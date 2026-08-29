Curaçao, paraíso fiscal do Caribe está na origem das bets no Brasil que Polícia Federal identifica como destino do dinheiro que empresas escondem do Fisco

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Governo constata que empresas legalizadas para operar jogo legal no Brasil mantiveram a base do negócio que funcionou antes da legalização.

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Na década de 60, quando os militares assumiram o governo, os jornais do Brasil passaram a usar de forma camuflada um espaço pequeno incrustado nas páginas dos classificados direcionado ao movimento dos navios que chegavam aos portos.

O nome da sessão era “Aviso aos Navegantes.” Era nela que, de forma cifrada, eram publicadas notícias sobre prisões, desaparecimentos e operações sempre de forma cifrada. Pouca gente lia, mas quem acessava a página sabia do que viria a seguir.

Plataformas digitais



Se existe nas atuais plataformas digitais na Internet a seção Aviso aos Navegantes, certamente traria informações cifradas sobre como o governo Lula, o Ministério da Fazenda, a Receita Federal, o Ministério Público Federal estão desenhando o futuro para o setor de apostas esportivas que o público chama de bets quando seus impactos se tornaram tóxicos.



Isso pode explicar (em parte) a operação da Polícia Federal que aconteceu na manhã desta sexta-feira (28), quando foi deflagrada a Operação Jogo de Sombras com o objetivo de apurar supostos crimes de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro relacionados à exploração de apostas de quota fixa (bets).

Operação Jogo de Sombras em vários estados. - Divulgação

Pernambucanos

A operação inicialmente mira na dona da Betnacional, o grupo NSX Brasil, objeto de apuração nas cidades de João Pessoa (PB), Recife (PE) e São Paulo (SP). Os fundadores da empresa criaram a marca Betnacional, depois adquirida pela gigante NSX são os empresários pernambucanos João Guilherme Monte Studart e Eduardo Lima Monte,



O que pouca gente sabe é que 10 entre 10 empresas que conseguiram aprovação da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda tinham operações registradas em Curaçao, um paraíso fiscal no Caribe, que, até o dia em que o Brasil legalizou suas bets, operava.

Serviços digitais



A explicação pela opção de Curaçao é simples. O governo da ilha cobra a menor taxação entre os paraísos fiscais do Caribe e tem uma sofisticada infraestrutura de transmissão de dados.



Na verdade, Curaçao é um importante hub de conectividade no Caribe, servindo de ponto de parada e interconexão para vários grandes sistemas de cabos submarinos de fibra óptica. A ilha possui uma infraestrutura de telecomunicações de última geração com mais de 6 cabos de fibra submarina.

Curacao e pariaos fiscla para bets. - Divulgação

Estrutura de TI



Em português claro: Em Curaçao é possível contratar serviços internacionais de transmissão de dados que permitem a uma bet rodar seus jogos como se estivesse numa rede que atua no Brasil. A chamada latência é quase perfeita. Isso fez com que as empresas brasileiras que entraram no segmento de jogos se registrassem em Curaçao.



Claro que o governo brasileiro, quando aprovou o funcionamento das bets, acreditou que as empresas de Curaçao fossem canceladas, o que aparentemente não aconteceu. E, como nesse mercado nada acontece sem que o Fisco esteja olhando, não demorou muito para se perceber que as atividades internacionais continuaram.

Rota de dinheiro



Oficialmente, a Receita Federal está dizendo que foram identificados indícios da utilização de instituições de pagamento e de operações financeiras estruturadas para a movimentação de recursos entre o Brasil e o exterior (Curaçao).



Também segundo a Receita Federal, parte desses valores teria retornado posteriormente ao país sob a forma de pagamentos por prestação de serviços, em possível mecanismo destinado a justificar a repatriação de recursos anteriormente enviados ao exterior.

Operação Jogo de Sombras. - Divulgação

De matriz a escritório

Ou seja: Curaçao deixou de ser a matriz para ser um escritório financeiro internacional. Tanto que as investigações até agora apontam que a NSX teria constituído uma empresa de fachada em Curaçao com o objetivo de simular que a operação da plataforma ocorria fora do país em período anterior à regulamentação do segmento.

Isso é injusto com a empresa e com o setor de bets. Na verdade, as demais empresas do setor que atuavam como bets antes da legalização tinham sedes em Curaçao.

Gigante de jogos

Hoje todo mundo sabe que a Betnacional é uma subsidiária da Flutter, empresa escocesa listada na Bolsa de Nova York. A multinacional pagou R$ 2 bilhões por 56% da companhia brasileira, uma das dez maiores do país, segundo dados da consultoria H2 Gambling Capital.

Quando, em 2024, houve a fusão entre NSX e Flutter, viabilizando a criação da Flutter Brasil, a operação foi anunciada como sendo de um bilhão de libras, equivalente a R$ 6 bilhões. Mas é importante observar que a investigação das autoridades sobre a NSX Brasil é apenas o começo de uma ação maior que está analisando todo o setor.

Legalização falsa



O presidente Lula é uma das pessoas que mais vêm sendo pressionadas por diversos segmentos contra a operação das bets. Ele se considera enganado com as informações que recebeu com o discurso de que a legalização eliminaria a saída de dinheiro para Curaçao. O que pode explicar que os primeiros dados da investigação estejam sendo abertos agora.

Desde que disse que se arrependeu de ter aprovado as bets. Lula não para de receber relatórios e pesquisas sobre o impacto da ludoterapia na doença do vício em jogos. No fundo, o governo descobriu que pressionar as bets pode ser um bom assunto para Lula trabalhar na campanha.

O Aviso aos Navegantes parece que foi dado hoje.

Grupo Dislub Equador entrando no mercado de geração de energia térmica. - Divulgação

Dislub Equador



O Grupo Dislub Equador está ampliando a participação no setor elétrico com dois novos projetos termelétricos a gás natural. Investiu R$ 600 milhões numa participação minoritária em usinas vencedoras da gestora Opportunity, na Bahia e no Mato Grosso. A BRG Geradores é sócia do Dislub Equador, onde atuará como operadora do ativo estimado em R$ 1 bilhão.



Simples Nacional



A partir desta terça-feira (1º), micro e pequenas empresas devem se atentar ao novo calendário da Resolução CGSN nº 186/2026. A norma antecipa para 30 de setembro o prazo de adesão ao Simples Nacional para 2027 — extinguindo o histórico período de janeiro — e abre a primeira janela semestral para definir se o recolhimento do IBS e da CBS será feito pelo regime simplificado ou pelo modelo regular. Os optantes atuais têm renovação automática e as regras do MEI seguem inalteradas.



Isenção da AFRMM



Aprovado pela Câmara dos Deputados e em análise do Senado, o Projeto de Lei Complementar (PLP) 80/2026 assegura a cobrança do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) até 2032. O benefício foi criado em 1997, por meio da Lei 9.432, inicialmente com duração de dez anos. Em 2007, a Lei 11.482 prorrogou o prazo até 2022. Posteriormente, a Lei 14.301/2022 estendeu a vigência até janeiro de 2027, beneficiando as empresas que utilizam portos do Norte e do Nordeste.



Proteção de Dados

O Recife recebeu pela primeira vez o Fórum de Proteção de Dados Pessoais dos Municípios. O encontro reúne representantes de municípios, especialistas, gestores públicos e instituições parceiras de quinta-feira(27) a sexta-feira(28), no Mar Hotel, em Boa Viagem. Entre os temas debatidos estiveram o diagnóstico realizado pelos Tribunais de Contas do Estado de PE e do RS sobre o papel da segurança na LGPD, cibersegurança e soberania digital.

Vin Club Premiere em nova excursão. - Divulgação

Enofilia & Negocios



Os empresários Beatriz e Guilherme Guerra, junto aos sócios Lucian Fragoso, Sandro Guedes e André Coutinho, comandam neste sábado (29), em Gravatá, o encerramento da 3ª temporada de piqueniques do Vin Club Premiere. O encontro reúne membros do clube e da confraria exclusiva Privilegium. Com o início das obras do complexo imobiliário e da vinícola nas próximas semanas, o projeto mira um 2027 marcante, que terá como auge a primeira colheita e produção própria de vinhos do empreendimento.

