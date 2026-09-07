Pernambuco tem queda de 18,1% nas mortes violentas em agosto de 2026; meta fica mais distante

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

De acordo com a SDS, 212 pessoas foram assassinadas no último mês. No acumulado do ano, redução é de 20,3% em comparação com resultado de 2022

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Pernambuco manteve a queda no número de mortes violentas intencionais em agosto de 2026, de acordo com dados divulgados pela Secretaria de Defesa Social (SDS). Foram registrados 212 assassinatos, com queda de 18,1% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando 259 pessoas foram mortas.

A gestão estadual afirmou que esse resultado é o melhor da série histórica, iniciada em 2004, para o mês de agosto. Apesar disso, no acumulado do ano, o governo estadual encontra dificuldades em se aproximar da meta do programa Juntos pela Segurança.



O Estado precisa reduzir em 30% o número de mortes violentas intencionais comparando o resultado de 2026 com o alcançado em 2022, ano anterior ao início da gestão Raquel Lyra.

No acumulado de janeiro a agosto deste ano, segundo os dados da SDS, foram somados 1.853 assassinatos. A queda foi de 20,3% em comparação com o mesmo período de 2022, quando 2.324 mortes foram contabilizadas nos oito meses.

As mortes violentas intencionais englobam os homicídios dolosos, latrocínios, feminicídios, lesão corporal seguida de morte e os óbitos decorrentes de intervenções policiais.

O secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, comentou o balanço do mês de agosto por meio de nota à imprensa. "Agosto é o quinto mês de 2026 com registro inferior a 230 Mortes Violentas Intencionais. Os dados são acompanhados de forma contínua pelas forças de segurança pública e orientam as ações de prevenção e repressão à criminalidade no Estado", disse.



Atualmente, Pernambuco registra taxa de 19,3 mortes para cada 100 mil habitantes. O índice segue um pouco acima da média nacional, que é de 17,13.

ALTA NAS MORTES DE AÇÕES POLICIAIS



O balanço da SDS também mostrou que as mortes em ações policiais continuam crescendo em Pernambuco. De janeiro a agosto deste ano, 60 óbitos foram registrados. O aumento foi de 13,2% em comparação com o mesmo período de 2025, quando 53 mortes foram somadas.

Desde fevereiro, a SDS confirmou que recebeu quase R$ 24 milhões do governo federal para a aquisição de câmeras corporais para as polícias. Mas até hoje, os equipamentos não foram adquiridos.

O uso das bodycams, como também são chamadas, é fundamental para garantir a transparência das ações policiais, sobretudo quando há registro de mortes nas abordagens. O Estado registrou 90 casos em 2025. A alta foi de 34,3% em comparação com 2024, quando houve 67 óbitos.

O repasse federal para Pernambuco é resultado da aprovação de um edital do Ministério da Justiça e Segurança Pública para ajudar estados na compra das bodycams. O estado deve adquirir 1.463 equipamentos corporais.

A previsão é de que 72,7% dos equipamentos sejam utilizados pela Polícia Militar na Região Metropolitana do Recife, onde se concentra a maior parte do efetivo. Já 27,3% deverão ser usados pelos profissionais da segurança no interior do Estado.

O 17º batalhão da PM, com sede em Paulista, no Grande Recife, é o único que conta com bodycams - foram apenas 187 adquiridos na gestão Paulo Câmara. Mas as câmeras não enviam imagens e sons em tempo real para uma central e a tecnologia é considerada obsoleta, inclusive com registro constante de perdas de gravações.

A gestão atual não demonstrou interesse em liberar verba estadual para aquisição de novos equipamentos.