fechar
Segurança | Notícia

Pernambuco tem queda de 18,1% nas mortes violentas em agosto de 2026; meta fica mais distante

De acordo com a SDS, 212 pessoas foram assassinadas no último mês. No acumulado do ano, redução é de 20,3% em comparação com resultado de 2022

Por Raphael Guerra Publicado em 07/09/2026 às 15:48 | Atualizado em 07/09/2026 às 16:00
No acumulado de janeiro a agosto deste ano, segundo os dados da SDS, foram somados 1.853 assassinatos em Pernambuco
No acumulado de janeiro a agosto deste ano, segundo os dados da SDS, foram somados 1.853 assassinatos em Pernambuco - CIRIO GOMES/JC IMAGEM

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Pernambuco manteve a queda no número de mortes violentas intencionais em agosto de 2026, de acordo com dados divulgados pela Secretaria de Defesa Social (SDS). Foram registrados 212 assassinatos, com queda de 18,1% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando 259 pessoas foram mortas.

A gestão estadual afirmou que esse resultado é o melhor da série histórica, iniciada em 2004, para o mês de agosto. Apesar disso, no acumulado do ano, o governo estadual encontra dificuldades em se aproximar da meta do programa Juntos pela Segurança.

O Estado precisa reduzir em 30% o número de mortes violentas intencionais comparando o resultado de 2026 com o alcançado em 2022, ano anterior ao início da gestão Raquel Lyra.

No acumulado de janeiro a agosto deste ano, segundo os dados da SDS, foram somados 1.853 assassinatos. A queda foi de 20,3% em comparação com o mesmo período de 2022, quando 2.324 mortes foram contabilizadas nos oito meses. 

As mortes violentas intencionais englobam os homicídios dolosos, latrocínios, feminicídios, lesão corporal seguida de morte e os óbitos decorrentes de intervenções policiais. 

O secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, comentou o balanço do mês de agosto por meio de nota à imprensa. "Agosto é o quinto mês de 2026 com registro inferior a 230 Mortes Violentas Intencionais. Os dados são acompanhados de forma contínua pelas forças de segurança pública e orientam as ações de prevenção e repressão à criminalidade no Estado", disse. 

Atualmente, Pernambuco registra taxa de 19,3 mortes para cada 100 mil habitantes. O índice segue um pouco acima da média nacional, que é de 17,13.  

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

ALTA NAS MORTES DE AÇÕES POLICIAIS

O balanço da SDS também mostrou que as mortes em ações policiais continuam crescendo em Pernambuco. De janeiro a agosto deste ano, 60 óbitos foram registrados. O aumento foi de 13,2% em comparação com o mesmo período de 2025, quando 53 mortes foram somadas.

Desde fevereiro, a SDS confirmou que recebeu quase R$ 24 milhões do governo federal para a aquisição de câmeras corporais para as polícias. Mas até hoje, os equipamentos não foram adquiridos. 

O uso das bodycams, como também são chamadas, é fundamental para garantir a transparência das ações policiais, sobretudo quando há registro de mortes nas abordagens. O Estado registrou 90 casos em 2025. A alta foi de 34,3% em comparação com 2024, quando houve 67 óbitos.

O repasse federal para Pernambuco é resultado da aprovação de um edital do Ministério da Justiça e Segurança Pública para ajudar estados na compra das bodycams. O estado deve adquirir 1.463 equipamentos corporais.

A previsão é de que 72,7% dos equipamentos sejam utilizados pela Polícia Militar na Região Metropolitana do Recife, onde se concentra a maior parte do efetivo. Já 27,3% deverão ser usados pelos profissionais da segurança no interior do Estado.

O 17º batalhão da PM, com sede em Paulista, no Grande Recife, é o único que conta com bodycams - foram apenas 187 adquiridos na gestão Paulo Câmara. Mas as câmeras não enviam imagens e sons em tempo real para uma central e a tecnologia é considerada obsoleta, inclusive com registro constante de perdas de gravações.

A gestão atual não demonstrou interesse em liberar verba estadual para aquisição de novos equipamentos. 

Leia também

Diana Câmara: uma trajetória de coragem e propósito
SOCIEDADE

Diana Câmara: uma trajetória de coragem e propósito
Show com ousadia de Ney Matogrosso nos 85 anos
SOCIEDADE

Show com ousadia de Ney Matogrosso nos 85 anos

Compartilhe

Tags

Imagem de Raphael Guerra

Raphael Guerra

rguerra@tvjornal.com.br

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Desde 2011, faz a cobertura de temas ligados ao cotidiano, com foco em segurança pública, Justiça e direitos humanos. Escritor, com dois livros-reportagem publicados. Mais de 30 prêmios de jornalismo, entre nacionais e regionais. Me siga no Twitter: @raphaelguerra

Siga Raphael Guerra