prestação de serviços de boa qualidade.

Valter Rocha, por e-mail

Buracos em Olinda e Paulista

Assisti pela televisão, reportagens mostrando as crateras da Estrada do Passarinho e da Rua Borboleta, em Olinda; e da Avenida Benjamin, no bairro do Fragoso, em Paulista. As Prefeituras alegaram que estão aguardando verbas estaduais para iniciarem os trabalhos de recuperação das mesmas. A governadora Raquel Lyra já fez duas reuniões com os prefeitos desses municípios e, até agora, não houve esses repasses? Enquanto isso, os veículos e os transeuntes continuam sofrendo com esses problemas.

Cláudio de Melo, por e-mail

Resposta da Neoenergia

Em atenção ao leitor Gilberto Melo, que alertou sobre dificuldade de leitura do medidor de energia elétrica, a Neoenergia Pernambuco informa que enviará uma equipe ao local até a próxima quarta-feira para analisar o equipamento e promover a manutenção ou substituição do mesmo.

Assessoria de Imprensa

