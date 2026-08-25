Voz do Leitor, 25/08: Postes com lâmpadas led queimadas em Boa Viagem
A denúncia do leitor da coluna ocorre nas Avenidas Domingos Ferreira e Conselheiro Aguiar, além da Rua Antônio Falcão, na Zona Sul do Recife
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Postes com lâmpadas led queimadas em Boa Viagem
Há aproximadamente dois meses, foi dito, nesta importante coluna, que centenas de postes com lâmpadas de led, instalados pela Prefeitura do Recife, estão quase todos sem funcionar. Endosso as observações e as palavras das pessoas que escreveram, indignados com o dinheiro público jogado fora. Aqui na Avenida Domingos Ferreira, na Rua Antônio Falcão e na Avenida Conselheiro Aguiar, todas no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, existem centenas de postes com as lâmpadas led queimadas. Onde estão os gestores da Emlurb para substituir as lâmpadas? Qual o posicionamento dos órgãos fiscalizadores sobre essa situação?
Wesley Veloso, por e-mail
Árvores plantadas embaixo de fiação elétrica
Com o nobre objetivo de aumentar a área verde da cidade, a Prefeitura do Recife segue plantando mudas de árvores de grande porte, a exemplo de Ipês e até mesmo pés de cajá nas estreitas calçadas dos bairros, embaixo das redes elétricas. Obviamente, essas árvores irão crescer, aumentando significativamente o risco de acidentes elétricos. Sugiro um melhor planejamento urbanístico plantando árvores de grande porte apenas em locais que elas possam crescer sem colocar em risco as pessoas e a infraestrutura elétrica da cidade, como ocorre na Avenida Dezessete de Agosto, em Casa Forte; porém, o problema poderá ser observado em toda a cidade.
Luciano Almeida, por e-mail
Tempos dourados
No passado, Pernambuco foi o maior produtor de açúcar do mundo. No Brasil império, Pernambuco foi o 'Leão do Norte', com a capitania de São Vicente (São Paulo) dando bastante lucro ao império. Vamos nos orgulhar do nosso estado, amenizando os desníveis sociais, com indústrias, segurança, saúde, sem corrução e lembrando que somente o trabalho dignifica o homem.
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Ricardo de Moraes, por e-mail
Penduricalhos
Nos dias atuais sobram maus exemplos por parte daqueles que deveriam se esmerar em ditar os bons exemplos de conduta, pelo contrário, são ávidos por oferecer péssimas lições, a exemplo da farra dos penduricalhos dos magistrados, que em troca só nos oferecem uma justiça cara, inacessível e lenta, sem precedentes no mundo real.
Carlos Alberto, por e-mail
Resposta da Compesa
Em resposta ao leitor Érico Cirne, a Compesa esclarece que não opera rede coletora de esgoto na Rua Capitão Araújo Miranda, bairro da Iputinga, no Recife. Essa área será contemplada com a obra de implantação de rede de esgoto, intervenção em execução pelo município nessa área.
Assessoria de Imprensa