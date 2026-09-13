O que esperar de Augusto Cury?
Nesta eleição presidencial, a pergunta decisiva talvez não seja apenas "em quem você deseja votar?", mas "quem você mais teme que seja eleito?"
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Como sempre, os movimentos nas redes sociais, a variação nas pesquisas de intenção de voto e o achismo predominaram nas avaliações sobre o presidenciável Augusto Cury. Ele cresceu, obviamente. E esse crescimento não foi detectado apenas pelas pesquisas de intenção de voto, mas também pelas pesquisas qualitativas da Cenário Inteligência, através do Método SEP — Sentimento, Estratégia e Previsão.
Após o debate da Band, o Método SEP detectou um crescimento expressivo das menções espontâneas a Augusto Cury em três cidades do Nordeste. Cury passou a ser definido por parte dos eleitores como a "esperança diante da polarização". Ou seja: quem demonstrava interesse em sua candidatura revelava cansaço com o lulismo e o bolsonarismo.
Ressalto, entretanto, que esse cansaço não surgiu agora. Ele vem sendo identificado pelas pesquisas da Cenário Inteligência desde o início de 2025. Todavia, os opositores ao lulismo ficaram míopes e fizeram uma opção estratégica equivocada: ser oposição a Lula continuando viúvos do bolsonarismo. Parte do eleitorado desejava uma alternativa a Lula e ao bolsonarismo. Não encontrava. Foi exatamente nesse espaço que a candidatura de Augusto Cury cresceu. E Cury seguirá crescendo? Tenho a hipótese de que não. Considero esse cenário remoto.
Novas pesquisas qualitativas da Cenário Inteligência mostram que Cury continua associado ao sentimento de esperança, mas outro sentimento começou a aparecer: despreparo. Para alguns eleitores, Augusto Cury não está preparado para ser presidente do Brasil. Eis um obstáculo relevante para sua trajetória eleitoral. Soma-se a isso algo que venho frisando há bastante tempo: a eleição presidencial que se avizinha será dominada pelo medo. É esse sentimento que alimentará a polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro.
O mecanismo psicológico de parte do eleitorado é simples: "Não gosto de Lula nem de Flávio. Mas somente Flávio pode derrotar Lula, de quem não gosto de modo algum. Então, irei com Flávio". Do outro lado: "Não gosto de Lula nem de Flávio. Mas somente Lula pode derrotar Flávio, de quem não gosto de modo algum. Então, irei com Lula". Percebam: não é necessariamente o entusiasmo que fortalece os dois candidatos. É o medo da vitória do outro. É exatamente aí que está o principal obstáculo de Augusto Cury. Para romper a polarização, ele precisaria convencer os eleitores de que tem condições reais de chegar ao segundo turno e vencer. Caso contrário, quando a eleição se aproximar, parte dos que hoje enxergam nele esperança poderá migrar para Lula ou Flávio movida pelo voto útil e, sobretudo, pelo medo.
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Augusto Cury encontrou um sentimento eleitoral que já existia: o cansaço com a polarização. Cresceu porque passou a representar uma esperança para quem desejava uma alternativa. Mas esperança, sozinha, pode não ser suficiente para vencer o medo. Por isso, considero remoto, neste instante, o cenário de Cury rompendo a polarização. Nesta eleição presidencial, a pergunta decisiva talvez não seja apenas "em quem você deseja votar?", mas "quem você mais teme que seja eleito?". E a resposta a essa pergunta mostrará quem será o próximo presidente da República.
Adriano Oliveira , cientista político. professor da UFPE. Fundador da Cenário Inteligência: Método Qualitativo SEP (Sentimento - Estratégia - Previsão) & Estratégia.