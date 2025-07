Voz do Leitor, 22/07: Bancos de abrigos de passageiros de ônibus quebrados

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A denúncia do leitor é na Avenida Conde da Boa Vista, na região central do Recife, que cobra a manutenção por parte Grande Recife de Transporte

Bancos de abrigos de passageiros de ônibus quebrados

Cerca de 12 bancos - assentos disponibilizados nos abrigos de passageiros de ônibus - localizados na Avenida Conde da Boa Vista, na região central do Recife, estão quebrados e os tetos servindo de lixeira. A Prefeitura do Recife ou o Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano estão vendo tudo isso e não fazem nada?



Genival Paparazzi, por e-mail



PL da Devastação



O Brasil já perdeu florestas demais, já poluiu seus rios demais, já sacrificou comunidades demais em nome de um progresso que nunca chegou para todos. Este não é o momento de avançar rumo ao colapso, mas de corrigir a rota. O PL da Devastação não é solução para nada, é o agravamento de tudo.



Antônio de Azevedo, por e-mail



Iluminação pública na BR-408 desligada



O retorno do viaduto da BR-408, nos arredores da Arena de Pernambuco, apesar de contar com toda iluminação instalada, há meses vem sendo mantida desligada, facilitando a atuação de bandidos. Se já se conta com a infraestrutura pronta esses anos todos, qual a dificuldade em se manter as luzes acesas?



Alexandre Targino, por e-mail



Congresso contra o povo brasileiro



Dizer que Alexandre de Moraes ou o STF é quem manda neste País é uma afirmação equivocada. Quem manda mesmo no Brasil é o Congresso e o Senado federal, que com seus partidos conseguem aprovar leis que, na maioria das vezes, vão contra a vontade de todo o povo brasileiro.



Paulo de Luna, por e-mail



Vergonha rubro-negra



O Sport é o único time que ainda não venceu no Brasileirão e está na lanterna da competição com apenas três pontos conquistados, e 11 pontos atrás do primeiro time fora da zona do rebaixamento, o Vasco (14 pontos). Muitos rubro-negros ainda nutrem a esperança da permanência na Série A, mas eu já entreguei os pontos há cinco rodadas. Como sempre digo: nesse momento, o mais importante é buscar cair de divisão, mas com a situação financeira equilibrada para conseguir brigar pelo acesso já em 2026.



Lucas Holanda, por e-mail