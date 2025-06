Voz do Leitor, 19/06: Semáforos apagados em dias de chuva no Recife

Semáforos apagados em dias de chuva

Basta garoar no Recife que a maioria dos semáforos dá pane. Em vários bairros tem acontecido isso. Como esse, por exemplo, na movimentada Avenida Agamenon Magalhães com o cruzamento com a Rua Doutor João Asfora, no bairro da Ilha do Leite. Com esse problema corriqueiro, o trânsito ficou travado desde do Fórum Joana Bezerra. Enquanto isso, os gestores da CTTU só pensam em captar recursos para a Prefeitura do Recife, multando e penalizando toda a população.

Wilson Vieira, por e-mail

Jaboatão sem gestão eficiente

É um absurdo ver a cidade do Jaboatão dos Guararapes, durante o Carnaval, parecer que tudo funciona as mil maravilhas, com polos carnavalescos em cada esquina, artistas renomados contratados e cantando para a multidão; o mesmo acontecendo durante a realização do São João, e tudo isso sendo financiado com o dinheiro dos impostos pagos por nós, contribuintes. Enquanto isso, as ruas do município mais parecem ser 'lunares', de tantos buracos existentes. Na áreas da saúde piorou, estou aguardando por uma consulta médica desde 19 de setembro de 2023. Um descaso total com a população.

Petrúcio Guimarães, por e-mail

Pagamento de motoristas da Prefeitura do Recife

Estamos a dois dias do feriadão do São João e, até agora, os motoristas da Prefeitura do Recife ainda não receberam sequer os valores referentes aos plantões trabalhados no Carnaval. Isso é uma falta de respeito com o trabalhador, que tem família e contas a pagar. Nas redes sociais do prefeito João Campos é tudo perfeito; mas, na realidade, o Recife está abandonado.

Cátia Rocha, por e-mail

Fiscalização de motocicletas

Parabéns ao JC pelas excelentes publicações na Coluna Mobilidade sobre os acidentes com motociclistas. Esperamos que as autoridades Federais, Estaduais e Municipais adotem medidas para regulamentar o uso de motos por aplicativos e serviços de delivery. Enquanto as leis e a regulamentação não são aprovadas, é necessário ações urgentes preventivas e coercitivas nas fiscalizações do DETRAN, CTTU, PMPE e PRF, tipo a Operação Lei Seca. Pois, além de tudo, as motocicletas também são utilizadas para assaltos, tráfico de drogas e assassinatos pela facilidade de deslocamento em suas fugas.

Amaro Silva, por e-mail

Clubes brasileiros surpreendem no Mundial

Sabemos que o futebol brasileiro, nestes últimos anos, tecnicamente, retrocedeu. Mas por essa primeira rodada do Mundial de Clubes nos EUA, Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense não decepcionaram. Por enfrentar equipes mais fortes como as europeias, o Palmeiras no 0x0 com o Porto, de Portugal; e o Fluminense, também no 0x0 com o Borussia Dortmund, da Alemanha, pela boa qualidade de futebol que apresentaram e superior aos seus adversários, surpreenderam a crônica esportiva mundial. E não menos brilhante foram as vitórias do Botafogo 2x1, contra Seattle Sounders, dos EUA; e do Flamengo 2x0 no Espérance, da Tunísia. Ou seja, essas equipes brasileiras jogaram com muita disciplina tática e personalidade, confiantes que poderiam vencer. Oxalá prossigam bem neste inédito Mundial de clubes, a fim de recuperar o prestígio do futebol brasileiro.

Paulo Panossian, por e-mail

Recuperação de Kuki

Sou torcedor do Sport, mas fico muito feliz de ver Kuki se recuperando do AVC que sofreu, interagindo com as pessoas presentes no último jogo do Náutico, conversando com o goleiro da seleção brasileira, Alisson Becker, e ainda sendo homenageado. Merece demais! Kuki é história viva do futebol pernambucano e merece todo respeito e energias positivas para a sua inteira recuperação. Força, Kuki.

Ricardo Cordeiro, via redes sociais