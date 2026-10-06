Reeleita, Raquel Lyra diz que pretende acelerar ritmo de investimentos depois que organizou o governo e captou recursos financeiros

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Governador pretende lançar projeto com a concessão de linhas de ônibus e a concessão do metrô do Recife, ampliando a mobilidade na RMR.

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Na conversa que teve na manhã desta segunda-feira (5) com jornalistas do Jornal do Commercio, no programa Passando a Limpo da Rádio Jornal, comandado pelo comunicador Igor Maciel, a governadora reeleita de Pernambuco, Raquel Lyra, disse que deverá manter o ritmo de investimentos do governo do Estado implantado por ela nos últimos anos.



Ela anunciou que pretende fazer mais três mil quilômetros de estradas além dos 1.500 que entregou e acelerar os projetos focados na área de mobilidade na Região Metropolitana do Recife e na própria capital.



Contratar polícia



Raquel Lyra lembrou que o governo lançou, na semana passada, os novos editais de contratação para a Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiro Militar e outras áreas da SDS que devem chegar a mais de 10.000 novos agentes de segurança.



E revelou que pretende levar o programa “Laranjinhas” não só para a Região Metropolitana, mas para cidades do interior e revelou que está entregando a primeira delegacia construída do zero, pensada como delegacia da história de Pernambuco.



Novo modelo



Essa delegacia, segundo ela, inaugura um modelo de unidades da polícia projetadas a partir das demandas dos operadores de segurança. Isso foi possível depois que a SDS contratou engenheiros e arquitetos para atuar alinhados com a prática operacional da Polícia. E revelou que estará, até o final do ano, entregando novos batalhões de polícia em Bezerros, Arcoverde, Barreiros, Camaragibe, Petrolina e Caruaru, além de complexos de polícia científica.



Também prometeu novos investimentos na área de saúde e anunciou a implantação do prontuário eletrônico na rede de saúde do Estado que poderá suportar todas as informações dos pacientes atendidos pela rede do Estado em tempo real.



Rede de internet



Segundo a governadora, somente agora, quando os hospitais receberam investimentos na rede de telemática, a Secretaria de Saúde pôde pensar nisso, uma vez que, ao assumir o governo em 2023, o suporte de TI das unidades médicas do Estado não tinha condições de se comunicar em rede telemática. “Vamos implantar prontuário eletrônico único para garantir resolutividade, enxergar o paciente”, disse a governadora.



A governadora revelou sua decisão de dar maior atenção à capital e aos municípios da Região Metropolitana, para onde, segundo ela, deseja trabalhar com todos os prefeitos e prefeitas, inclusive com o do Recife.

Governadora reeleita de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD) concedeu entrevista ao Passando a Limpo, na Rádio Jornal, nesta segunda-feira (5) - Artur Borba/JC Imagem

Obra nas encostas



“Nós vamos colocar mais de R$ 2 bilhões em obras no Recife e especialmente em encostas, ampliando o que já está fazendo em Coqueiral e Dois Unidos, garantindo investimentos também para a melhoria da mobilidade.



Ela também anunciou que no segundo governo fará a concessão dos lotes das linhas de ônibus da RMR, completando o projeto de licitar todo o sistema e ter contratos de longo prazo . Segundo ela, o edital está sendo finalizado e será enviado ao Tribunal de Contas.



Acordo BNDES



Ainda na entrevista do Passando a Limpo, Raquel Lyra disse que estará anunciando um novo termo de cooperação com o BNDES para um estudo mais profundo da mobilidade da RMR, indo além dos projetos já desenhados para o Metrô do Recife, mas envolvendo todo o sistema de transporte por ônibus.



Ela disse que pretende fazer o que chamou de uma “concertação” para Pernambuco, desenhar o que pretende para os próximos 10 anos e desenhar cenários onde deseja estar presente.



Novos projetos



“Chegou o momento de construir projetos onde todos, independentemente de eu ser a governadora, saibam o que precisa ser feito. Não será construído da minha cabeça. E o povo precisa saber o que o governo programa. Eu trabalho com projetos como a Transnordestina, a melhoria da mobilidade, zerar o débito habitacional e acabar com a palafita na RMR e mostrar que o Estado está crescendo”, disse.



A governadora disse que dará atenção especial em relação à Reforma Tributária, fazendo uma nova discussão sobre como ela, de fato, vai ser percebida pelo cidadão em Pernambuco. Para isso, ela pretende ir ao Presidente da República e ao Congresso Nacional. “Por exemplo, qual vai ser a participação de Pernambuco no fundo de desenvolvimento regional?Temos que debater esse assunto, disse Raquel Lyra?



Acelertando mais



“Neste segundo mandato, nós vamos continuar acelerando. Porque os investidores privados já estão olhando para Pernambuco e pressionando. Eles querem vir para cá e estão sinalizando com 40 bilhões de investimento e temos”, disse.



Ainda segundo Raquel Lyra, Pernambuco está gerando - no seu governo - o maior volume de carteiras assinadas dos últimos 12 anos. “Nós o pegamos com 15% e vamos chegar no final do ano com 7% de desemprego. Ainda é alto porque ainda tem muita gente sem emprego formal. Mas nós podemos ajudar mais gente a empreender em vez de ter apenas a opção de um emprego com carteira assinada. Vamos dar as mãos a essas pessoas.



Empreendedores



Ele lembrou o programa de ajuda ao pequeno empreendedor no qual 900 atividades econômicas já não precisam de licença para atuar. E revelou que deve lançar um novo programa de parcelamento de débitos com 95% de redução de multa e juros.



“A gente buscou o tempo inteiro fazer isso, colocando uma apresentação de projetos que dialogam com as comunidades na ponta. A gente precisa dar mais efetividade de acordo com a estratégia que a gente tem. E na área da saúde, isso é muito importante. Pelo menos 50% dessas emendas são dirigidas para a saúde. Se é para beneficiar o hospital municipal, isso é importante”, disse Raquel Lyra.



Emendas na Alepe



Finalmente, a governadora falou de sua relação com a Assembleia Legislativa em relação às emendas parlamentares. No próximo ano, pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027, as emendas somarão R$ 472 milhões.



Raquel Lyra avalia que com articulação os recursos podem ganhar mais efetividade. “Se é para colocar uma ambulância específica, material médico-cirúrgico, custeio de hospitais, dinheiro para a atenção básica, que precisa funcionar melhor, vamos tentar ajudar. Se isso for direcionado aos municípios para essa finalidade ou aos nossos próprios hospitais, pode potencializar muito, porque o setor de saúde sempre carece de dinheiro”, disse.



Verba da saúde



“Nós vamos investir R$ 12 bilhões na saúde, mas isso ainda é insuficiente. Nós podemos melhorar muito a qualidade desse gasto ainda. É legítimo que eles possam querer ajudar os seus prefeitos. Mas eu também posso ajudar. É importante fazê-los porque, ajudando, a gente chega nas cidades. Pode ser uma grande oportunidade que temos em 2027, concluiu a governadora.

Produtos de limpeza. - Divulgação

Brasil limpinho



A indústria brasileira de produtos de limpeza deve encerrar 2026 com crescimento de 3,9% da produção física no cenário-base, depois de praticamente andar de lado em 2025, quando registrou recuo de 0,2%. Nos cinco primeiros meses deste ano, a produção já acumulava alta de 3,5%.



Os dados fazem parte do Anuário ABIPLA 2026, elaborado pelo FGV IBRE para a Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Higiene, Limpeza e Saneantes (ABIPLA). Considerando 2019 como base 100 e descontando a inflação geral, o índice de preços dos produtos de limpeza ficou em 99,2 em 2025, resultado 0,8% inferior ao registrado no início da série.



Amcham Sessions



Nesta quarta-feira, no Cinemark – RioMar Recife, tem o Amcham Sessions – Pernambuco com programação em duas salas de cinema reunindo executivos e especialistas para discutir tendências que estão redefinindo o ambiente de negócios, além de estimular conexões e a troca de experiências entre os participantes.



Entre os palestrantes estão Francis Ribeiro, da Stellantis Goiana, e a CEO e fundadora da Santé, Carol Garrafa, que atua na área de consultoria voltada ao desenvolvimento de pessoas e lideranças. Também participam Thiago Azem, da Stefanini; Henrique Vila Nova, do Grupo Ferreira Costa; e Karina da Fonte, da UniqLineup e integrante da terceira geração do Grupo Raymundo da Fonte.



Jovens Industriais



De 7 a 9 de outubro, o Rio Grande do Norte será o ponto de encontro da nova geração de industriais no VII Encontro Nacional dos Jovens Industriais (ENAJI). O evento acontecerá no Praiamar Arena, em Natal, e reunirá mais de 400 empresários, sucessores, gestores e empreendedores industriais de diferentes regiões do país.

Escritor e consultor empresarial Paulo Roberto Cannizzaro - Divulgação



Roberto Cannizzaro



O escritor e consultor empresarial Paulo Roberto Cannizzaro lança O Sucesso é Ir de um Fracasso a Outro Fracasso – Planejamento Empresarial e Suas Oportunidades. A obra trata do planejamento como ferramenta para organizar estratégias, orientar decisões e dar mais condições às empresas para enfrentar os desafios do mercado e crescer de forma sustentável.



Cannizzaro também aborda as dificuldades da atividade empresarial no Brasil, como a complexidade tributária, os juros elevados e os obstáculos enfrentados pela indústria. O livro percorre ainda temas como planejamento estratégico, tático e operacional, além dos desafios particulares das empresas familiares.



Garrafeira Brasil



A distribuidora pernambucana Wine Garrafeira Brasil marca presença em São Paulo na sétima edição da ProWine, maior e mais importante feira de vinhos das Américas. A feira neste ano, que acontece entre amanhã (dia 6) e quinta-feira (dia 8), chega aos seus maiores números, tendo a participação de mais de 2 mil produtores de 37 países.

O evento acontece no Expo Center Norte, ocupando mais de 25 mil m² dos pavilhões Branco e Azul. No ano passado, mais de 20 mil visitantes profissionais passaram pela ProWine São Paulo.



Fibrasa no NE



A Fibrasa comemora, nesta terça-feira (6), às 18h30, seus 30 anos de atuação no Nordeste. A celebração acontece na Galeria do Instituto Ricardo Brennand, no bairro da Várzea, no Recife, e marca a trajetória iniciada em Pernambuco em 1996. Instalada em Abreu e Lima, a indústria de embalagens plásticas chegou ao estado para atender à demanda de fabricantes de alimentos que dependiam de fornecedores de outras regiões.

A proximidade com os clientes permitiu oferecer uma alternativa aos custos de frete e aos prazos de entrega das embalagens vindas de São Paulo.