Voz do Leitor, 08/08: Cratera em via recapeada recentemente

A denúncia do leitor da coluna é na movimentada Rua da Concórdia, no bairro de São José, na região central da capital pernambucana

Em menos de um ano após a reforma da movimentada Rua da Concórdia, no bairro de São José, no Centro do Recife, surge uma nova cratera. Essa já é a segunda que surgiu ainda este ano. Assim são todas as obras realizadas pela Prefeitura do Recife/Emlurb. Não tem uma obra que dure por muito tempo. Vemos aí somente um exemplo, de tantas onde nossos impostos são desperdiçados pela incompetência municipal.



Érique Medeiros, por e-mail

Circo no Congresso Nacional

Nunca senti tanta vergonha alheia vendo essa palhaçada dos políticos tentando paralisar o Congresso Nacional e impedir que os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, abrissem a sessão do dia. Mais uma vez os conservadores querem tomar o poder à força. Querem ditar as regras do nosso País. Mais vergonha ainda vendo os deputados federais pernambucanos Pastor Eurico e Clarissa Tércio apoiando todo esse circo. Mas essa culpa eu não carrego. Apesar de ser evangélica, não voto e nunca votarei em quem usa o nome de Deus para conseguir votos.

Neide Freitas, por e-mail

Iluminação pública

Quero sugerir a Prefeitura do Recife a ampliação da iluminação de LED iniciada no ano passada na BR-101 Norte, até o retorno que fica logo após o antigo Bariloche. O referido retorno tem um fluxo intenso de carros e também travessia de pedestres devido a quantidade de empresas que existem no local. Com certeza, a ampliação da iluminação trará benefícios para quem trafega naquela área.

André José, por e-mail

Banheiros de supermercado imundos

Os banheiros do supermercado Carrefour, no bairro da Torre, na Zona Oeste de Pernambuco, são uma verdadeira nojeira. Será que está faltando dinheiro para contratar trabalhadores? O estacionamento, também, só fede a urina. Lamentável o tamanho descaso com os clientes.

Albérico Leite, por e-mail

Medicamento descontinuado no LAFEPE

Numa reportagem do JC, a empresa de produção de medicamentos, LAFEPE, informa que ampliou o fornecimento dos seus produtos para o SUS com chances de liderar a fabricação de novos itens. Ela deveria também retomar a fabricação do Imunoparvum, que era indicado para o tratamento de deficiências imunológicas celular e humoral, como amigdalites, faringites, erisipelas, piodermites e herpes simples, além de auxiliar em casos de alergias respiratórias, e como coadjuvante na cobaltoterapia e quimioterapia em pacientes com neoplasias, o qual foi cruelmente extinto no passado.

Cláudio de Melo, por e-mail