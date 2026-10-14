Voz do Leitor, 14/10: Buraco atrapalha trânsito no Espinheiro
A denúncia do leitor da coluna ocorre na Rua Conselheiro Portela, defronte ao All Bar, no bairro do Espinheiro, na Zona Norte do Recife
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Buraco atrapalha trânsito no Espinheiro
Alô, Emlurb. Esse buraco localizado na Rua Conselheiro Portela, defronte ao All Bar, no bairro do Espinheiro, na Zona Norte do Recife, está atrapalhando o trânsito há mais de 10 dias. Não adianta apenas sinalizar com cones e cavaletes. É necessário, também, agir com rapidez para solucionar o problema após a identificação dele. Como se não bastasse o transtorno desse buraco, o local está começando a acumular sujeira ao seu redor. Teve o feriadão pela frente e nada foi feito. Peço que mandem uma equipe ao local para que sejam tomadas as devidas providências.
Carlos Augusto, por e-mail
Sucateamento do Recife
Quando andamos pelo Recife temos a sensação de que o 'Inferno de Dante' se transferiu de mala e cuia para nossa amada cidade. Fico divagando onde estão os órgãos da fiscalização da administração pública do município, Estado e da União, que não cobram ou fiscalizam como se deve a administração da cidade do Recife. Diante do caos em que a capital pernambucana se encontra, em todos os espaços administrativos, econômicos, financeiros, sociais, de infraestrutura, segurança pública, patrimônio público, percebemos que nosso município agoniza. A desertificação econômica e social do Recife é visível, criminosamente visível. Se caminharmos 100 metros no centro da cidade, a cada 10 imóveis, um grupo de oito imóveis ostenta placas vende-se ou aluga-se. Será que o povo é o culpado de sua cidade ser destruída pelos poderes públicos e seus gestores?
Edjailson Xavier, por e-mail
A força do voto
Dizem que quando as abstenções superam à cidadania do voto; e a sede de poder fala em liberdade, mas abusa da falsidade, orgias e do pseudopatriotismo. O povo já dividido fica cego, surdo e mudo. Nosso voto tem que ser pela esperança, paz, soberania e igualdade para o povo.
Marco Dowsley, por e-mail
Isenção de Raquel
Um tópico que aborrece bastante o pernambucano é a absentia da governadora reeleita Raquel Lyra, que não declara que lado está no pleito nacional. É inegável o investimento que o presidente Lula fez pesado no Estado e ela, sem movimento nenhum em direção ao presidente progressista, despreza-o, não toma partido, pelo menos publicamente. Tudo bem que ela não tem obrigação de declarar o apoio seja lá a quem for, mas seria honroso. Seria de bom tom, não pelo que fez por Pernambuco, mas pelo que ele faz pelo povo brasileiro.
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Carlos Nóbrega, por e-mail
Entrega do Ramal da Arena
Eu moro em um condomínio próximo à Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife. Quando cheguei aqui era uma vergonha de passar e trafegar pelo Ramal da Copa (agora rebatizado de Ramal da Arena), pois a escuridão e a insegurança eram enormes diante da falta de iluminação pública adequada e da via em péssima condição - repleta de buracos. O PSB ficou anos no governo e não fez nada. Foi necessário a primeira mulher da história a assumir o governo de Pernambuco para que as obras fossem, finalmente, concluídas.
Jefferson Rodrigo, via redes sociais