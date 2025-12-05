Jornalismo centenário

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A objetividade dos fatos não está isenta de interpretações, como o constante revisitar da história pelo olhar coletivo nos mostra. Cabe ao jornalismo, em sua essência, apresentar ao público todos os lados discerníveis de um fato, e os prismas mais relevantes para sua interpretação. O repórter deve buscar essa perspectiva abrangente desde a apuração. O editor e o colunista aprofundam a análise para que a compreensão seja ampliada. E ainda, nas páginas de opinião, articulistas e editorialistas oferecem visões interpretativas abertas à ponderação pública. O jornalismo se dedica e se ocupa da verdade, como a realidade a traz. Em tempos de falseamento da verdade com mentiras escancaradas em fake news, e de mistificação da realidade, a notícia verdadeira se reveste de fontes confiáveis, apuração imparcial e publicação ou veiculação honesta, para despertar e favorecer o cultivo do espírito crítico de quem investe atenção na informação.

A Associação Nacional de Jornais (ANJ) prestou homenagem, na última quinta-feira, a 13 periódicos brasileiros com mais de 100 anos de trajetória. Entre os quais, este Jornal do Commercio, com 106 anos de serviços prestados aos pernambucanos. Na justificativa das homenagens, o trabalho desenvolvido ao longo desse período da história nacional, nos séculos 20 e 21, de contribuição para a valorização do jornalismo e da imprensa e o aprimoramento das instituições democráticas. Também foram agraciados os jornais O Globo, o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Correio do Povo, A Tarde e outros.

Presidente do Grupo JCPM, do qual faz parte o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, João Carlos Paes Mendonça afirmou que a ANJ reconhece “o compromisso do Jornal do Commercio ao longo de mais de 100 anos, e dos demais veículos que também seguem defendendo a sociedade, sem abrir mão do objetivo central: informar de maneira equilibrada, dando voz aos protagonistas da notícia”. João Carlos Paes Mendonça também fez referência ao desafio do jornalismo diante da evolução da tecnologia da comunicação: “Os meios se transformam, mas a responsabilidade com nosso principal ativo, que é informar à sociedade, segue firme”.

Em alusão ao centenário dos jornais como um marco que merece destaque, o presidente da ANJ, Marcelo Rech, lembrou a relação com a sociedade como fundamento da atividade jornalística por tanto tempo. “Para um jornal, que tem na credibilidade seu maior patrimônio, este marco é uma alavanca para o futuro, cada vez mais baseado em uma relação de confiança com a comunidade. Tradição e confiabilidade, como as dos jornais centenários, portanto, são grandes diferenciais em uma era de deepfakes e uso intensivo de Inteligência Artificial”, apontou.

Para o Jornal do Commercio, figurar nesta lista e ser digno da homenagem pelo jornalismo centenário representa mais um motivo de orgulho e impulso para a manutenção permanente da credibilidade e da relevância, sempre em sintonia com as demandas do povo pernambucano e o respeito ao direito dos cidadãos à informação e ao espírito crítico.

