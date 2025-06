Voz do Leitor, 12/06: Aumento de invasões no Recife

Aumento de invasões no Recife

A Prefeitura do Recife é sempre omissa quando se trata de invasões, seja em terrenos, praças ou locais públicos como as ruas. É assim em todos os bairros por onde tenho passado. Como, por exemplo: por toda Avenida Sul, desde Afogados até o bairro de São José, na área Central do Recife. Já na Zona Sul são várias, entre elas, em um terreno na Rua Barão de Souza Leão, no bairro da Imbiribeira. Se as autoridades nada fazem para coibir, estimula, logicamente, que haja mais invasões por toda a capital. A mais recente invasão é na Rua São João, no bairro de São José, próximo a estação do Metrô. E assim as invasões, com a permissão da Prefeitura do Recife, tende a predominar grande parte do município.

Maria José, por e-mail

Transporte público envelhecido

Quero de parabenizar a brilhante jornalista Roberta Soares e sua equipe pela matéria apresentada no conceituado Jornal do Commercio no último final de semana. Foi uma descrição precisa sobre o transporte público da Região Metropolitana do Recife, no qual os passageiros se deparam todos os dias com uma frota envelhecida e longos períodos aguardando coletivos nos terminais integrados.

Luiz Henrique, por e-mail

Prefeitura do Jaboatão ultrapassada

O que está acontecendo com a Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes? Reclamações de atrasos no pagamento de empresas terceirizadas, diminuição no fornecimento de insumos e EPIs, dificuldade de realização de serviços básicos de manutenção predial nas repartições do município, salários defasados de servidores de áreas essenciais como Saúde e Educação, etc. Faça alguma coisa, prefeito Mano Medeiros.

Marco Dowsley, por e-mail

Semáforo demorado na PE-15

O semáforo destinado a passagem de soldados que fica em frente ao quartel do exército do 7º GAC-RO, na PE-15, em Olinda, cada vez que fica vermelho para os veículos, dura uma eternidade, causando um enorme engarrafamento. Dá tempo de atravessar um pelotão inteiro. E, na maioria das vezes, não tem ninguém para se servir dele. Antigamente, esse tipo de semáforo só ficava no vermelho, se fosse acionado por algum transeunte. Ao que parece, nesse caso, a tecnologia regrediu com a modernidade.



Cláudio de Melo, por e-mail

Rumo ao Hexa

É para se orgulhar. O Brasil jamais ficou fora de uma edição da Copa do Mundo - vai para o 23º Mundial. Sob o comando do renomado e vitorioso técnico Carlo Ancelotti, a seleção venceu o Paraguai por 1x0 na sua melhor apresentação desde a última Copa. Essa boa apresentação contra os paraguaios, certamente, vai servir para recuperar também a confiança da torcida brasileira. Rumo ao Hexa!

Paulo Panossian, por e-mail