Voz do Leitor, 11/06: Transporte clandestino para Porto de Galinhas

A denúncia feita pela leitora da coluna vem acontecendo dentro do Cais de Santa Rita, no bairro São José, na região central do Recife

Transporte clandestino para Porto de Galinhas

Em pleno 2025 ainda nos deparamos com casos de transportes clandestinos em Pernambuco. Após a fiscalização afrouxar, esses motoristas clandestinos voltaram a atuar bem à vontade dentro do Cais de Santa Rita, no bairro São José, na região central do Recife. Eles ficam com seus veículos particulares estacionados dentro do Cais, aguardando passageiros para levar até Porto de Galinhas, ao preço de R$ 25,00. Isso é permitido Prefeitura do Recife e governo do Estado? Aqui virou terra de ninguém, onde as pessoas fazem e cumprem suas próprias leis?

Carla Marques, via redes sociais

CARLA MARQUES / VOZ DO LEITOR

Descaso com as praças públicas de Olinda

Lamentável a morte da uma cadela eletrocutada ao encostar num poste na Praça do Carmo, em Olinda. A única praça inteira na cidade é a Praça Doze de Março, em Bairro Novo... Todas as outras, sem exceção, estão caindo aos pedaços. Muitas com lixo por todo lado e esgoto a céu aberto no meio da praça, Rio Doce é um exemplo, o maior bairro de Olinda com as praças públicas abandonadas. Olinda está sem gestão desde o governo anterior. Na verdade, nada mudou, pois o dono da caneta continua o mesmo. O que temos hoje representando a população é apenas uma prefeita inexperiente chancelada pelo ex-prefeito e sua turma. Olinda é uma cidade abandonada em todos os sentidos.

Marília Arruda, via redes sociais

Equipamentos para o Corpo de Bombeiros

Estamos vendo o crescimento de construções de edifícios residências e comerciais na Região Metropolitana do Recife, como também o aumento significativo de incêndios em prédios, como o caso recente na Encruzilhada e em Olinda. É urgente que novos equipamentos sejam adquiridos pelo Governo para o Corpo de Bombeiros, como escadas Magirus e outros tantos necessários no combate a incêndios nas alturas. Os batalhões precisam ser bem equipados para agilizar o pronto atendimento e evitar mortes que poderia serem evitadas.

Amaro Silva, por e-mail

Obras de pouca utilidade

Concordo com a colocação do leitor Augusto César, quando ele cita pelo menos quatro obras faraônicas realizadas pelo Governo do Estado e pela Prefeitura do Recife. Manutenções, hoje, caríssimas, e sem muita serventia para a grande maioria da população.



Wilson Vieira, por e-mail

Resposta da Neoenergia

Em resposta à leitora Sandra Aguiar, a Neoenergia Pernambuco esclarece que não é responsável pelos circuitos elétricos internos das unidades consumidoras, por isso não tem como informar a motivação dos últimos incêndios na cidade. A distribuidora é responsável pelas fiações até o medidor de energia elétrica. Na parte interna dos imóveis, a rede é de responsabilidade dos proprietários.

Assessoria de Imprensa