Voz do Leitor: 27/06: Lixo espalhado no Sítio Histórico de Olinda

Lixo espalhado no Sítio Histórico de Olinda

Alô, Prefeitura de Olinda. Em diversos cantos do Sítio Histórico tem muito lixo espalhado... E fica lá o dia inteiro. Esta é uma situação que pode fazer com que Olinda venha a perder o título de Patrimônio Histórico da Humanidade devido ao descaso, que revela toda a displicência da Prefeitura de Olinda com a cidade. Tem que realizar uma coleta de lixo à noite também. Vamos trabalhar, prefeita Mirella Almeida.

Jorge Ponce, por e-mail

Gastos com shows no São João

Acompanhei os festejos juninos de vários municípios e observei a programação das atrações musicais e os gastos com os cachês anunciados. Espero que a população esteja satisfeita com as estruturas de saúde, educação e segurança desses municípios, pois muitos desses cachês deveriam ser usados para a melhoria da qualidade de vida da população e dos serviços públicos. Fora que a qualidade musical e a apresentação em si do artista não vale o que receberam de cachê. Podemos citar vários artistas de verdade que não foram valorizados em detrimento ao modismo e atuação de lobby.

Fausto Jader, por e-mail



Aumento do número de deputados federais

Quero deixar aqui a minha indignação com essa classe política brasileira, que só olha para povo na hora que precisa do seu voto para garantir seus cargos. Mesmo com mais de 70% da população do País contra o aumento do número de deputados federais no Congresso Nacional, os senadores aprovaram um assunto tão sério desse num simples "click" pelos seus computadores. Não é atoa que a cada ano aumentam as abstenções nos pleitos.

Paulo de Luna, por e-mail

Desrespeito do Congresso

O aumento do número de deputados deferais, aprovado pelo Senado, agride o bolso e a consciência do País. O custo decorrente disso deveria ser usado para melhorar a vida do povo e não para prover absurdas e indevidas vantagens já muito excessivas. Além do mais, me parece que o número atual já é mais do que suficiente, senador Davi Alcolumbre.



Sylvio Belém, por e-mail

Saneamento básico

Será que governo e demais autoridades deste País vão se sensibilizar para finalmente investir maciçamente (que até aqui não ocorre) para pagar uma das mais perversas dividas que humilham quase 50% da população que vive ainda sem saneamento básico? Um estudo do Instituto Trata Brasil mostra que 32 milhões de brasileiros não são servidos por água potável e outros 90 milhões não contam com coleta e tratamento de esgoto. E ainda segundo o Senso de 2023, 1,2 milhão de crianças frequentam escolas sem água potável e muitas delas até sem banheiros. Um País que segue sem proporcionar dignidade para toda população.

Paulo Panossian, por e-mail

Barcelona de olho em Zé Lucas, do Sport

Essa semana, o prata da casa do Sport, Joelinton, atualmente no Newcastle, da Inglaterra, mesmo de férias, foi treinar no CT rubro-negro. Nesta quinta-feira (26), uma notícia que muito me alegrou: outro prata da casa já desperta interesse de clubes europeus - Zé Lucas. Bastante promissor e nome frequente nas convocações da seleção brasileira sub-17, o volante do Sport chamou a atenção do Barcelona e do Real Bétis, ambos da Espanha. Espero que, assim como Joelinton, o jovem Zé Lucas também vá brilhar na Europa e encher de orgulho os torcedores rubro-negros.

Lucas Holanda, por e-mail