Voz do Leitor, 06/07: Asfalto cede e abre enorme cratera

A denúncia do leitor da coluna é na Rua General Artur Oscar, em frente ao número 30, no bairro da Encruzilhada, na Zona Norte do Recife

Asfalto cede e abre enorme cratera

Alô, Emlurb. Essa enorme cratera, localizada na Rua General Artur Oscar, em frente ao número 30, no bairro da Encruzilhada, na Zona Norte do Recife, está aberta há mais de um mês. Pelo visto, uma equipe da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife já esteve no local apenas para sinalizar e isolar o buraco, mas até agora nada de conserto. Peço que, desta vez, retornem para realizar o serviço que já deveria ter sido feito.

Bruno Pimentel, por e-mail

Assaltos em Boa Viagem

Que os assaltos vêm ocorrendo com mais frequência em todo o Recife, isso não é novidade. Mas, aqui em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, está fora do normal. As poucas rondas do 19° Batalhão da Polícia Militar, responsável pela área, não dão conta de tantos assaltos. Enquanto a população fica a mercê da bandidagem, encontramos vários policiais militares no Tribunal de Justiça de Pernambuco, na Prefeitura do Recife e no Palácio do Governo do Estado, longe dos perigos das ruas para resguardar a integridade das autoridades.



Wilson Vieira, por e-mail

Serviços negligenciados pela Prefeitura de Olinda

Se depender da prefeita Mirella Almeida, o olindense está perdido. Nem o básico ela fazendo, como mandar tapar os buracos das ruas da cidade, que estão causando acidentes diariamente... Imagina investir na proteção das encostas e barreiras, que é algo mais importante e grave, já que pode vitimar dezenas de pessoas. Sem falar na limpeza dos canais do município, que simplesmente não existe nenhum trabalho efetivo em curso... Por isso, que mora ou passa pela Avenida Colibri, na 5ª etapa de Rio Doce, em dias de chuva, é obrigado a encarar os constantes alagamentos, devido ao transbordamento do canal. Vamos trabalhar, prefeita.

Leonardo Nunes, via redes sociais

Demora no atendimento do Samu

Na semana passada, em Jaboatão Centro, uma vítima de acidente de trânsito precisou ser levada pela própria família, pois não havia equipe do Samu disponível no momento para o atendimento da ocorrência. A orientação, inclusive, foi acionar o Corpo de Bombeiros, mas até hoje eles nem apareceram. A segurança pública de Pernambuco entregue às baratas e, pelo visto, a saúde também.

Ana Maria, via redes sociais

Ação de hackers

Infelizmente, mais um fato de estarrecer de taque cibernético. Apesar de clientes que transacionam via Pix não terem sido impactados, e menos ainda tiveram recursos acessados, empresas que prestam serviços ao Banco Central e que conectam clientes ao sistema financeiro via Pix, como a Credsisyten, sofreram através de hackers desvios de R$ 400 milhões, atingindo as contas reservas destas empresas. Seis delas ficaram sem acesso ao Pix, já que foram desconectadas pelo Bacen (Banco Central). Que esses criminosos não passem impunes.

Paulo Panossian, por e-mail

Neoenergia promove reordenamento de rede em Camaragibe e Jaboatão

A Neoenergia Pernambuco iniciou, nesta semana, a retirada de equipamentos de telecomunicações irregulares ou fora dos padrões de segurança de cerca de 40 ruas das cidades de Camaragibe e Jaboatão dos Guararapes. A retirada dessas instalações elimina os riscos de acidentes com a população, bem como melhora a qualidade e a continuidade do fornecimento de energia elétrica na localidade. As atividades, que seguirão até o final do mês, serão realizadas pelas equipes técnicas da distribuidora, que vão trabalhar durante toda a semana na remoção de fios de telefonia e internet instalados irregularmente nos postes da concessionária.

Assessoria de Imprensa