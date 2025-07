Voz do Leitor, 30/07: Enorme cratera dificulta mobilidade em Paulista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Enorme cratera dificulta mobilidade em Paulista

Essa é a situação da Rua Honorato Fernandez da Paz, no bairro do Janga, no município do Paulista. Em frente ao número 971, essa enorme cratera só aumenta, sem que o poder público tome providências para fazer o devido reparo. Essa dessa cratera, também há outros vários buracos nesta rua, que mesmo sendo a principal da saída dos ônibus das linhas Beira Mar/Rua do sol e Beira Mar/Derby, é tratada com total descaso. Vamos acordar, prefeito Ramos. Mande uma equipe ao local para realizar o recapeamento asfáltico.

Airton Júnior, por e-mail

Necessidades de Olinda

Enquanto a Prefeitura de Olinda está preocupada armando a Guarda Municipal, a feira da primeira etapa de Rio Doce segue uma calamidade, os abrigos de passageiros de ônibus seguem sem cobertas, inúmeros de cavalos soltos pelas ruas, além de lixo espalhado por toda cidade. Os guarda municipais de Olinda não conseguem nem atender a população com gentileza e respeito, usando arma de fogo é que serão ainda mais desrespeitosos. Só decepção com essa prefeita.

Alex Dias, via redes sociais

Prefeito ausente

Há dias que chove bastante na capital pernambucana, deixando ruas e avenidas alagadas. Gostaria de saber cadê as bombas de drenagem que o prefeito João Campos ia implantar no Recife para não alagar mais? É impressionando que toda semana o prefeito arruma um compromisso fora da cidade, nos deixando abandonados e sem gestor. No último final de semana, por exemplo, estava em São Paulo falando para o público de empresários e pseudo investidores da Avenida Faria Lima - na verdade, especuladores do mercado financeiro -, quando na verdade deveria estar circulando pela nossa cidade, vendo as necessidades da população, as melhorias necessárias em termos de saneamento básico, infraestrutura, iluminação... Visitando as áreas de morros, centro do Recife. Não adianta ser prefeito e não conhecer o município onde é gestor. Pare de viajar e de propor melhorias apenas para as áreas nobre do Recife, prefeito. Os mais de 70% que votaram no senhor não foram apenas de eleitores abastados, mas sim de pessoas humildes e que clamam por condições dignas do poder público.

Fátima Souza, via redes sociais

Brasil fora do mapa da fome

O Brasil deixou de figurar no mapa da fome, no qual havia entrado no ano de 2022, segundo relatório da Organização das Nações Unidas (ONU). Isto é resultado das políticas econômica e social do governo Federal, que se preocupa em dar dignidade a população mais necessitada.



Sylvio Belém, por e-mail

Deputado contra os brasileiros

Como pode um deputado federal, funcionário pago pelo povo, vestir a camisa de outro país e ir defender um ex-presidente, quando mais da metade dos eleitores brasileiros concorda com as punições impostas a ele. Gostaria de saber dos eleitores desse deputado, se eles já presenciaram alguma manifestação dele na sua cidade ou no seu bairro para defender vocês?

Paulo de Luna, por e-mail

Náutico em alta com Hélio dos Anjos

Mesmo sendo torcedor do Sport, gostaria de enaltecer e parabenizar o trabalho desse treinador competentíssimo chamado Hélio dos Anjos. Desde que ele assumiu o comando do Náutico, o time mudou completamente. Atualmente, a equipe alvirrubra vem de seis jogos de invencibilidade, com quatro vitórias e dois empates, sequência que colocou o Timbu na quarta colocação da Série C. Do jeito que vai, o Náutico chegará na fase final da competição como um dos favoritos ao acesso à Série B.

Lucas Holanda, por e-mail