O Brasil no tabuleiro do WAR

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

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É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Quem não jogou o icônico WAR? Mapa colorido, cartas de objetivos e possibilidades de alianças fazem dele uma diversão que não conhece geração.

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Vence quem acumula forças, conquista territórios, esquiva-se de adversários, enquanto constrói poder para derrotá-los.

Os princípios empregados no WAR estão no mundo real. A geografia continua a mesma, mas os jogadores mudaram, novas armas surgiram e as regras flutuam ao sabor dos mais poderosos.

Depois da Guerra Fria, acreditamos que a globalização, a interdependência econômica e as instituições multilaterais conduziriam o mundo a uma ordem cooperativa.

Kant parecia avançar sobre Hobbes. Não foi o que aconteceu.

Segundo o Uppsala Conflict Data Program, ocorreram 65 conflitos envolvendo entes estatais em 2025.

A guerra está na Europa. O Oriente Médio permanece conflagrado. Estados Unidos e China disputam a hegemonia mundial. A Rússia certifica que força militar continua instrumento da política. Índia, Turquia, Arábia Saudita e outras potências ampliam suas autonomias.

Chamo esse ambiente de multipolaridade assimétrica. Multipolar porque existem vários centros de poder. Assimétrica porque dispõem de capacidades distintas.

Os instrumentos de poder também mudaram. Já não se valem apenas da pólvora. Estão nos satélites, algoritmos, minerais críticos, computação quântica, inteligência artificial e capacidade industrial.

Poucos países reúnem território, água, alimentos, energia, minerais, biodiversidade, população e um enorme espaço marítimo como o nosso.

Mas isso não significa poder. Recursos são potencialidades. Poder é a capacidade de transformá-los em liberdade de ação. Para tê-la, precisamos pensar de dentro para fora.

No WAR, o jogador primeiro consolida sua posição. Concentra forças, protege territórios e só depois projeta poder. Na geopolítica não é diferente.

Se o Brasil deseja sentar-se à mesa com chance de influenciar o jogo, antes de ambicionar protagonismo global precisa consolidar seu primeiro círculo estratégico: a América do Sul.

Não para dominá-la, mas para construir com vizinhos um espaço de confiança, estabilidade e cooperação.

Os antagonismos regionais e as ambições extrarregionais não respeitam fronteiras nem acordos. Por que nossas respostas deveriam ser isoladas se os problemas afetam a todos?

A receita é ampliar o intercâmbio de informações, exercícios combinados, proteção das fronteiras, entre outras iniciativas.

O movimento seguinte é avançar sobre o Atlântico Sul.

Ali estão rotas comerciais, cabos submarinos, riquezas no leito do mar e nossa ligação com a África, continente igualmente subvalorizado no WAR geopolítico.

Somente então ganha consistência uma projeção mais ampla, a projeção global.

"Comece fazendo o necessário, depois o possível e, de repente, estará fazendo o impossível", ensinava São Francisco de Assis.

Esse pensamento serve de síntese para uma estratégia brasileira. Primeiro, construir poder, o necessário. Depois, projetar influência, o possível. Por fim, conquistar respeito no cenário mundial, o que hoje parece o impossível.

Nesse processo, uma indústria de Defesa independente é indispensável.

Imagine um jogador que precisa pedir emprestadas as peças para realizar suas ações. Pode sobreviver ao jogo, mas dificilmente decidirá sozinho para onde mover seus exércitos.

O Brasil precisa dominar tecnologias das quais não podemos depender integralmente de terceiros. Por exemplo: fabricar munições, desenvolver mísseis, lançar satélites e projetar drones.

Antes de sentar-se à mesa e lançar os dados sobre o tabuleiro, é a sociedade que precisa definir o que deseja proteger, quais são seus interesses e quanto está disposta a investir para preservar autonomia. As Forças Armadas são apenas os instrumentos dessa sociedade.

O Brasil não precisa escolher entre Ocidente e Oriente. Precisa escolher entre dependência e autonomia.

No WAR, quem não possui estratégia acaba participando da estratégia do outro. Na geopolítica também. Caro leitor, abanque-se, uma nova partida já começou.

Otávio Santana do Rego Barros, general de Divisão da Reserva



