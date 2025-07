Voz do Leitor, 27/07: Rua esburacada em Paulista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A denúncia do leitor da coluna é na Rua Nove, no bairro de Maranguape I, que cobra da gestão municipal o recapeamento asfáltico da via

Rua esburacada em Paulista

Essa é a situação calamitosa aqui na Rua Nove, no bairro de Maranguape l, no município do Paulista, os motoristas parecem que estão disputando um rali com seus carros, de tantas crateras ao longo da via. O ex-presidente Yves Ribeiro passou quatro anos na gestão municipal e, com tamanha incompetência, não tapou esses enormes buracos, que deveriam ser prioridade. Com isso, como sempre, quem sofre é a população, que precisa arcar com os consertos de seus veículos. Gostaria de cobrar da gestão municipal o recapeamento asfáltico da via. Não aguentamos mais essa situação.

Henrique Lotto, por e-mail

Rua esburacada em Maranguape I, no município do Paulista

Insegurança pública

Fazemos um apelo respeitoso e firme às autoridades públicas para que reconheçam a importância da segurança pública e atuem com rapidez e eficácia. Afinal de contas, segurança é um dever primordial do Estado e da gestão municipal, e somente com a participação da sociedade e o compromisso das instituições será possível garantir um ambiente mais seguro para todos. Além disso, destacamos a importância da instalação e ampliação de sistemas de câmeras de monitoramento em pontos estratégicos, tanto em Casa Forte quanto em toda a cidade do Recife. O uso de tecnologias modernas contribui para prevenir crimes, apoiar as investigações policiais e proporcionar maior sensação de segurança para a população. É fundamental que as esferas governamentais promovam a adoção dessas ferramentas de forma ampla e integrada. Enquanto as respostas efetivas não chegam, a população aguarda por soluções e não pode mais esperar.

Inácio Feitosa, por e-mail

Lixo acumulado

Aqui na Rua Manoel Azevedo, no bairro da Iputinga, na Zona Oeste do Recife, um verdadeiro lixão a céu aberto está em formação, com o descarte irregular de tudo quanto é desejo e sujeiras. Gostaria de solicitar a Emlurb maior efetividade na limpeza urbana do referido local, pois todo esse lixo acumulado está prejudicando bastante a população residente da localidade.



João Alves, por e-mail

Lixo acumulado na Iputinga

Aumento na conta de energia

Confesso que não consigo entender esses aumentos nas contas de energia. Estamos passando, novamente, por um inverno bastante chuvoso em todo estado, mas somos surpreendidos com mais um aumento de energia previsto para o mês de agosto. Isso é uma vergonha. Daqui a pouco vamos ter que voltar a viver com velas e candeeiros, pois do jeito que está ou pagamos a conta de energia ou compramos comida. A situação é delicadíssima.

Ricardo Rodrigues, via redes sociais

Prestação de contas dos prefeitos

A cada fim de mandato, prefeitos em todo o Brasil enfrentam um ritual jurídico-político que pode selar suas trajetórias: a prestação de contas anuais. Embora, tecnicamente, prevista como um instrumento de transparência e responsabilidade fiscal, na prática, ela se transforma em um verdadeiro campo de batalha entre o técnico e o político. E essa situação também se verifica em Pernambuco. O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) emite pareceres técnicos sobre as contas de governo dos prefeitos, e, teoricamente, a Câmara Municipal é quem dá a palavra final. No entanto, essa dinâmica institucional, que deveria garantir controle e equilíbrio, está repleta de ruídos. Em muitos casos, os pareceres técnicos são desconsiderados sem qualquer justificativa consistente, expondo prefeitos a decisões arbitrárias. É hora de repensar esse sistema. A democracia local agradece, e a boa gestão também.

Eduardo Henrique de Carvalho, por e-mail

Brasil soberano

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tenta chantagear o Brasil com uma taxação absurda, em troca de influenciar nosso poder judiciário e favorecer o ex-presidente Jair Bolsonaro. Somos um país soberano e repudiamos essa descabida ingerência. No Brasil, mandamos nós, brasileiros.

Sylvio Belém, por e-mail