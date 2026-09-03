Dinheiro fácil e endividamento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

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Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Impulsionadas por campanhas publicitárias, influenciadores digitais e promessas de ganhos rápidos, as plataformas de apostas passaram a fazer parte da rotina de milhares de brasileiros. No entanto, por trás da ideia de entretenimento ou renda extra, existe um risco crescente de endividamento, prejuízos emocionais e comprometimento da vida acadêmica e profissional. O público universitário merece atenção especial.

Muitos estudantes conciliam graduação, trabalho e responsabilidades financeiras, utilizando grande parte da renda para custear mensalidades, transporte, alimentação e materiais de estudo. Nesse contexto, as apostas podem parecer uma alternativa para complementar a renda ou resolver dificuldades financeiras. Entretanto, essa expectativa frequentemente se transforma em um ciclo de perdas sucessivas, no qual a tentativa de recuperar o dinheiro perdido leva a novas apostas e a prejuízos ainda maiores. Do ponto de vista psicológico, os jogos de azar utilizam mecanismos que estimulam fortemente o sistema de recompensa do cérebro.

Ganhos ocasionais, mesmo pequenos, produzem uma sensação de prazer que incentiva a repetição do comportamento. Ao mesmo tempo, as perdas costumam despertar a falsa crença de que "na próxima tentativa será diferente", alimentando um padrão conhecido como perseguição das perdas. Essa dinâmica pode favorecer o desenvolvimento de um comportamento compulsivo, caracterizado pela dificuldade de interromper as apostas mesmo diante de consequências negativas.

Além do impacto financeiro, o envolvimento excessivo com apostas pode provocar ansiedade, irritabilidade, alterações no sono, dificuldades de concentração e conflitos familiares. Muitos estudantes passam a utilizar recursos destinados às despesas básicas ou à mensalidade da faculdade para continuar apostando, comprometendo sua estabilidade financeira e colocando em risco sua permanência no ensino superior. Outro aspecto preocupante é a normalização desse comportamento nas redes sociais. Influenciadores e criadores de conteúdo frequentemente apresentam apenas histórias de sucesso, ocultando que a maioria das pessoas perde dinheiro nas plataformas de apostas.

Essa exposição cria uma percepção distorcida sobre as chances reais de ganho e reforça a ideia de que apostar é uma forma simples de alcançar independência financeira. A prevenção passa, antes de tudo, pela educação financeira, pelo desenvolvimento do pensamento crítico e pela promoção da saúde mental. É importante compreender que jogos de azar não constituem estratégia de investimento nem fonte segura de renda. Reconhecer os riscos envolvidos, estabelecer limites e buscar informações confiáveis são atitudes fundamentais para evitar prejuízos. Quando as apostas deixam de ser uma atividade ocasional e passam a gerar sofrimento, endividamento ou perda de controle, é fundamental procurar ajuda. O acompanhamento psicológico pode auxiliar na compreensão dos fatores emocionais envolvidos, no desenvolvimento de estratégias de enfrentamento e na reconstrução de hábitos mais saudáveis.

A vida universitária representa um período de construção de projetos profissionais e pessoais. Preservar a saúde mental e a estabilidade financeira durante essa etapa é um investimento muito mais sólido do que qualquer promessa de dinheiro fácil. Escolhas conscientes hoje podem significar oportunidades e qualidade de vida no futuro.

Melquides Felipe Gois Maia Neto, psicólogo, mestre em Processos Psicológicos e Saúde e professor da Wyden.



