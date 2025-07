Voz do Leitor, 25/07: Prédio do cinema São Luiz em decadência

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Leitor alerta os perigos para os pedestres que andam pela calçada do edifício Duarte Coelho, na esquina da Av. Conde da Boa Vista com a Rua da Aurora

Prédio do cinema São Luiz em decadência

Como se não bastasse o cinema São Luiz agonizar com essa fachada completamente abandonada e sem o devido cuidado de manutenção, agora o problema vai além da parte estética. Isso porque o edifício Duarte Coelho, localizado na esquina da Avenida Conde da Boa Vista com a Rua da Aurora, está praticamente desmoronando. Somente nesta semana, duas janelas vieram abaixo na calçada. Será que a gestão municipal, governo do Estado e demais órgãos competentes vão deixar para tomar providências quando acontecer algo mais grave?

Genival Paparazzi, por e-mail

Clube Português

O Clube Português do Recife nasceu nos idos de 1934, tendo como primeiro presidente Antônio Gaspar Lages. De lá para cá firmou-se como vibrante agremiação social, esportiva e cultural na vida recifense. Desempenhando nos seus 90 anos relevante papel na preservação das tradições portuguesas. No começo, era ponto de encontro e convívio de imigrantes com saudade da Terrinha. O clube agigantou-se. Palco de grandiosas festas e eventos de todas as naturezas. Bailes de Carnaval e de São João. Bateu forte a saudade na alma da gente, com a surpreendente notícia de venda do clube para a construção de um Shopping Center e quatro edifícios. De consolo, na cobertura surgiria um espaço para chamar de clube. E lá se vão a história de gerações de portugueses e seus descendentes, a sede monumental, a piscina olímpica, as sardinhadas no Salão Nobre, o restaurante Adega e o bar Barcelos. Vale lembrar que o Clube Português é Patrimônio Imaterial do Recife. É hora de lutar pela preservação dessa “Casa Portuguesa, com certeza. Com pão e vinho sobre a mesa”.

Tancrêdo Loyo, por e-mail

Viaduto em Jaboatão dos Guararapes

Faço um apelo ao prefeito de Jaboatão, Luiz Medeiros, a governadora Raquel Lyra e ao presidente Lula para somarem esforços e construírem um viaduto sobre a BR-101 na entrada do bairro da Muribeca. Além da mal executada obra de restauração da rodovia, que foi executada de todo jeito pelo governo do Estado, fizeram a maldade de suprimir o retorno do Ibura, o que deixou centenas de veículos tendo que se deslocar por 5 km para efetuar um retorno. Em uma cidade que quer se consolidar como polo logístico, vencer os desafios e somar esforços é o primeiro passo para a concretização dessa visão de futuro.

Fábio Júnior, por e-mail

Espaço democrático

Quero agradecer ao Jornal do Commercio, em especial a coluna Voz do Leitor, por esse espaço destinado ao cidadão para sugestões, elogios, ou reclamações. Esse ambiente democrático nos permite ir mais longe fazendo nossas vozes ecoar nos diversos seguimentos da sociedade. Parabéns a todos que compõem o JC. Juntos podemos contribuir para uma sociedade melhor.

André José, por e-mail

Punição contra os criminosos

O aumento de policiais e operadores de segurança nas ruas, mas sem a devida punição aos bandidos, não vai diminuir a violência. No Brasil, infelizmente, não existe punição adequada aos criminosos... Podemos observar isso no dia a dia, com criminosos mesmo de tornozeleiras, seguem praticando crimes. O presídio de Igarassu nos dá a resposta da vida deles quando estão presos. Fora isso, ouvimos apenas retóricas bonitas. As leis precisam ser cumpridas e os bandidos seguirem presos, e não soltá-los em pouco tempo.

Albérico de Oliveira, por e-mail