Voz do Leitor, 01/07: Tampa de bueiro danificada coloca pedestres em risco

A denúncia do leitor é na calçada da Rua Astronauta Neil Armstrong, no bairro do Parnamirim, na Zona Norte do Recife, que cobra conserto da Emlurb

Apesar de a denúncia já ter sido registrada nesta importe coluna há cerca de 2 meses, esse enorme buraco na calçada da Rua Astronauta Neil Armstrong, em frente ao prédio de número 43, no bairro do Parnamirim, na Zona Norte do Recife, segue aberto e colocando em risco os pedestres, principalmente crianças e idosos. Gostaria de saber o que a Emlurb/ Prefeitura do Recife está esperando para trocar a tampa desse bueiro e ajeitar a calçada? Será necessário alguém se ferir ou acontecer algo mais grave? Estamos num período chuvoso e, muitas vezes, com as ruas alagadas, esse buraco se torna uma grande armadilha para que caminha pela calçada, pois não enxerga o perigo. Tome uma providência, Emlurb.

Frederico Carvalho, por e-mail

Alagamento em Igarassu

As Prefeituras de municípios de Pernambuco gastando milhões e milhões durante esse período junino, contratando artistas nacionais que cobram cachês fora da realidade e superfaturado para "animar" a festa... E, enquanto isso, deixam de investir em infraestrutura básica. Resultado: a cidade de Igarassu, por exemplo, ficou debaixo d'água com as fortes chuvas que caíram no último final de semana. Enquanto a população exigir dos políticos apenas atrações musicais e shows, ao invés de cobrar investimentos que visem à melhoria da condição de vida das pessoas - educação, saúde, saneamento, segurança -, nossas cidades seguirão degradadas. Pois a culta dos alagamentos não é da chuva, mas da incompetência desses gestores públicos.

Andreza Santana, via redes sociais

Desemprego menos

Se no trimestre terminado em abril o índice de desemprego no Brasil estava em 6,6%, como divulga o IBGE, no trimestre terminado em maio num nível menor fica em 6,2%. É o mais baixo índice medido pelo IBGE, desde 2012. O total de trabalhadores com carteira assinada é de 39,8 milhões, ou 0,5% à mais do que de abril. E a população ocupada é de 103,9 milhões de pessoas. Já o salário médio neste trimestre encerrado em maio ficou em R$ 3.457.

Paulo Panossian, por e-mail

Rodovias federais em Pernambuco sem fiscalização

Os agentes públicos da Polícia Rodoviária Federal (PRF), lotados em Pernambuco, não saem dos seus postos em nenhum momento do dia para realizar uma abordagem nos milhares de veículos que circulam pelas rodovias do nosso estado... Seja na BR-101 ou na BR-232. Circulo por ambas toda a semana em direção a vários municípios do Agreste e do Sertão, mas nunca encontro ninguém nesses postos da PRF. Essa falta de fiscalização dia e noite nas rodovias federais tem contribuindo muito com a violência em nossa capital, já que são por essas estradas que as drogas circulam, além de armas e veículos roubados.

Érique Medeiros, por e-mail

Resposta da Compesa

Em resposta ao leitor Wilson Vieira, a Compesa esclarece que a questão da Rua da Praia, bairro de São José, não é de responsabilidade da empresa, pois trata-se de uma intervenção relacionada à rede de drenagem (galeria de águas pluviais), cuja manutenção e gestão cabem ao município. Com relação à obra da Avenida João de Barros, no bairro da Boa Vista, a Compesa explica que está, de fato, realizando uma ação no local. Trata-se de uma interligação de uma rede de abastecimento de água para melhorar o atendimento na região. As intervenções são complexas e exigiram a participação de equipes de diferentes áreas. Durante a execução da obra, um trecho da rede de esgoto foi danificado, assim como a rede de drenagem. A recuperação da tubulação de esgoto foi realizada pela BRK (parceira da Compesa no Programa Cidade saneada), cujos serviços foram iniciados na sexta-feira (27) e finalizados no sábado (28). Quanto aos danos à rede de drenagem, a Compesa acionou a Emlurb, ao mesmo tempo em que solicitou os reparos necessários para a conclusão da obra de abastecimento de água. A previsão da Compesa é finalizar as intervenções na próxima sexta-feira (4). A Compesa reforça seu compromisso com a melhoria dos serviços prestados à população e trabalha de forma integrada com outros prestadores de serviços para garantir soluções eficazes e o menor impacto possível durante a realização das obras.

Assessoria de Imprensa