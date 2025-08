Voz do Leitor, 02/08: Imóveis no centro do Recife desabando

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A denúncia do leitor é um sobrado abandonado localizado na Rua da Aurora, ao lado do número 63, no bairro da Boa Vista, na região central da capital

Imóveis no centro do Recife desabando

Que o centro da cidade do Recife está completamente abandonado, todos já estão cansados de saber. Porém, como se não bastasse o descaso da gestão pública, os imóveis que estão completamente deteriorados colocam a integridade física dos pedestres em risco, como é o caso deste prédio localizado na Rua da Aurora, ao lado do número 63, no bairro da Boa Vista, na região central da capital. Partes dos janelões deste sobrado estão caindo na calçada, um enorme perigo. Cadê o tal programa Recentro, que foi criado pela Prefeitura para revitalizar o centro da cidade. Até agora, nada mudou. Defesa Civil, faça alguma coisa.

Genival Paparazzi, por e-mail

Correios

Interessante como os Correios é horrível. Importei uma encomenda da China e deixou o país asiático em um dia. No dia posterior - o segundo após a compra - o produto já estava no Brasil. Porém, de Curitiba para o Recife, já se passaram cinco dias e até o momento nada. Como pode de um país do outro lado do mundo chegar aqui no Brasil em um dia, mas o frete dentro do nosso País levar mais de cinco dias? Ainda tem quem seja contra a privatização dos Correios.

Rômulo Alves, por e-mail

Respeito as mulheres



Gostar de mulheres não é para qualquer homem. Diria até que parece ser um sacrifício para muitos. As culturas seculares nos reduziu a coadjuvantes, fomos doutrinadas a casar, servir, sermos meigas, delicadas, monogâmicas, boa mãe e tudo aquilo que chamam de "energia feminina". Após os 30 anos, nos chamam de velhas, e se teve mais de três relacionamentos, somos rodadas. Se tivermos filho, somos pejorativamente adjetivadas de mães solteiras, muitas apanham e são humilhadas. A lista de restrições no machismo é imensa: atacam nossas celulites, estrias e gorduras, ou seja, tudo que é próprio de 90% das mulheres. Atrelado aos fatos mencionados, nosso corpo nos prepara para engravidar a cada 28 dias, num tobogã hormonal (estudar fisiologia feminina é importante), já a testosterona masculina permanece constante. Estamos dividindo as contas com homens, mas eles raramente dividem conosco os afazeres domésticos e os cuidados com os filhos. As mulheres que trabalham fora ainda cuidam do marido, dos filhos e dificilmente conseguem tempo para cuidar delas mesmas. Escutamos que "após os 40 anos estamos acabadas" e o melhor é trocar por duas de 20 (muitos homens têm dinheiro para isso). Até meados de 1920, os casamentos eram uma necessidade e a mulher era uma propriedade masculina. Estamos em 2025 e repletos de rastros antigos. O texto é para refletirmos e, obviamente, eu sei que nem todo homem é mau caráter e covarde (como o criminoso que espancou a companheira com 60 socos), assim como nem toda mulher é válida para se investir num relacionamento. É necessário discernimento e respeito acima de tudo.

Carla Marques, via redes sociais

Lei Magnitsky contra Netanyahu e Putin

Não bastasse a aplicação sem diálogo prévio ou de forma unilateral por Donald Trump de taxas absurdas a países historicamente parceiros comerciais, como fez com o Brasil, mesmo sabendo que temos déficit comercial, impõe taxa de 50% sobre nossas exportações aos EUA (parte revogada na última quarta-feira, 30), agora, estarrece também o mundo quando aplica contra o nosso ministro do STF, Alexandre de Moraes, a Lei Magnitsky, criada em 2012, para punir corruptos, terroristas, ditadores e aos que violam direitos humanos. Na realidade, Trump endoideceu. Se o presidente dos Estados Unidos tivesse um mínimo de respeito a vida humana, já teria aplicado essa Lei Magnitsky contra Benjamin Netanyahu e também a Vladimir Putin. O primeiro ministro de Israel destruir Gaza sem piedade, mantando milhares de inocentes e deixando outros milhares de feridos e mutilados, que ainda sofrem famintos, por serem proibidos a ter acesso aos caminhões de ajuda humanitária. Já o déspota Vladimir Putin, da Rússia, que também de forma perversa continua com seu exército destruindo a Ucrânia, matando e humilhando seu povo.

Paulo Panossian, por e-mail

Enfrentamento a Trump

Ao "enquadrar" o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, em lei destinada a punir infratores de direitos humanos e corruptos internacionais (Lei Magnitsky), Trump comete uma agressão inaceitável a nossa soberania, que deve ser repelida com todo vigor. Já o deputado Eduardo Bolsonaro tem de ter o seu mandato cassado. É uma medida que se impõe com urgência, tendo em vista suas atividades nos Estados Unidos contra nosso País.

Sylvio Belém, por e-mail