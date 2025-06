Voz do Leitor, 10/06: Enorme buraco no calçadão de Olinda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Enorme buraco no calçadão de Olinda

Alô, prefeita Mirella Almeida. O calçadão da orla de Olinda está em estado deplorável, principalmente na altura do semáforo de acesso ao sítio histórico até o Forte; ou seja, logo na entrada da cidade por onde muitos turistas passam diariamente. Como se não bastasse um calçadão completamente deteriorado, nesse trecho também há uma enorme cratera, colocando em risco os pedestres que passam pelo local. Peço que a gestão municipal tome uma providência efetiva e feche este buraco antes que alguém se acidente, além de promover uma obra de requalificação do calçadão.

Genival Paparazzi, por e-mail

Incêndios recorrentes no Recife

Já passou da hora de as autoridades competentes se pronunciarem a respeito desse número crescente de incêndios em prédios no Recife. Nos últimos meses já ocorreram incêndios nos bairros da Boa Vista, Espinheiro, Encruzilhada, Monteiro, Madalena, Boa Viagem e, infelizmente, nesta segunda-feira (9), um novo incêndio na Encruzilhada que vitimou uma pessoa. Alô, Corpo de Bombeiros de Pernambuco e Neoenergia, qual a explicação para tantos acidentes desse tipo? Está ocorrendo problemas na parte elétrica desses prédios? Negligência dos moradores? É preciso de respostas para orientar a população a respeito dos cuidados para evitar um grave acidente dentro de casa.

Sandra Aguiar, por e-mail

Obra atrasada em Nova Descoberta

Os moradores de Nova Descoberta e Vasco da Gama gostariam de saber quando a Prefeitura do Recife vai liberar o trânsito na entrada de Nova Descoberta para a Avenida Norte? A obra começou em em janeiro, com término previsto de 60 dias, mas até agora nada. O tráfego intenso continua na Rua Cesário de Melo para quem também tenta sair no Vasco - sem a mínima condição de mobilidade. Os moradores clamam por uma providência.

Maurício José, por e-mail

Origem do Forró

No artigo do ex-secretário Roberto Pereira, citando a origem do forró, não faz o menor sentido essas versões mais contemporâneas de ferrovia inglesa, base militar no Rio Grande do Norte, etc. Forró é uma redução de várias expressões de origem francesa/portuguesa/ibérica. Bailes populares no fim do século XIX já eram conhecidos por forrobodó, forrobodão, forrobodança. Em 1912, estreava uma peça teatral Forrobodó, escrita por Carlos Bettencourt (1890-1941) e Luís Peixoto (1889-1973), musicada por Chiquinha Gonzaga (1847-1935). Ou seja, quando os gringos chegaram ao Brasil, o forró e suas variantes como xaxado, baião, xote e arrasta-pé já faziam parte dos festejos populares. Principalmente aqui no Nordeste.

Fausto Jader, por e-mail

Yuri Romão isolado

O presidente do Sport, Yuri Romão, é muito esperto: enquanto era só a torcida e a imprensa criticando e cobrando, ele não estava nem aí... Chegou até a chamar o torcedor de burro. Porém, quando ex-presidentes e membros do Conselho Deliberativo começaram a se movimentar nos bastidores, num instante ele começou a fazer o correto administrativamente que foi desligar alguns jogadores ruins, acertar com treinador que agrada parte da torcida para trazer os torcedores para seu lado, já que ele está isolado. Só espero que os torcedores não caiam nessa, porque o principal culpado dessa situação não são os que saíram, e sim quem ficou: Yuri Romão. Afinal, foi ele quem os contratou.

Rômulo Alves, por e-mail

Seleção brasileira

Com três dias dias para priorizar o treino com o setor ofensivo da seleção brasileira, espero que Carlo Ancelotti consiga levar o Brasil a uma vitória diante do Paraguai e assegurar a vaga a Copa do Mundo de 2026. Aliás, o treinador italiano completa 66 anos nesta terça-feira (10) e já disse na coletiva de imprensa que espera como 'regalo' (presente em espanhol) a vitória. Acredito que com o retorno de Raphinha - cumpriu suspensão diante do Equador -, a seleção tende a ter uma evolução ofensiva e mais criatividade do meio para frente, tirando a sobrecarga em cima de Vinícius Júnior.

Fernando Marinho, por e-mail