Voz do Leitor, 30/08: Buracos prejudicam mobilidade de motoristas em Paulista

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A denúncia do leitor da coluna é na Avenida Benjamin, no bairro do Fragoso, que solicita à gestão municipal a requalificação da via

Clique aqui e escute a matéria

Buracos prejudicam mobilidade de motoristas em Paulista

Solicitamos às autoridades competentes que promovam a requalificação da Avenida Benjamin, no bairro do Fragoso, no município do Paulista. A via, bastante movimentada, apresenta muitos buracos ao longo de sua extensão, o que está dificultando a mobilidade dos motoristas. Além disso, a população local que mora nas imediações encontra dificuldade até para solicitar serviço de táxi ou motoristas por aplicativo.

Luiz Souza, por e-mail

Buracos prejudicam mobilidade de motoristas em Paulista - LUIZ SOUZA / VOZ DO LEITOR

Trânsito caótico do Recife

Não será surpresa, pelo menos para mim, que em breve, além do IPVA, o governo comece a cobrar IPTU também dos automóveis. Afinal, um carro hoje é praticamente um bem material imóvel. Fica praticamente parado o dia todo, devido ao trânsito caótico que temos no Recife. Isso é resultado, de anos e anos da falta de políticas de incentivo para o transporte público. O metrô está sucateado, o transporte por ônibus de péssima qualidade também, sendo substituído por aplicativos de transportes, seja de automóveis ou motocicletas. Mais e mais veículos de transporte individual, sendo usados, estrangulando a malha viária já deficitária da cidade. O resultado não poderia ser outro. Engarrafamentos cada vez maiores, em praticamente todos os horários do dia, não somente nos horários de pico.

Sérgio Lisboa, por e-mail

Sensação de segurança

É impressionante a aparente sensação de segurança nas ruas com a presença ostensiva dos novos policiais militares. A população já acostumada com a banalização da violência respira mais aliviada momentaneamente.

Fausto Jader, por e-mail

Transporte intermunicipal



Em 50 anos de exploração da linha Goiana x Recife, o serviço de transporte prestado pela empresa Rodotur ainda deixa bastante a desejar: ônibus obsoletos. Sabemos que o BNDES oferta linha de crédito para renovação da frota. A população goianense merece uma prestação de serviços de boa qualidade.

Valter Rocha, por e-mail



Buracos em Olinda e Paulista

Assisti pela televisão, reportagens mostrando as crateras da Estrada do Passarinho e da Rua Borboleta, em Olinda; e da Avenida Benjamin, no bairro do Fragoso, em Paulista. As Prefeituras alegaram que estão aguardando verbas estaduais para iniciarem os trabalhos de recuperação das mesmas. A governadora Raquel Lyra já fez duas reuniões com os prefeitos desses municípios e, até agora, não houve esses repasses? Enquanto isso, os veículos e os transeuntes continuam sofrendo com esses problemas.



Cláudio de Melo, por e-mail

Resposta da Neoenergia

Em atenção ao leitor Gilberto Melo, que alertou sobre dificuldade de leitura do medidor de energia elétrica, a Neoenergia Pernambuco informa que enviará uma equipe ao local até a próxima quarta-feira para analisar o equipamento e promover a manutenção ou substituição do mesmo.

Assessoria de Imprensa