O que esperar de Augusto Cury?

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Nesta eleição presidencial, a pergunta decisiva talvez não seja apenas "em quem você deseja votar?", mas "quem você mais teme que seja eleito?"

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Como sempre, os movimentos nas redes sociais, a variação nas pesquisas de intenção de voto e o achismo predominaram nas avaliações sobre o presidenciável Augusto Cury. Ele cresceu, obviamente. E esse crescimento não foi detectado apenas pelas pesquisas de intenção de voto, mas também pelas pesquisas qualitativas da Cenário Inteligência, através do Método SEP — Sentimento, Estratégia e Previsão.

Após o debate da Band, o Método SEP detectou um crescimento expressivo das menções espontâneas a Augusto Cury em três cidades do Nordeste. Cury passou a ser definido por parte dos eleitores como a "esperança diante da polarização". Ou seja: quem demonstrava interesse em sua candidatura revelava cansaço com o lulismo e o bolsonarismo.

Ressalto, entretanto, que esse cansaço não surgiu agora. Ele vem sendo identificado pelas pesquisas da Cenário Inteligência desde o início de 2025. Todavia, os opositores ao lulismo ficaram míopes e fizeram uma opção estratégica equivocada: ser oposição a Lula continuando viúvos do bolsonarismo. Parte do eleitorado desejava uma alternativa a Lula e ao bolsonarismo. Não encontrava. Foi exatamente nesse espaço que a candidatura de Augusto Cury cresceu. E Cury seguirá crescendo? Tenho a hipótese de que não. Considero esse cenário remoto.

Novas pesquisas qualitativas da Cenário Inteligência mostram que Cury continua associado ao sentimento de esperança, mas outro sentimento começou a aparecer: despreparo. Para alguns eleitores, Augusto Cury não está preparado para ser presidente do Brasil. Eis um obstáculo relevante para sua trajetória eleitoral. Soma-se a isso algo que venho frisando há bastante tempo: a eleição presidencial que se avizinha será dominada pelo medo. É esse sentimento que alimentará a polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro.

O mecanismo psicológico de parte do eleitorado é simples: "Não gosto de Lula nem de Flávio. Mas somente Flávio pode derrotar Lula, de quem não gosto de modo algum. Então, irei com Flávio". Do outro lado: "Não gosto de Lula nem de Flávio. Mas somente Lula pode derrotar Flávio, de quem não gosto de modo algum. Então, irei com Lula". Percebam: não é necessariamente o entusiasmo que fortalece os dois candidatos. É o medo da vitória do outro. É exatamente aí que está o principal obstáculo de Augusto Cury. Para romper a polarização, ele precisaria convencer os eleitores de que tem condições reais de chegar ao segundo turno e vencer. Caso contrário, quando a eleição se aproximar, parte dos que hoje enxergam nele esperança poderá migrar para Lula ou Flávio movida pelo voto útil e, sobretudo, pelo medo.

Augusto Cury encontrou um sentimento eleitoral que já existia: o cansaço com a polarização. Cresceu porque passou a representar uma esperança para quem desejava uma alternativa. Mas esperança, sozinha, pode não ser suficiente para vencer o medo. Por isso, considero remoto, neste instante, o cenário de Cury rompendo a polarização. Nesta eleição presidencial, a pergunta decisiva talvez não seja apenas "em quem você deseja votar?", mas "quem você mais teme que seja eleito?". E a resposta a essa pergunta mostrará quem será o próximo presidente da República.

Adriano Oliveira , cientista político. professor da UFPE. Fundador da Cenário Inteligência: Método Qualitativo SEP (Sentimento - Estratégia - Previsão) & Estratégia.



