Voz do Leitor, 26/06: Crescimento da população em situação de rua no Recife

Crescimento da população em situação de rua no Recife

É impressionante o aumento de pessoas em situação de rua no Recife. De Norte a Sul, do Centro a Zona Oeste, em todos os cantos que circulamos observamos pessoas em condição de vulnerabilidade e sendo obrigadas a construírem palafitas, cobertas de lona ou papelão, para sobreviver. É triste ver a pobreza e miséria de nossa capital, que mesmo com um orçamento bilionário, a gestão municipal é incapaz de elaborar um plano de moradia popular eficiente. Já os vereadores também não fazem nada pelos mais necessitados, como mostra o registro na foto... Um casal fez moradia ao lado da Câmara Municipal do Recife, próximo à entrada do Parque Treze de Maio, na região central do Recife. Infelizmente esses políticos só aprovam projetos que beneficiem os seus interesses e não os da população.

Genival Paparazzi, por e-mail

Renovação de políticos

Em 2026, que tal renovarmos o quadro atual de deputados, não votando naqueles que estão deixando de votar matérias importantes e que beneficiariam os seus eleitores? Por outro lado, os deputados federais só votaram mesmo na elevação da conta de luz. Portanto, não renovemos o mandato deles. Temos de tirar do poder essa turma que só pensa no próprio bolso e o povo que sofra.



Cláudio de Melo, por e-mail

Políticos contra o povo

A política cada vez mais perde a vergonha. Os deputados torna cada vez mais verdade serem os políticos Copa do Mundo. Esses dias, por ocasião de vetos a PLs do governo, eles mostram sua essência, sua natureza: se dar bem. Vetaram, por exemplo, o projeto que impediria o aumento da tarifa da energia elétrica. Isso é mais um indicativo que o povo brasileiro nem sabe votar e nem sabe cobrar dos seus deputados. Mais uma vez, o Congresso Nacional joga contra o povo brasileiro com uma ênfase feroz, principalmente, a oposição ao governo Federal.

Carlos Nóbrega, por e-mail

Péssima imagem do Recife

O turismo pernambucano se vangloria de ter atraído 5.500 argentinos de janeiro a março deste ano. Maravilha. Se compararmos as faixas de pedestres, sinais de trânsito, ruas e avenidas bem identificadas, policiamento na linda Buenos Aires com o desmantelo do centro abandonado do Recife, que impressão os portenhos levaram?

Nelson Cunha, por e-mail

Novas bases operacionais da Neoenergia Pernambuco

A Neoenergia Pernambuco inaugurou cinco novas bases operacionais, em 2025. Os municípios de Exu, Buíque, Sertânia, Santa Cruz e Bom Nome agora contam com estruturas dedicadas para reforçar a atuação da distribuidora, beneficiando diretamente milhares de clientes dessas cidades e de regiões vizinhas. Com as novas entregas, a empresa levará mais agilidade no atendimento emergencial, melhoria na confiabilidade do fornecimento e resposta mais rápida em casos de interrupções. As novas bases também fortalecem a presença operacional da Neoenergia em áreas estratégicas do Sertão e do Agreste do Estado.

