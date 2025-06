Voz do Leitor: 21/06: Motoristas sofrem para transitar em rua esburacada e com asfalto se dissolvendo na Encruzilhada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Motoristas sofrem para transitar em rua esburacada e com asfalto se dissolvendo na Encruzilhada

Alô, Emlurb. A situação do asfalto da Rua Castro Alves, no bairro da Encruzilhada, na Zona Norte do Recife, está deplorável. Essa via é bastante movimentada e por ela passam ônibus, carros, motocicletas e que ainda conta com uma ciclovia, mas ainda assim está abandonada pelo poder público, repleta de buracos, totalmente desnivelada e com o asfalto de dissolvendo. É preciso realizar urgentemente um serviço de recapeamento asfáltico, pois daqui a pouco ficará intransitável circular por está rua. Sem falar que nesse período chuvoso, com a visibilidade comprometida, os motoristas podem acabar se acidentando diante dessa situação precária da via.

Fernando Marinho, por e-mail

Motoristas sofrem para transitar em rua esburacada e com asfalto se dissolvendo na Encruzilhada - FERNANDO MARINHO / VOZ DO LEITOR

Metrô do Recife

Acho muito engraçado esses governantes... Só foi surgir a informação de que o Metrô do Recife ia parar a partir do mês de julho, devido ao sucateamento e a falta de condições para operar em segurança, que surgiram recursos para custear serviços paliativos e manter o funcionamento. Mas, antes, ficaram empurrando com a barriga ao invés de resolver esse problema crônico do transporte público de nossa cidade. Os políticos não se importam em promover obras e serviços que interessam à população trabalhadora e, por isso, tratam com tanto descaso esse meio de transporte importantíssimo para quem dele depende.

Elaine Patrícia, via redes sociais

Profissionalização de motociclistas por aplicativo

É preciso profissionalizar o serviço de motociclistas por aplicativo. Os profissionais que trabalham nisso devem seguir regras e serem punidos quando cometerem infrações gravíssimas. As empresas de app (Uber, 99, Ifood, etc) deveriam oferecer e exigir a participação desse profissionais num curso de pilotagem. Tem muita gente que é habilitada, mas nunca pilotou uma motocicleta ou tem pouca experiência. Simplesmente aluga uma e vai rodar nas ruas porque precisa trabalhar. O que está acontecendo é que essas empresas de app estão enchendo o bolso de dinheiro, os trabalhadores completamente desprotegidos e sem direitos trabalhistas e a população que utiliza tais transportes se acidentando e até morrendo no trânsito. Mudança já.

Normando Lima, via redes sociais

Mudança para Pernambuco

Pernambuco tem que passar a limpo seu processo eleitoral. Como o cidadão vai acreditar em pesquisas eleitorais quando as ruas lhe dão a dimensão do caos em que se encontra o nosso querido estado do Cais ao Sertão de São Francisco?

Edjailson Xavier, por e-mail

Adeus, Cuoco

Deixando um legado extraordinário na dramaturgia brasileira, o ator Francisco Cuoco sai de cena para se apresentar em paz, lá no céu! Esse ex-feirante que, aos 14 anos, já dirigia caminhão, com essa mesma ousadia e indiscutível talento, em seus 60 anos de carreira no teatro, cinema e na TV, conquistou como poucos a admiração dos espectadores. Certamente, também, simbolizou nos seus brilhantes trabalhos o jeitão e malemolência mais brasileira de atuar. Nossos sentimentos aos familiares.

Paulo Panossian, por e-mail

Times brasileiros brilham no Mundial de Clubes

Não torço para nenhum dos times brasileiros que disputam o Mundial de Clubes da Fifa, realizado nos Estados Unidos; porém, estou muitíssimo feliz em ver a performance de Botafogo, Flamengo, Palmeiras e Fluminense, que estão jogando um futebol de encher os olhos. O que falar do brio dos atletas do Botafogo diante do poderoso e atual campeão da Champions League - PSG? Que vitória incrível e empolgante. Todos os atletas dando a vida em campo para segurar a honrosa vitória por 1x0. E que partida incrível do Flamengo contra o Chelsea, colocando o time inglês literalmente na roda. Mesmo saindo atrás do placar, o rubro-negro carioca foi melhor durante os 90 minutos e arrancou uma virada espetacular. É o futebol brasileiro recuperando o respeito mundial.

Lucas Holanda, por e-mail