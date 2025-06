Voz do Leitor, 28/06: Obras sem conclusão espalhadas pelo Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Denúncias do leitor são na Rua da Praia, no bairro de São José, e na Avenida João de Barros, na Boa Vista, ambas na região central da capital

Obras sem conclusão espalhadas pelo Recife

A maioria das obras da Prefeitura do Recife ou da Compesa são concluídas meses depois do prazo previsto. Outras dezenas seguem sem conclusão... Como essa cratera na Rua da Praia, no bairro de São José, e essa outra na Avenida João de Barros, no bairro da Boa Vista, ambas na região central da capital. Primeiramente abrem um buraco para detectar o problema e se tem peças no estoque para repor. Se não tem, leva meses para consertar o problema. E, com certeza, essa demora em finalizar as obras, deixam todos os motoristas e motociclistas estressados, pois com tantos serviços por fazer, o trânsito do Recife fica ainda mais caótico.



Wilson Vieira, por e-mail

Infraestrutura da cidade de Olinda



A prefeita de Olinda, Mirella Almeida, precisa deixar de aparecer apenas quando é do interesse dela e passar a aparecer para a população fazendo o que foi eleita para fazer, porque até o momento só o que enxergamos são palavras ao vento de que vai trabalhar por Olinda, mas a cidade anda às escuras, cheia de buracos e lixo por todo lado. A Avenida Presidente Kennedy, por exemplo, é um exemplo de que a cidade está abandonada. Prefeita, menos conversa e mais trabalho, foi para isso que a senhora foi eleita.

Rômulo Alves, por e-mail

Saúde pública do município do Paulista

A Policlínica Josino Guerra, localizado no bairro de Maranguape l, no município do Paulista, na outra gestão, não tinha remédio para hipertensão e diabetes, sem falar na ausência de médicos especialistas. Porém, com essa nova gestão, está pior ainda: além de faltar tudo isso mencionado, a luz também foi cortada por falta de pagamento. A saúde da cidade do Paulista está literalmente na UTI.

Henrique Lotto, por e-mail

Guerras pelo mundo

Mesmo com o avanço da tecnologia através dos séculos, e o surgimento de verdadeiros gênios dos novos tempos, o homem ainda não deixou para trás o seu espírito de primitivo. Ele ainda fuma, acende fogueiras e seguem realizando guerras contra seres da mesma espécie. Além disso, evoluiu para pior o seu status de primitivo, devastando a fauna e a flora, coisas que antes ele não fazia, quando vivia nas cavernas. Só que agora, ele não atinge o seu próximo usando lanças com pontas de pedra, mas com bombas devastadoras que matam indiscriminadamente crianças e idosos inocentes que não têm nada a a ver com a briga de dois ou mais líderes mundiais autoritários. O resultado desse primitivismo são os milhares de refugiados e retirantes sem lar e sem pátria, que procuram um lugar onde haja pessoas mais civilizadas.

Cláudio de Melo, por e-mail

Bueiro com tampa quebrada

As pessoas que caminham na calçada localizada na rodovia PE-15, na saída do Atacadão, precisam tomar muito cuidado por conta dos buracos e de bueiros que estão com as tampas quebradas. Nesse período chuvoso, se torna um risco enorme de acidente, já que muitas vezes a via alaga e as pessoas não enxergam essas perigosas armadilhas. Um absurdo!

Genival Paparazzi, por e-mail

Brasileiros na Copa do Mundo de Clubes

As equipes brasileiras já sairão valorizadas da primeira Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Na verdade, me atrevo a dizer, o futebol brasileiro como um todo. Os quatro participantes - Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense - se classificaram para as oitavas de final, um feito que é para se valorizar. Acredito que, daqui para frente, será lucro. Certo mesmo é que teremos um representante brasileiro nas quartas de final, já que Palmeiras e Botafogo se enfrentam neste sábado (28). No domingo (29), o Flamengo terá uma missão dificílima contra o poderoso Bayern de Munique, da Alemanha; enquanto que o Fluminense mede forças com o atual vice-campeão da Champions League, a Internazionale, da Itália, na segunda-feira (30). Se jogarem com a mesma personalidade e atitude, acredito que podemos ter dois brasileiros nas quartas de final. Vamos torcer!

Lucas Holanda, por e-mail