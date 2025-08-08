fechar
Editorial | Notícia

Demanda por mais direitos

Apesar da institucionalização no Estatuto há mais de três décadas, a população de crianças e adolescentes ainda precisa de proteção, no Brasil

Por JC Publicado em 08/08/2025 às 0:00
Guerra comercial das tarifas de Trump
Guerra comercial das tarifas de Trump - Thiago Lucas

Clique aqui e escute a matéria

Abandonadas à violência das ruas ou vítimas da brutalidade doméstica, sem adequada nutrição desde o nascimento, desprovidas dos cuidados especializados de uma creche quando necessitam, ou sem acesso a escolas de qualidade para conviver com crianças e adolescentes de sua idade, na jornada do conhecimento e da experiência social em pleno desabrochar. Assim se encontram milhões de brasileiras e brasileiros com até 18 anos de idade.
Visando à “proteção integral à criança e ao adolescente”, o Estatuto criado em 1990 é o principal instrumento institucional para quem defende os direitos da infância e da juventude no país. Marco para as políticas públicas em todos os níveis de governo, especialmente para proteger os menores de famílias vulneráveis, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) vem sendo avaliado nessas décadas, para que não deixe de contemplar nenhuma faceta dos primeiros anos de vida – inclusive a realidade virtual, traduzida em riscos de assédios e bullying digital.
A incorporação das telas e a sedução da cultura digital transformou muito a sociedade global nos últimos 35 anos. Hoje, um celular oferece não somente a distração que preenche o tempo ocioso, nem os amplos territórios de informação para desbravamento e aprendizado, mas também os riscos da atenção obsessiva que se torna um problema psicológico, e do assédio, do ódio e das imagens impróprias que podem vir junto com o ambiente aberto das redes sociais e dos games. Nesse novo cenário, um dos desafios do ECA é assimilar elementos da realidade virtual que ameaçam crianças e adolescentes, pondo esses elementos em evidência e ressaltando o grau de periculosidade para os indivíduos e suas famílias.
“O desenvolvimento de habilidades críticas, éticas e socioemocionais se tornaram urgentes para a participação segura e consciente nos ambientes digitais”, pontua a Presidente-executiva do Instituto Palavra Aberta, Patrícia Blanco, em artigo para a Folha de S. Paulo. Os direitos digitais começam a ser considerados no Brasil, mas há um longo caminho a percorrer. Para que o espírito do ECA na valorização do interessa das crianças e adolescentes seja observado, contudo, as legislações em estudo não podem ficar soltas. “É preciso envolver o poder público, escolas, famílias, sociedade civil, academia e empresas de tecnologia em ações coordenadas que promovam não apenas a proteção, mas também a autonomia crítica e o protagonismo de crianças e adolescentes no ambiente digital”, escreveu.
A demanda por mais direitos no mundo das telas não descarta a urgência de atendimento a clássicas demandas por direitos elementares, que continuam sendo negados, em todo o território nacional. Basta uma olhada nas comunidades, na rede pública de ensino, no atendimento médico e hospitalar, sobretudo nas grandes cidades e centro urbanos brasileiros, como o Recife e a Região Metropolitana, para se ver que o ECA, em tantos casos, permanece um sonho não realizado. A proteção integral à criança e ao adolescente ainda é uma utopia que perseguimos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Concurso Público Unificado: Governo de Pernambuco anuncia primeira edição no estado; veja lista de cargos
CONCURSO

Concurso Público Unificado: Governo de Pernambuco anuncia primeira edição no estado; veja lista de cargos
Voz do Leitor, 07/08: Violência e invasão de residência em Olinda
INSEGURANÇA

Voz do Leitor, 07/08: Violência e invasão de residência em Olinda

Compartilhe

Tags