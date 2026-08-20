Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Compreender o outro não significa concordar com ele. Significa reconhecer que cada indivíduo constrói sua visão de mundo a partir de vivências únicas

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A comunicação é uma das competências mais importantes para a convivência humana. Em uma sociedade marcada pela velocidade da informação, pela diversidade de opiniões e pela crescente polarização, comunicar-se com respeito e empatia tornou-se uma necessidade. Nesse contexto, a Comunicação Não Violenta (CNV), desenvolvida por Marshall Rosenberg, oferece uma abordagem capaz de fortalecer relacionamentos, reduzir conflitos e promover uma convivência mais harmoniosa.



A essência da Comunicação Não Violenta está na compreensão de que cada pessoa possui experiências, necessidades e percepções que influenciam sua maneira de pensar e agir. Muitos conflitos não surgem pelas diferenças em si, mas pela incapacidade de compreender o ponto de vista do outro. A CNV propõe substituir julgamentos, críticas e acusações por uma busca sincera de entendimento.



Compreender o outro não significa concordar com ele. Significa reconhecer que cada indivíduo constrói sua visão de mundo a partir de vivências únicas. Quando ampliamos nossa capacidade de enxergar além de nossas próprias percepções, desenvolvemos maturidade, tolerância e sabedoria. A convivência deixa de ser uma disputa para tornar-se uma oportunidade de aprendizado mútuo.



Um dos princípios centrais da CNV é distinguir observação de julgamento. Frequentemente rotulamos pessoas e transformamos percepções pessoais em verdades absolutas. Essa atitude cria barreiras ao diálogo e dificulta a compreensão. A comunicação torna-se mais eficaz quando descrevemos fatos concretos e reconhecemos que nossas avaliações representam apenas um ponto de vista.



Outro aspecto fundamental é o reconhecimento dos sentimentos. Muitas pessoas têm dificuldade para identificar e expressar emoções com clareza. Em vez de comunicar o que sentem, costumam comunicar acusações. A CNV ensina que sentimentos devem ser compreendidos como sinais que revelam necessidades humanas legítimas. Quando aprendemos a reconhecê-los, desenvolvemos maior autoconhecimento e capacidade de diálogo.



A responsabilidade pessoal também ocupa posição central nessa abordagem. Segundo a CNV, os comportamentos dos outros podem ser estímulos para nossas emoções, mas não sua causa. A forma como interpretamos os acontecimentos, nossas expectativas e necessidades influenciam diretamente aquilo que sentimos. Essa compreensão devolve ao indivíduo o poder de escolher suas respostas em vez de reagir impulsivamente às circunstâncias.



Outro ensinamento importante é a formulação de pedidos claros. Muitas tensões surgem porque esperamos que os outros adivinhem aquilo que desejamos. A Comunicação Não Violenta incentiva solicitações objetivas, específicas e respeitosas. Em vez de reclamar ou exigir, busca-se construir soluções capazes de atender às necessidades de todos os envolvidos.



A empatia é o coração desse processo. Escutar com empatia significa ir além das palavras para compreender os sentimentos e necessidades que estão por trás delas. Significa ouvir sem interromper, sem julgar e sem preparar respostas antecipadas. Pessoas que se sentem compreendidas tornam-se mais abertas ao diálogo, mais colaborativas e mais dispostas a construir relacionamentos saudáveis.



Os benefícios da Comunicação Não Violenta ultrapassam os relacionamentos pessoais. Ela pode ser aplicada na família, na escola, nas organizações e em qualquer ambiente onde existam interações humanas. Líderes fortalecem a confiança de suas equipes, educadores criam ambientes mais acolhedores e cidadãos tornam-se mais preparados para conviver em uma sociedade plural.



Em um mundo marcado pela intolerância e pelos conflitos, a Comunicação Não Violenta representa mais do que uma técnica de comunicação. Trata-se de uma filosofia de convivência baseada na empatia, no respeito e na compreensão da dignidade humana. Ao substituir julgamentos por compreensão, acusações por responsabilidade e confrontos por diálogo, criamos condições para construir relações mais autênticas e uma sociedade mais harmoniosa. Compreender o outro é também ampliar nossa própria humanidade.

Eduardo Carvalho é Conselheiro

