Voz do Leitor, 18/06: Cratera aumenta em cruzamento nos Aflitos

Leitor já havia denunciado enorme buraco no cruzamento das Ruas Carneiro Vilela com a Manuel de Carvalho, nos Aflitos, mas nada foi feito pela Emlurb

Cratera aumenta em cruzamento nos Aflitos

Alô, Emlurb. No último dia 5 de junho, aqui mesmo nesta importante coluna, eu denunciei um buraco no cruzamento das Ruas Carneiro Vilela com a Manuel de Carvalho, no bairro dos Aflitos, na Zona Norte do Recife. Porém, até o momento, nada foi feito. E, para piorar, com a quantidade de chuva que caiu na capital nessas duas semanas, a cratera aumentou ainda mais. Peço mais uma vez que mandem uma equipe ao local para isolar a área e, rapidamente, já efetuar o serviço necessário. Lembrando que tal cruzamento é bastante movimentado e há um risco iminente de um acidente.

Luiz Silva, por e-mail

Cratera aumenta em cruzamento nos Aflitos - LUIZ SILVA / VOZ DO LEITOR

USF em Jaboatão sem profissional para aplicar vacina

Em um período de tanta necessidade de vacinar contra a gripe, a Unidade de Saúde da Família (USF) Cristo Redentor localizada na Rua Mostarda, no Loteamento Cristo Redentor, no bairro de Floriano, em Jaboatão dos Guararapes, não tem quem aplique as vacinas porque a pessoa que aplica está de férias, assim como a constante falta de médico. Prefeito Mano Medeiros, isso é uma questão de Saúde Pública, não pode esperar o gozo de férias de um funcionário tão importante numa USF. Isso é negligenciar esse importante serviço. Na minha opinião, era só deslocar um funcionário de outra USF para cobrir o funcionário que está de férias - não venham me dizer que não tem, pois não é possível que no sistema de saúde de Jaboatão, não há uma outra Unidade que não tenha mais de um aplicador de vacinas).

Carlos Nóbrega, por e-mail

Voo da Azul Recife/Madri

Um verdadeiro absurdo e total falta de respeito da Azul Linhas Aéreas com relação ao voo inaugural entre Recife e Madri. Para começar, a Azul terceirizou a aeronave que transportaria os passageiros. Essa aeronave era totalmente desconfortável e cheia de falhas técnicas, tanto que teve que retornar ao Recife depois de decolar. E, no dia seguinte, depois de decolar novamente, o voo foi abortado.

Marco Wanderley, por e-mail

Prefeitura do Recife omissa

Todos os dias temos várias denúncias e solicitação de serviços postadas na coluna Voz do Leitor, mas a Prefeitura do Recife parece que não tem equipe de comunicação, pois ninguém sequer se dá ao trabalho de responder à população e, muito menos, resolver os problemas. João Campos, a eleição está chegando e, ao que parece, o senhor está querendo governar o Estado. Com que condições, já que não consegue nem gerir uma cidade. Tome providências por favor.

Maurício José, por e-mail

Intervenções no estádio do Arruda

O Santa Cruz Futebol Clube nessa via de sofrimentos e vitimado por gestões amadoras, caminha com otimismo nessa Série D do Brasileirão. Não me surpreendo, como torcedor e amante do clube, sentimentos que vem de berço em meu viver, que um clube mesmo em tão baixo nível, consiga ter um total de mais de 100 mil torcedores que já foram ao estádio do Arruda nesta competição. O que mais me preocupa é que a cada jogo, um simples fiscal do Governo limita a presença de torcedores, pondo todos os tipos de impedimentos e informando que nosso estádio não dá segurança a ninguém. Infelizmente, a diretoria do Santa Cruz aceita essas intervenções quase que semanais em seu patrimônio, sem contestar ou defender os interesses patrimoniais do clube.

Edjailson Xavier, por e-mail

Guerras sem fim

É hora de rever a noção de soberania absoluta e de não intervenção, especialmente quando elas servem de desculpa para a omissão diante de populações massacradas, reféns do medo e sem meios de reação. A comunidade internacional precisa se reorganizar, com mecanismos eficazes para intervir onde a barbárie já venceu a civilidade, casos da invasão da Ucrânia pela Rússia e o conflito entre Israel e o grupo Hamas, e também com o Irã. E cada cidadão, especialmente aqueles que têm voz pública, artistas, atletas, influenciadores, deve pressionar seus governos a agirem. O silêncio também é uma forma de cumplicidade. Não se pode seguir de joelhos, assistindo a atrocidades contra povos que perderam até o direito de determinar seus próprios destinos.

Pedro Cardoso, por e-mail