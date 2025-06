Voz do Leitor, 17/06: Tentativa de invasão a domicílio em Olinda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A denúncia do leitor da coluna é na Rua Professora Marli Figueiredo, no bairro de Casa Caiada. Moradores reclamam da insegurança na localidade

Tentativa de invasão a domicílio em Olinda

Nós, cidadãos olindenses, moradores do bairro de Casa Caiada, vimos a público expressar nossa profunda indignação e repúdio diante da escalada de violência, furtos e invasões domiciliares que têm assolado nossa comunidade de forma recorrente e impune. Na tarde do último domingo (15), por volta das 15h40, minha residência, localizada na Rua Professora Marli Figueiredo, foi novamente alvo de tentativa de furto. O invasor, agindo com total audácia, adentrou o imóvel sem qualquer receio de ser flagrado ou contido, demonstrando, assim, a ausência total de efetivo controle por parte da segurança pública em nossa região. Infelizmente, esse não é um caso isolado. Trata-se de uma realidade vivida diariamente por diversos moradores, que já não se sentem seguros nem mesmo dentro de suas casas. A criminalidade tem imposto um regime de medo. Exigimos providências urgentes e eficazes por parte da Secretaria de Defesa Social do Estado de Pernambuco, do Comando da Polícia Militar, da Prefeitura de Olinda e de todas as autoridades responsáveis.

José Fernando, por e-mail

Tentativa de invasão a domicílio em Olinda - JOSÉ FERNANDO / VOZ DO LEITOR

Professores desvalorizados

Os prefeitos do Recife e do Cabo de Santo Agostinho não querem conceder o percentual total de reajuste salarial dos professores, amparado por lei e determinado pelo Ministério da Educação (MEC) em 6,27%, ocasionando greves promovidas pelos mestres, prejudicando milhares de alunos. Enquanto isso, gasta-se fortunas com atrações juninas.

Cláudio de Melo, por e-mail

Motos por aplicativo

Tenho acompanhado atento e estarrecido as frequentes e excelentes matérias na coluna de Mobilidade, do JC, sobre o transporte com motos via aplicativos. Uma verdadeira bomba armada que ninguém do poder público assumiu a responsabilidade como deveria, mas que já pagamos uma conta caríssima e pelo jeito só tende a aumentar. Os números são assustadores. A realidade nas ruas são impressionantes e infelizmente não temos um debate à altura de quem deveria de fato assumir o problema. Parabéns, Roberta Soares e toda equipe editorial da coluna Mobilidade, por insistir nesse assunto tão necessário e importante.

Fausto Jader, por e-mail

Capinação na PE-15

Solicitamos às autoridades competentes que seja realizada a capinação na PE-15, no trecho da cidade do Paulista. Tornaria melhor a situação para motoristas e pedestres. Além de se tratar uma medida de segurança, pois aumentaria a visibilidade de quem passa por essa movimentada rodovia.

Luiz Henrique, por e-mail

Ineficiência do Detran-PE

Acho a atuação do Detran-PE a mesma de um zero à esquerda. É para lá de incompetente. Os motoristas dos transportes públicos, por exemplo, não utilizam cinco de segurança e nem há fiscalização quanto a isso. Já nos outros estados, a lei é seguida à risca. Por que, Detran-PE? Estão realizando serviços na Avenida Beira Mar, em Piedade, e já está chegando em Boa Viagem. Do Hospital da Aeronáutica até o Parque Dona Lindu, teve dias que gastei quase duas horas para conseguir fazer esse percurso. Não há nenhuma presença dos agentes do Detran-PE para promover um plano B para a situação do trânsito, que se agrava ainda mais no horário de pico.

Petrúcio Guimarães, por e-mail