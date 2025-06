Voz do Leitor, 15/06: Lixeiras vandalizadas no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A denúncia da leitora da coluna é na Estrada do Arraial, no bairro de Casa Amarela, defronte ao Clube do América e bem próximo do Sítio da Trindade

Não é raro encontrar centenas de lixeiras vandalizadas pelas ruas e avenidas do Recife. Essa, por exemplo, está localizada na Estrada do Arraial, no bairro de Casa Amarela, defronte ao Clube do América e bem próximo do Sítio da Trindade, local que nesse período junino fica bem movimentado por conta da festividade ao longo do mês. Ou seja, menos um local para a população jogar o lixo no lugar correto. Que a Prefeitura do Recife/ Emlurb possa ser mais célere na reposição dessas lixeiras.

Letícia Meireles, por e-mail

Problema com as linhas opcionais de ônibus

Alô, CTM (Grande Recife Consórcio). Durante muito tempo, a fiscalização dos micro-ônibus que fazem as linhas opcionais deixou de existir; com isso, durante muito tempo, vários motoristas estavam levando passageiros excedentes, ou seja, alguns iam em pé. Algo que não deveria acontecer. Eis que a fiscalização voltou e, agora, recomeçou a proibição de permitir que os passageiros fiquem em pé - o limite é a capacidade de assentos. Diante disso, os motoristas das linhas opcionais estão queimando as paradas nos horários de pico da manhã e da noite, pois não há mais lugares disponíveis para levar pessoas sentadas. Para piorar, a CTM não aumenta a frota e obriga os passageiros esperar horas para que outro coletivo passe. Isso ocorre, principalmente, linha opcional Candeias, mas é um problema que afeta todas as linhas opcionais. Peço que revejam essa situação, pois os passageiros estão revoltados.

Rodrigo Fagundes, via redes sociais

Exoneração de delegado

É revoltante ver esse delegado que atirou no morador de Fernando de Noronha, durante uma festa, entrar na Justiça para tentar anular a decisão do seu afastamento das funções. Na verdade, ele tem de ser demitido e preso. Ele não condições psicológicas alguma de vestir a farda e servir a população. Além de atirar, não prestou socorro e agora o jovem terá de viver sem uma perna. Agora se esse acontecimento fosse o contrário, se o rapaz tivesse atirado no delegado, como estaria o rapaz nesse momento?

Márcio Fernandes, via redes sociais

Cinema nacional sendo reconhecido

Que satisfação saber que o filme 'O Agente Secreto', dirigido pelo cineasta pernambucano, Kleber Mendonça Filho, será exibido Museu do Louvre, em Paris. É o nosso Recife na tela grande no museu mais famoso do mundo. Viva o cinema pernambucano, viva o cinema nacional. Que mais outros filmes nacionais possam ser reconhecidos internacionalmente.

Júnior Neves, via redes sociais

Educação

E os problemas educacionais em Pernambuco continuam e provavelmente é um reflexo de tudo que ocorre no Brasil. Matéria desse JC sobre o aprofundamento da desigualdade social e étnico-racial só veio corroborar com o que a nossa população já sabia há tempo sobre o assunto.

Marco Wanderley, por e-mail

Elyanna Caldas

Quanta tristeza com o falecimento da mestra Elyanna Caldas, na última quinta-feira (12). Foi minha professora no Conservatório Pernambucano de Música e posso afirma que ela sempre foi uma inspiração para todos os alunos, não só pela sua genialidade, mas por toda sua trajetória e paixão pela música instrumental. Que Deus console seus familiares e amigos.

Isaias Costa, via redes sociais