Voz do Leitor, 20/06: Asfalto esfarelando no Pina

Asfalto esfarelando no Pina

Será que não tem uma equipe ou um gestor responsável da Prefeitura do Recife ou da Emlurb que possa supervisionar o recapeamento que está sendo realizado por todo o município? E obrigar as empresas a refazer o trabalho com material de boa qualidade? Um absurdo o que está acontecendo com a pavimentação por toda a capital. A começar, por exemplo, pela Avenida Conselheiro Aguiar, no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife. A pavimentação da avenida não está mais como antes - a Compesa realizou uma obra e finalizou, há mais de um mês, deixando dessa maneira. Hoje, boa parte do asfalto, entre o número 774 até a Rua do Atlântico, encontra-se toda esfarelando. A péssima qualidade do material utilizado na avenida vem obrigando os motoristas, na hora do pico, a utilizar a faixa do meio e a faixa exclusiva dos ônibus, criando um afunilamento por toda a via.



Maria José, por e-mail

Quedas de árvores no Recife

Que essa árvore na Rua da Conceição, no bairro da Boa Vista, na região central do Recife, iria cair já era o esperado. Graças a Deus que não machucou ninguém. Porém a pergunta é: o que vão fazer para que outras árvores não caiam nesse período chuvoso? Tem uma árvore mais pesada que essa que caiu, nessa mesma rua, e que está com risco iminente de queda. Já abri dois protocolos junto à Emlurb, além de passar e-mails para a Defesa Civil do Estado e do Recife, mas até agora nada foi feito e nenhum técnico foi avaliar a árvore. É um total descaso com a vida das pessoas que transitam nessa rua, visto que o fluxo é intenso - há escola, comércios e residências. As árvores das ruas do Recife estão bem precárias e sem cuidados. Uma falta de respeito com o cidadão.

Luiz Gustavo, via redes sociais

Fogueiras e fogos de artifício estragam o São João

Amo o São João... As músicas, as comidas, as tradições. Porém, tem duas coisas que não suporto: as fogueiras (sou asmática) e os fogos de artifício. Ninguém merece ter de sentir o cheiro horrível dessa fumaça prejudicial durante o período junino. Muitas vezes, deixo de viajar com a família para o interior para não ter a minha saúde comprometida. Como se não bastasse isso, ainda tem os insuportáveis rojões explodindo e assustando não somente a gente, mas também os animais. Minha cadela morre de medo e fica toda se tremendo. As pessoas deveriam ter bom senso para que todos pudessem curtir o período junino em harmonia.

Carolina Reis, por e-mail

Ciclovia perigosa no Prado



A Prefeitura do Recife deveria fazer uma requalificação na ciclovia da Rua Carlos Gomes, no bairro do Prado, passando para o lado direito da via e levando a mesma até a Avenida Caxangá. No trecho da esquina com a Rua Pandiá Calógeras, muito movimentada, os motoristas não prestam atenção na hora de pegar a Rua Carlos Gomes, e muitos acidentes estão acontecendo neste local. Muitos ciclistas já evitam passar nesse trecho. Fica a dica para a Prefeitura e CTTU.

Francisco Mendonça, por e-mail

Declínio do futebol

Acompanho o futebol desde os meus seis anos de idade - hoje estou com 85 anos. Algumas vezes acompanhei mais distante, outras tantas mais de perto... E vejo que as novas táticas adotadas me preocupam muito, pois visam mais a posse de bola do que a busca do objetivo principal, que é o gol. Com isso, os jogos passam a ser tediosos e perdem a emoção. Às vezes, o time A está na entrada da entrada da área do time B e, para manter a tal posse, recua até o seu próprio goleiro. E fica nessa marcha sonolenta a partida inteira, nos deixando saudosos dos ponteiros ariscos que destroçavam os pobres laterais; dos centroavantes sempre presentes na área para concluir; e dos camisas 10, que além de armar bem o jogo, chutavam melhor ainda. Salvemos o futebol, pois essa tal de posse de bola excessiva pode matá-lo.

Sylvio Belém, por e-mail