Jomard Muniz de Britto

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Por muitas vezes, recebi e distribuí seus textos entre amigos. Toda semana tínhamos um "Atentados Poéticos", texto intrincado, ritmado e precioso

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Eram os anos 80; eu contava uns 16 anos de idade e residia com meu pai na Ladeira da Sé, em Olinda-PE. Em frente à casa ficava o Restaurante Mirante, com música ao vivo, sempre lotado. Certa noite, fui avisado de que Jomard estaria lá acompanhando Gilberto Gil e de que eu poderia participar da mesa.

Fui, claro. Em Gil, entendia que todos os ritmos do Brasil estavam presentes e que estaria acompanhado e ciceroneado por JMB, que conhecia a música popular brasileira, o cinema, o teatro, a filosofia e muito mais. Jomard era amigo de Glauber Rocha, que o tinha como homem de confiança para certas tarefas.

Um passeio embriagante por histórias pessoais e memórias musicais. Bom de ouvir, muito para sonhar. E assim se passaram as horas, entre projetos, cantores, músicas e acontecimentos, tudo num astral fantástico. Queixas? Não recordo. Dores? Também não.

Jomard era um velho conhecido de meu pai. Foram professores do método Paulo Freire; ambos aposentados em 1964, processados pela Justiça Militar e proibidos de lecionar. Brasil curioso, em que as Forças Armadas impedem educadores e um método de ensino.

A Revista Estudos Universitários foi encerrada. A Rádio Universitária e tantos outros meios de interpenetração entre a sociedade e a universidade sofreram com afastamentos e termo. Houve processo administrativo também. E assim caminhamos para uma sociedade em que pensar e debater são negados, proibidos, e o resultado são anos e anos de atraso.

Jomard superou a cana no Forte das Cinco Pontas, onde dividiu cela com Gregório Bezerra. Recebia a visita materna, que penava para ingressar e ver o filho. É curioso e belo o amor maternal que enfrentava a força e questionava a razão ou a falta de razão da prisão de um inocente. Foi perseguido pelo regime e afastado da Universidade da Paraíba.

Passados mais de 50 anos da redentora, convocado como testemunha, deu um verdadeiro e comovente depoimento na Justiça Federal. Perguntado se participou da Equipe Paulo Freire, respondeu que sim e que essa teria sido uma das mais belas experiências que tivera na vida: levar a universidade para o povo e trazer o povo para a universidade. Disse ter conhecido uma verdade: “Ensinava e aprendia”. O método era revolucionário.

Questionado sobre a prisão, foi ainda mais enfático: “Deveria ter sido muitas vezes mais”. Como entender e classificar uma alma liberta e libertária?

Por muitas vezes, recebi e distribuí seus textos entre amigos. Toda semana tínhamos um “Atentados Poéticos”, texto intrincado, ritmado e precioso, produzido por Jomard.

Assistimos juntos à Copa do Mundo de 1994. Parecia gostar de futebol. Todos os elementos daquele caldeirão que mexe com a nação.

Faleceu, deixando Pernambuco menos libertário. Um velório diferente, com depoimentos, declamações, versos, música, palmas e gritos, muitos gritos de viva Jomard!

Carlos Carvalho – Advogado.

