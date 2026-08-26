fechar
Editorial | Notícia

Sem vacina, sarampo avança

Organização Mundial da Saúde (OMS) reacende o alerta para a importância da vacinação, que não voltou à cobertura de antes da pandemia de Covid

Por JC Publicado em 26/08/2026 às 0:00
O ego de Lula e as eleições
O ego de Lula e as eleições - Thiago Lucas

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Surtos em vários países fazem do sarampo uma ameaça real para a população mundial em 2026. Com casos notificados em alta nos Estados Unidos, e o ressurgimento que fez as autoridades lançarem campanha de imunização emergencial em São Paulo, o sarampo deve incidir sobre 11 milhões de pessoas no planeta este ano, a maioria na Ásia e na África, de acordo com estimativa da Organização Mundial de Saúde (OMS). A causa do retorno tão intenso da doença é a baixa cobertura vacinal, fenômeno que já vinha de antes, mas se agravou depois da pandemia de Covid, entre 2020 e 2022. Agora, é preciso resgatar o hábito da vacinação para prevenir e impedir que o surto atual piore, e que outros aconteçam nos próximos anos.
A enfermidade cuja prevenção é simples e segura com a barreira da vacina, pode gerar efeitos complicados nos indivíduos infectados, que podem ficar surdos, cegos e até morrer em decorrência do sarampo. E quanto mais vulneráveis e frágeis, maiores os riscos que os contaminados correm, sobretudo em locais de assistência médica inadequada. Nos países pobres, a falta de substâncias imunizantes provoca uma baixa na cobertura vacinal, que pode elevar o número de casos. Mas nos últimos anos, muitos pais e responsáveis deixaram de levar crianças e adolescentes para o cumprimento da agenda de vacinas, de maneira premeditada, numa escolha que pode ter consequências sérias para a saúde coletiva.
Devido ao alto grau de contágio, a cobertura contra o sarampo deve ser alta, acima de 95%, para a conquista da chamada imunidade de rebanho. Com duas doses, de preferência. Nos países pobres, a cobertura de duas doses para crianças de até 2 anos de idade pode estar abaixo de 70%. Trata-se de um nível muito baixo de proteção, que abre a porta para a doença. “A maioria das crianças pequenas em países de alta renda conseguiu recuperar as doses perdidas antes de atingir a idade escolar. Mas, em países de baixa renda, milhões de crianças que perderam as vacinações de rotina durante a pandemia ainda são classificadas como "crianças com zero doses", que não receberam nenhuma das vacinas recomendadas em seus países”, explica a pesquisadora Kathryn Jacobsen, da Universidade de Richmond, nos Estados Unidos, em artigo publicado na Folha de S. Paulo.
Ela ainda ressalta que a notificação de casos nos países pobres dificilmente é realizada devidamente para as autoridades de saúde, podendo haver surtos muito maiores do que oficialmente registrado. Para piorar o quadro, “a redução do financiamento para a saúde global diminui o orçamento destinado ao subsídio das compras de vacinas” nesses países, aumentando o risco para os surtos.
Mais de 50 mil casos já foram notificados nas Américas em 2026, mais que o triplo de todo o ano passado. O Brasil pode não escapar da rota do sarampo, e por isso a campanha de vacinação gratuita está em curso em São Paulo, onde apareceram casos. Cada pessoa infectada pode transmitir a doença para outras dezoito, segundo os epidemiologistas. Ou seja, sem vacina, o sarampo avança, pressionando bastante os sistemas de atendimento à saúde.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Muito além das blusinhas
ECONOMIA

Muito além das blusinhas
Voz do Leitor, 25/08: Postes com lâmpadas led queimadas em Boa Viagem
SUBSTITUIÇÃO

Voz do Leitor, 25/08: Postes com lâmpadas led queimadas em Boa Viagem

Compartilhe

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.