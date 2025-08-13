Voz do Leitor, 13/08: Trecho novo, velhos problemas na PE-60
Leitor da coluna denuncia que o novo trecho recuperado da via não tem com sinalização horizontal, apresenta setores alagados e com acúmulo de detritos
Trecho novo, velhos problemas na PE-60
No último final de semana mais uma vez tive o desprazer de viajar pela PE-60 até São José da Coroa Grande. Apesar da recuperação de quase 30 km depois da entrada de Tamandaré, os mesmos problemas se repetem; inclusive, o novo trecho foi recuperado e não colocaram qualquer sinalização horizontal, apresenta setores alagados e com acúmulo de detritos. Ou seja, asfalto novo, problemas velhos e a deterioração destruindo os investimentos, em evidente desperdício de recursos públicos, pagos com o nosso dinheiro. Até quando?
Mariano Pontes, por e-mail
Manga no mercado interno
Se a exportação de manga fica inviável tendo em vista a tarifa imposta pelo governo dos Estados Unidos, que se faça um esforço para colocar manga no mercado interno, pois o único impedimento para o consumo pelos brasileiros é o preço alto. Numa feira, no sábado passado, uma manga tommy estava sendo vendida a R$ 2,50 a unidade, e o vendedor reclamava do alto preço pago por uma caixa. Negociem o valor pago aos trabalhadores da colheita e os fretes, que o governo conceda isenção de impostos, baixem as margens de lucro e ofereçam ao povo as mangas, ao invés de deixar que apodreçam no pomar. Os trabalhadores e os consumidores irão agradecer.
Maurício Cavalcanti, por e-mail
Sala vip dos ministros dos Tribunais Superiores
Apesar dos ótimos salários, mordomias, vantagens adicionais nos contracheques e seguranças, os ministros dos Tribunais Superiores (STF, STJ e TST) têm à disposição sala vip exclusiva no Aeroporto de Brasília. Sim, não é uma sala vip em comum entre esses ministros. Cada Tribunal tem a sua própria área exclusiva, independente de estar ou não em serviço. A justificativa? Evitar encontros com pessoas mal intencionadas ou inconvenientes. E quem vai pagar os milhões para vossas excelências terem essa mordomia (mais uma) à sua disposição? Claro que é o pobre e explorado contribuinte brasileiro.
Marco Wanderley, por e-mail
Primeira vitória do Sport
Em um misto de alegria e preocupação dos seus fiéis torcedores, finalmente, o Sport Club Recife venceu a primeira partida no Brasileirão, derrotando o Grêmio por 0x1, fora de casa. A preocupação é porque em 17 rodadas disputadas, os rubro-negros colheram apenas seis empates e foram derrotados em 10 partidas. E, com apenas 9 pontos na tabela, vai precisar de no mínimo mais 34 pontos para escapar do rebaixamento. No futebol nada é impossível. A atenção da diretoria será cada vez mais por reforços que chegam com vontade de melhorar o desempenho da equipe.
Paulo Panossian, por e-mail
Oficinas oferecidas pela Compesa
No mês em que se celebra o Dia do Combate à Poluição (14 de agosto), a Compesa e a BRK, parceiras no Programa Cidade Saneada, promovem oficinas gratuitas voltadas para a sustentabilidade, preservação ambiental e cuidados com o saneamento. As atividades serão realizadas nos bairros de Santo Amaro e Coque, no Recife. Somente em 2025, já foram realizadas 18 oficinas com foco na sustentabilidade, abordando temas como horta urbana, aproveitamento integral de alimentos, reutilização de materiais, produção de cosméticos e produtos de limpeza naturais.
Assessoria de Imprensa