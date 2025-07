Voz do Leitor, 29/07: Cavalo solto nas ruas do Recife

Clique aqui e escute a matéria

Cavalo solto nas ruas do Recife

Alô, Prefeitura do Recife, gostaria que fizessem valer a Lei 17.918/2013, que proíbe a circulação de veículos de tração animal, a condução de animais com cargas e o trânsito montado na capital pernambucana. Pois, o que mais vemos diariamente nas ruas e avenidas do Recife, são animais de grande porte circulando indevidamente, assim como esse cavalo solto na calçada da Rua da Aurora, no bairro da Boa Vista, na região central. Um risco enorme de provocar um acidente no trânsito. Peço que a Secretaria Executiva dos Direitos dos Animais (SEDA) e o Centro de Vigilância Ambiental (CVA) sejam mais ativos em suas funções e busquem realizar fiscalizações periódicas a fim de tirar esses animais das ruas.

Genival Paparazzi, por e-mail

Falta d'água em Candeias

Apelo ao governo de Pernambuco para que a água volte às torneiras da Rua Maria José do Amaral, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes. Desde a última sexta-feira (25) que estamos privados do precioso e caro líquido, por parte da Compesa. São tantas interrupções por manutenção no "sistema" que nos deixa desprovidos de água que não conseguimos entender o porquê de nenhuma dessas terem resolvido o problema. Será incompetência, malvadeza ou falta de vontade de melhorar a vida das pessoas? Penso que se colocassem a equipe de cobrança no lugar da equipe operacional, não teríamos problema de abastecimento.

Fábio Júnior, por e-mail

Guarda Municipal de Olinda armada

Absurdo que a Prefeitura de Olinda tenha autorizado o uso de arma de fogo por parte da Guarda Municipal. A maioria, para não dizer todos, passaram por cursos de formação para aprender algumas noções de direitos básicos, tais como: direitos humanos, Direito Constitucional, Direito Penal, Direito Processual Penal, Direito Administrativo, etc. Mesmo assim, a gestão pública da cidade comete a irresponsabilidade de colocar armas em punhos desses profissionais despreparados. Sem falar que também não foi realizado exames psicológicos para saber se esses guardas municipais têm condições psicológicas para atuar sob pressão e portando uma arma letal. Podem esperar que vai aumentar o número de mortes por arma de fogo, principalmente durante o Carnaval.

Emerson Carvalho, via redes sociais

PE-60 sem obras

No último sábado (26) tive o desprazer de trafegar pela PE-60 depois de uma semana de chuvas. O que já era uma estrada completamente abandonada, se tornou intransitável por conta do total abandono do trecho entre Serinhaem e Tamandaré, onde a quantidade de crateras e a degradação do asfalto impressiona e põe em risco a segurança dos automóveis que circulam nesse local. Se faz necessário urgentes e pequenas intervenções para podermos aguardar a propalada divulgação das reformas dessa importante rodovia, que mesmo nos trechos parcialmente refeitos, entre a mata de Saltinho e Barreiros, continuam com os mesmos problemas de inundação da pista, acúmulo de barro, e falta total de sinalização horizontal, o que aumenta muito a insegurança para viagens depois do por do sol. É uma vergonha para nós, pernambucanos, testemunharmos o total desrespeito aos nossos cidadãos e, claro, aos turistas que nos visitam e utilizam dessa PE-60 para chegar as praias do nosso belíssimo litoral. Que falta de consideração e abandono sentimos quando acreditamos que teríamos uma rodovia de verdade para usarmos depois das “reformas prometidas “.



Mariano Pontes, por e-mail

Aumento na conta de energia

Gostaria de agradecer aos ilustres senadores e deputados federais que aprovaram no Congresso Nacional o aumento extorsivo na conta de energia. Em agosto teremos de encarar a caríssima bandeira vermelha, tudo para ajudar os produtores de energia, enquanto que a população é punida.

João Guilherme, por e-mail

Indelicadeza política

Sempre achei Raul Henry, atual presidente do MDB pernambucano, uma pessoa sensata e discreta nas suas declarações. No entanto, ele foi extremamente descortês com ex-governadores do porte de Jarbas Vasconcelos, Roberto Magalhães e Eduardo Campos, ao afirmar que o atual prefeito do Recife "tem mais talento e mais virtudes do que todos eles reunidos". Mas o mais atingido com a descortesia foi, inegavelmente, seu padrinho político, Jarbas Vasconcelos - que quando prefeito do Recife e governador de Pernambuco, sempre foi considerado o melhor ou entre os melhores dirigentes públicos do Brasil. Pelo que sei, João Campos nunca foi escolhido o melhor prefeito do Brasil.

Marco Wanderley, por e-mail