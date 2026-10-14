Voz do Leitor, 14/10: Buraco atrapalha trânsito no Espinheiro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A denúncia do leitor da coluna ocorre na Rua Conselheiro Portela, defronte ao All Bar, no bairro do Espinheiro, na Zona Norte do Recife

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Buraco atrapalha trânsito no Espinheiro

Alô, Emlurb. Esse buraco localizado na Rua Conselheiro Portela, defronte ao All Bar, no bairro do Espinheiro, na Zona Norte do Recife, está atrapalhando o trânsito há mais de 10 dias. Não adianta apenas sinalizar com cones e cavaletes. É necessário, também, agir com rapidez para solucionar o problema após a identificação dele. Como se não bastasse o transtorno desse buraco, o local está começando a acumular sujeira ao seu redor. Teve o feriadão pela frente e nada foi feito. Peço que mandem uma equipe ao local para que sejam tomadas as devidas providências.

Carlos Augusto, por e-mail

Buraco atrapalha trânsito no bairro do Espinheiro - CARLOS AUGUSTO / VOZ DO LEITOR

Sucateamento do Recife

Quando andamos pelo Recife temos a sensação de que o 'Inferno de Dante' se transferiu de mala e cuia para nossa amada cidade. Fico divagando onde estão os órgãos da fiscalização da administração pública do município, Estado e da União, que não cobram ou fiscalizam como se deve a administração da cidade do Recife. Diante do caos em que a capital pernambucana se encontra, em todos os espaços administrativos, econômicos, financeiros, sociais, de infraestrutura, segurança pública, patrimônio público, percebemos que nosso município agoniza. A desertificação econômica e social do Recife é visível, criminosamente visível. Se caminharmos 100 metros no centro da cidade, a cada 10 imóveis, um grupo de oito imóveis ostenta placas vende-se ou aluga-se. Será que o povo é o culpado de sua cidade ser destruída pelos poderes públicos e seus gestores?

Edjailson Xavier, por e-mail

A força do voto

Dizem que quando as abstenções superam à cidadania do voto; e a sede de poder fala em liberdade, mas abusa da falsidade, orgias e do pseudopatriotismo. O povo já dividido fica cego, surdo e mudo. Nosso voto tem que ser pela esperança, paz, soberania e igualdade para o povo.

Marco Dowsley, por e-mail

Isenção de Raquel

Um tópico que aborrece bastante o pernambucano é a absentia da governadora reeleita Raquel Lyra, que não declara que lado está no pleito nacional. É inegável o investimento que o presidente Lula fez pesado no Estado e ela, sem movimento nenhum em direção ao presidente progressista, despreza-o, não toma partido, pelo menos publicamente. Tudo bem que ela não tem obrigação de declarar o apoio seja lá a quem for, mas seria honroso. Seria de bom tom, não pelo que fez por Pernambuco, mas pelo que ele faz pelo povo brasileiro.

Carlos Nóbrega, por e-mail



Entrega do Ramal da Arena

Eu moro em um condomínio próximo à Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife. Quando cheguei aqui era uma vergonha de passar e trafegar pelo Ramal da Copa (agora rebatizado de Ramal da Arena), pois a escuridão e a insegurança eram enormes diante da falta de iluminação pública adequada e da via em péssima condição - repleta de buracos. O PSB ficou anos no governo e não fez nada. Foi necessário a primeira mulher da história a assumir o governo de Pernambuco para que as obras fossem, finalmente, concluídas.

Jefferson Rodrigo, via redes sociais