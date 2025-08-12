Voz do Leitor, 12/08: Obras sem fiscalização municipal

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A denúncia do leitor é no cruzamento da Rua Francisco da Cunha com a Professor Eduardo Wanderley Filho, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife

Obras sem fiscalização municipal

Se a via pública é da responsabilidade da Prefeitura do Recife/Emlurb; então, o município deveria ter uma equipe para circular e supervisionar todas as obras em andamento e, assim, poder exigir das empresas as devidas correções. Os órgãos públicos e privados que arrebentam os asfalto e as calçadas, por exemplo, sabem que não há uma supervisão do poder municipal e, consciente disso, não se preocupam com a qualidade final do serviço e sim com a economia de material. No cruzamento da Rua Francisco da Cunha com a Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, um serviço realizado no mês passado, pela Compesa, teve em poucos dias um afundamento das placas de concreto, o que vem comprometendo toda circulação dos veículos na área. E, como sempre, fica por isso mesmo.

Wesley Veloso, por e-mail

Transnordestina

Nunca votei em Danilo Cabral, não o conheço pessoalmente, mas quero aqui externar minha solidariedade a ele pela forma como foi demitido da Sudene, onde vinha defendendo os interesses do Nordeste, em especial de Pernambuco. Segundo alguns órgãos da imprensa, a demissão de Danilo se deu a pedido de políticos do estado do Ceará, pois são contrários a implantação do ramal Suape/Salgueiro da Transnordestina, uma obra que vai gerar empregos e desenvolvimento para o nosso estado. Se realmente foi esse o motivo, é de se estranhar e lamentar, e aqui faço uma pergunta: onde estão os 25 deputados federais de Pernambuco? Os três senadores, além dos quatros ministros pernambucanos no governo Lula, que até onde consta, não deram uma palavra e nem moveram uma palha para defesa dos interesses do estado? Fica a impressão de que eles não estão ali para defender Pernambuco, mas, sim, seus próprios interesses. A Transnordestina é um projeto para atender a região Nordeste e não apenas o estado do Ceará.

André José, por e-mail

Arlindo Cruz

Mais um gênio do samba raiz se despede. Extraordinário compositor e interprete, Arlindo Cruz, aos 66 anos, se despediu depois de ter sofrido um AVC, em 2017. Carioca, compôs a mais conhecida de suas canções “Meu Lugar” em homenagem ao bairro em que nasceu, em Madureira. Sua obra continua e ficará eternizada. Vá em Paz, Arlindo Cruz.

Paulo Panossian, por e-mail

Vitória de clubes pernambucanos

Fiquei muito feliz com o soerguimento do futebol Pernambucano - ao menos neste final de semana. Sport, Náutico, Santa Cruz e Central venceram os seus duelos. Os dois últimos, por sinal, avançando de fase na Série D. Espero que sigam assim até o final do ano, vencendo, para mostrar novamente que somos os melhores do Nordeste.

João Guilherme, por e-mail

Pessoas em situação de vulnerabilidade

A cada dia aumenta o número de pessoas em situação de rua aqui no Recife, dormindo em cima de plásticos e caixas de papelões para superar o frio da madrugada, devido às mudanças de temperatura que estão ocorrendo na capital. A Prefeitura do Recife adotar políticas públicas para ajudar essas pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica.

Genival Paparazzi, por e-mail

Operação da Compesa

Uma operação da Compesa em parceria com a Secretaria de Defesa Social de combate ao furto de água no município de Jataúba, no Agreste, resultou no aumento da vazão de chegada à cidade. Foram recuperados 8 litros por segundo e o sistema voltou a operar com 17 L/s. A água desviada estava sendo utilizada para irrigar plantações, abastecer campos de futebol, chácaras com piscina e até para encher açudes. A Compesa lembra que o furto de água é crime previsto nos artigos 155 e 265 do Código Penal Brasileiro, com pena de reclusão e aplicação de multas. A ação criminosa ainda prejudica o abastecimento da população e o funcionamento de equipamentos essenciais à sociedade, como hospitais, escolas, creches, asilos e órgãos públicos.

Assessoria de Imprensa