Voz do Leitor: 29/06: Lixo jogado em tetos de abrigos de passageiros de ônibus

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Sujeira jogada em tetos de abrigos de passageiros de ônibus

Não precisa caminhar muito para perceber a sujeira que é a cidade do Recife. No bairro da Boa Vista, na região central da capital, por exemplo, é o retrato fiel dessa imundice. Os tetos de abrigos de passageiros de ônibus têm todo tipo de lixo: roupas, papelão, caixas, baldes e tudo o que se possa imaginar. Conversando com um gari que estava trabalhando na Avenida Conde da Boa Vista, perguntei o porquê de não retirar o lixo da cobertura dos pontos de ônibus, e ele me informou que não era autorizado. Como assim, Prefeitura do Recife/Emlurb?

Genival Paparazzi, por e-mail

Sujeira jogada em tetos de abrigos de passageiros de ônibus - GENIVAL PAPARAZZI / VOZ DO LEITOR

Abandono de Olinda

Eu fiquei sem entender esse pedido de impeachment contra Mirella Almeida. Pelo o meu entendimento, ela ainda não havia assumido o seu cargo como prefeita de Olinda, haja à vista que essa cidade, Patrimônio da Humanidade, está toda esburacada, num total estado de abandono, pois até agora ela não fez absolutamente nada. Constato que o meu voto contrário a ela não foi em vão.



Cláudio de Melo, por e-mail

Privatização não resolve

Privatizaram na Região Metropolitana do Recife e não mudou absolutamente nada. Na verdade, piorou. Os consertos do pavimento são horríveis... Destruíram a rua onde eu moro, em Nova Descoberta, o cano todo remendado e nunca trocaram a rede de esgoto. A privatização só serviu para encher os bolsos dos empresários e políticos, como sempre. A população que sofra com esses desmandos.

Nilton Júnior, via redes sociais

Genocídio na Palestina



O Estado de Israel controla a ajuda humanitária na faixa de Gaza, impondo grave fome aos civis palestinos, Netanyahu apresenta justificativas sem provas, e a ONU não faz nada. Estamos assistindo a um verdadeiro genocídio, reconhecido pela Espanha e pela Alemanha. O genocídio é uma palavra criada por um advogado judeu, e hoje é promovido pelo Estado Judeu. É preciso lembrar que Israel não respeita o acordo de Oslo, assinado no ano de 1993, em Washington, diante do presidente Bill Clinton. Israel invadiu e continua invadindo as terras definidas aos palestinos nos tratados internacionais, destruindo e expulsando-os de suas casas.

Bruno Lemos, por e-mail

Irregularidades no consumo de energia elétrica

A Neoenergia Pernambuco identificou, nos últimos dias, irregularidades no consumo de energia elétrica em quatro unidades do mercado Quitandaria. Técnicos da distribuidora encontraram três lojas em Olinda e uma em Caruaru com os medidores de energia adulterados, impactando diretamente na diminuição do consumo de energia elétrica. A ação foi motivada pelas análises da área de inteligência da empresa, que apontaram indícios de irregularidade na medição de energia elétrica dos imóveis. Toda energia não medida será cobrada do cliente, conforme determinações da legislação do setor elétrico. O fornecimento de energia para as unidades foi regularizado.

Assessoria de Imprensa