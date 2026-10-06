fechar
Editorial | Notícia

Desafios da continuidade

Segundo mandato de Raquel Lyra e Priscila Krause renova prioridades do primeiro governo, ampliando o planejamento e a previsão de investimentos

Por JC Publicado em 06/10/2026 às 0:00
A onda antipetismo e a necessidade de Lula ouvir o Brasil
A onda antipetismo e a necessidade de Lula ouvir o Brasil - Thiago Lucas

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A consagração do trabalho acumulado em quatro anos veio com uma vitória no primeiro turno, de margem superior ao que apontavam as pesquisas de intenção de voto. Ao se encaminharem para a conclusão do mandato focando em sua continuidade por mais quatro, a governadora Raquel Lyra e a vice, Priscila Krause, foram consideradas pela maioria do eleitorado pernambucano como detentoras das condições necessárias para prosseguirem encarando e enfrentando os desafios da gestão estadual. Que, ambas sabem, não são poucos, nem simples. Um dos estados onde a desigualdade impera, em uma nação desigual, com questões históricas para serem resolvidas na segurança, na mobilidade, no transporte público, na saúde e na educação – para ficar nessas áreas – Pernambuco demanda muito trabalho para voltar a figurar com destaque no cenário de desenvolvimento do Nordeste.
Menos de 24 horas após o resultado da reeleição, a governadora Raquel Lyra concedeu entrevista ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal. Com as ações em andamento na ponta da língua, indicou que pretende acelerar investimentos em prioridades como a infraestrutura, o desenvolvimento da economia, a segurança pública, além de saúde e educação. De ânimo renovado pelas urnas, a governadora prometeu mais 3 mil quilômetros de estradas, a contratação de 10 mil profissionais para a segurança, ampliação de investimentos na Região Metropolitana, descentralização da saúde com mais atendimento no interior, e estímulos ao pequeno empreendedor.
Para a governadora que ganha nova posse em janeiro, as estradas significam competitividade da economia, em especial nas regiões de produção agrícola e industrial. Na segurança, diz que haverá novas delegacias, batalhões e complexos de Polícia Científica, com efetivo reforçado. Em saúde, destacou a implantação de prontuário eletrônico único, e a integração entre a atenção básica dos municípios e os serviços especializados mantidos pelo Estado. Para a mobilidade, falou sobre a ampliação das linhas de ônibus na Região Metropolitana, oferecendo o apoio do governo estadual para qualificar os planos diretores municipais. Reduzir o déficit habitacional, deslocando os moradores das palafitas para locais apropriados, e a aplicação de R$ 2 bilhões em obras de encostas nos morros também foram objetivos mencionados para o segundo governo.
A fim de melhorar o ambiente de negócios e gerar empregos, a governadora confirmou que vai apoiar os pequenos empreendedores, demanda repetida durante a campanha. A atração de empresas fornecedoras de equipamentos e insumos, bem como o estímulo ao empreendedorismo ligado ao Porto de Suape, que não deve ser lugar de passagem, mas de destino, em sua visão. A ênfase no planejamento de médio e longo prazos também chamou a atenção na entrevista.
A expectativa do governo Raquel II também se volta para as relações do Palácio do Campo das Princesas com a Assembleia Legislativa, que gerou dificuldades e restrições para a gestão inicial. Com um terço de renovação dos deputados e deputadas estaduais, e a experiência acumulada no trato de parte a parte, a população espera que haja menos problemas e mais consensos em torno do interesse coletivo. Afinal, o capital político de Raquel Lyra cresce, a partir da vitória no primeiro turno, que passa clara mensagem de aprovação do eleitorado – mensagem que os parlamentares não poderão ignorar.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Editorial JC: Respostas e lições das urnas
ELEIÇÕES

Editorial JC: Respostas e lições das urnas
Estradas, segurança e mobilidade: Raquel Lyra antecipa prioridades para o segundo mandato
Entrevista

Estradas, segurança e mobilidade: Raquel Lyra antecipa prioridades para o segundo mandato

Compartilhe

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.