Voz do Leitor, 22/06: Matagal toma conta de calçada nos Aflitos

A denúncia do leitor da coluna é na Rua Carneiro Vilela, já próximo à esquina com a Rua Santos Dumont, no bairro dos Aflitos, na Zona Norte do Recife

Matagal toma conta de calçada nos Aflitos

Gostaria de solicitar a Emlurb que enviem uma equipe para realizar o serviço de capinação aqui nas calçadas da Rua Carneiro Vilela, já próximo à esquina com a Rua Santos Dumont, no bairro dos Aflitos, na Zona Norte do Recife. O mato está tão alto que já passa da altura do joelho, mostrando o descaso com a localidade.

Carolina Reis, por e-mail

Sujeira em Maranguape I

Os moradores do bairro de Maranguape l, no município do Paulista, estão revoltados com a gestão municipal porque há uma semana que os garis estão sem recolher o lixo no bairro, deixando um fedor enorme e empestando as ruas de rato e baratas.

Henrique Lotto, por email

Imprudência dos motoristas pernambucanos

Nasci em João Pessoa e moro aqui no Recife há duas décadas... E posso afirmar que em Pernambuco só tem motoristas imprudentes e que não respeitam as leis do trânsito. Não sabem parar antes de uma faixa de pedestre, não sabem respeitar a preferencial de quem está numa rotatória, trafegam pela ciclovia, colocando a vida de ciclistas em risco, dentre outras infrações gravíssimas. Quando estou em João Pessoa de folga ou de férias, consigo reconhecer de longe um motorista pernambucano no trânsito, e nem preciso olhar a placa do carro para confirmar, pois a falta de educação ao volante entrega facilmente.

Fernando Araújo, por e-mail

Assaltos no centro do Recife

Em Pernambuco a insegurança impera. Não se vê polícia nas ruas. É só observar o centro do Recife: tem um meliante assaltando direto na estação BRT, em frente a Casa Pio e Praça do Diário, usando uma faca enorme. Isso sempre acontece logo cedo pela manhã e nós, trabalhadores, não vemos nenhuma viatura atuando na localidade, ficando refém da bandidagem. A Polícia Militar de Pernambuco não atua de maneira ostensiva, coercitiva e, pelo visto, não tem um serviço de inteligência para monitorar os locais mais críticos da cidade.

Alexandre Queiroz, via redes sociais

Neoenergia

As lojas de atendimento da Neoenergia Pernambuco espalhadas por todo o Estado estarão fechadas neste domingo (22), como normalmente acontece, e na terça-feira (24), data oficial do feriado junino. Porém funciona normalmente na segunda-feira (23). O teleatendimento, por meio do número 116, permanece funcionando 24h por dia. Além disso, mais de 50 serviços já estão à disposição por meio do Whatsapp (81.3217.6990), do site oficial ( www.neoenergia.com/pernambuco), e do aplicativo da distribuidora.

Assessoria de Imprensa