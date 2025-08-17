Voz do Leitor, 17/08: Abrigo de passageiros de ônibus sucateado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A denúncia do leitor da coluna é no ponto de ônibus localizado na Rua Henrique Dias, em frente ao SESI de Paratibe, no município do Paulista

Abrigo de passageiros de ônibus sucateado

Gostaria de pedir providências ao Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano no sentido de melhorias do abrigo de passageiros de ônibus que fica na Rua Henrique Dias, em frente ao SESI de Paratibe, no município do Paulista. Como podemos observar na foto, o abrigo não oferece nenhuma condição para acomodação dos usuários, pois além da vegetação que invade o espaço, também é possível observar um declive na calçada, o que dificulta o acesso de cadeirantes. Por se tratar de um abrigo que fica em frente a uma instituição de ensino, e também é bastante usada pelos moradores, pedimos ao Grande Recife melhorias no referido abrigo, além de pedir que a Prefeitura do Paulista melhore as condições da calçada e corte o matagal.

André Ferreira, por e-mail

Abrigo de passageiros de ônibus sucateado - ANDRÉ FERREIRA / VOZ DO LEITOR

Acúmulo de água em Casa Amarela

Quero através desta respeitada coluna pedir a Prefeitura do Recife providências no sentido de resolver o acúmulo de água que fica na Avenida Norte, nas proximidades da Escola de Referência em Ensino Médio Clotilde de Oliveira, em Casa Amarela, na Zona Norte, mais especificamente em frente ao n° 6674, sentido macaxeira. Esse problema existe há anos, trazendo transtorno para quem transita pela calçada, pois os carros quando passam geralmente dá um banho nos pedestres. Além do mau cheiro da água, há o risco de alguém sofrer uma queda devido ao excesso de lodo. Diante do exposto, esperamos que a Prefeitura do Recife resolva esse problema o quanto antes.

André José, por e-mail

Aproximação por conveniência

Os políticos são engraçados, para não dizer outro adjetivo. Me lembro perfeitamente - e a internet está aí para as pessoas pesquisarem - que, em 2014, a família Campos inteira apoiou a candidatura de Aécio Neves, ante a disputa com a ex-presidente Dilma Rousseff, mesmo com Lula declarando voto para a sua então candidata petista. Anos depois, em 2020, João Campos surfou na onda do antipetismo para se eleger prefeito do Recife e vivia criticando Lula, que tinha sido solto no final de 2019. Agora, em 2025, esse mesmo João Campos declarou em palanque ao lado de Lula, aqui no Recife, que é um "soldado de Lula", e que iria "defender Lula onde quer que fosse". O deputado federal, Pedro Campos, seu irmão, também não perdeu a oportunidade de bajular o presidente da República, que outrora também não quis se aliar. Como diz o ditado, o mundo não gira, ele capota. Nunca me enganei com João Campos e sua família. Na verdade, só fazem política para o bem deles próprios... E, por isso, se aproximam ou se afastam de Lula por conveniência, não por convicção.

Fernando Marinho, via redes sociais

Propagandas de apostas online

Os jogos de apostas online viciam assim como álcool, cigarro e qualquer outra droga. O Ministério da Saúde não está tratando com o mesmo vigor essa praga que está presente no Brasil, e permite essas propagandas nas emissoras de televisão abertas. Pior, essas propagandas passam a qualquer hora, não se importando se crianças e adolescentes estão assistindo; quando, na verdade, só deveriam ser reproduzidas após às 22h ou até mesmo censuradas da programação.

Paulo de Luna, por e-mail

Películas escuras nos carros

Faço um apelo aos órgãos que fiscalizam o trânsito no Recife e na Região Metropolitana para que coíbam, com base na Resolução nº 989/2022 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), o uso de películas blackout (totalmente escuras) nos veículos. É um verdadeiro absurdo. Até no para-brisa, a película está totalmente escura. Certa vez, em um desses carros, um passageiro baixou o vidro para jogar uma ponta de cigarro fora e foi possível ver que os ocupantes estavam com latas de cerveja na mão. Isso aconteceu em plena luz do dia, na Avenida Caxangá. Ou seja, os agentes de trânsito, ou até mesmo a Polícia Militar, não podem autuar essas pessoas por falta de visibilidade dentro do carro.

Silvio Romero, por e-mail