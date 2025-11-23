fechar
Artigo | Notícia

Noronha, verde que te quero verde

Noronha viveu, perigosamente, o abandono, as tutelas arbitrárias e a constante ameaça do extrativismo predador. Agora os tempos são outros.......

Por GUSTAVO KRAUSE Publicado em 23/11/2025 às 0:00 | Atualizado em 23/11/2025 às 16:14
Fernando de Noronha (PE)
Fernando de Noronha (PE) - thiago japyassu/Pexels

Clique aqui e escute a matéria

Tomo emprestado a primeira frase do poema "Romance Sonâmbulo" de Frederico Garcia Lorca (1898-1936), notável poeta e dramaturgo, no que significa vida e esperança em contraste com desejos melancólicos, para saudar o novo tempo na história do Arquipélago/Ilha de Fernando de Noronha.

Este marco inaugural é o sábado 08 de fevereiro de 2025, data em que Noronha (re)nasce no projeto "Usina Solar Noronha Verde", cercada de afetos e responsabilidades com o futuro da Ilha.

Nem sempre foi assim. Bem sei que a ilhas nascem de uma contradição original - rebeldia da terra frente à imensidão dos mares - e inspiram sentimentos díspares: encantam e desafiam; enternecem e assustam; aconchegam e isolam.

Com Noronha não foi diferente. Como toda ilha, tem um jeito de paraíso. Atribui-se a frase ao navegador Americo Vespúcio (1503), "O paraíso é aqui" deslumbrado com a belezas cênicas do lugar.

Por sua vez, o ilustre renascentista Thomas More (1478-1536) concebeu a sociedade ideal e a república perfeita numa ilha descrita no livro "Utopia", em 1516, que, literalmente, significa o "não-lugar". A construção literária estabelecia regras de grande atualidade para preservação do "paraíso" fundamentada na maior virtude que seria "viver de acordo com a natureza"; severa proibição para que se tragam "coisas sujas ou não higiênicas [...] com o fim de impedir a poluição da atmosfera e a proliferação das doenças"; proteção ao mais escasso dos recursos, a água potável do "Rio Anidro" que significa "sem água".

O fato é que passamos por longe das utopias e do cuidado com a relação equilibrada e harmônica entre o homem e a natureza nos leva ao horror das distopias. O mundo moderno é um mundo carente de sonhos e utopias. Vale o esforço de buscar e construir uma "utopia concreta" (conceito do grande filósofo marxista Ernest Bloch, 1885-1977) como resultado de uma ação transformadora consciente e eficaz.

Neste ponto, chega-se à ideia de sustentabilidade que, passando ao largo retórica vazia e demagógica, repousa sobre a permanente busca do equilíbrio, harmonia e comunhão entre o homem e a natureza.

Com efeito, o percurso histórico de Noronha revela que a ilha viveu, perigosamente, o abandono, as tutelas arbitrárias e a constante ameaça do extrativismo predador. A primeira, triste e indelével marca foi a de presídio e degredo que abrigava presos comuns bem como presos políticos a partir de 1938. Ainda no governo Vargas, o Dec.Lei 4102 de 1942, em decorrência da posição brasileira na Segunda Guerra Mundial, criou o Território Federal como base militar estratégica, perdurando até a Constituição de 1988 que reincorporou o arquipélago ao estado de Pernambuco como um distrito estadual.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A partir de então, a vocação e o destino ambiental passaram a contar uma nova história sobre o valioso ecossistema de Noronha. No dia 5 de junho de 1986, Dia Mundial do Meio Ambiente foi o publicado o decreto federal 92.755 que definiu o Arquipélago como uma Área de Proteção Ambiental; o Dec. 96.693/88 criou o Parque Nacional Marinho, e consolidando as iniciativas federais, o decreto estadual 13.553 declarou o Arquipélago como Área de Proteção Ambiental. Ratificando a tendência de proteção ao meio ambiente, a UNESCO reconheceu, em 2021, o arquipélago de Noronha como Patrimonio Natural da Humanidade.

No entanto, o reconhecimento institucional não basta até porque amplia o desafio das políticas públicas no enfrentamento das pressões políticas e da visão equivocada de que economia e meio ambiente são realidades incompatíveis. Trata-se de uma luta permanente porque a relevância do ecossistema aguçou o apetite das investidas insustentáveis e a disputa política sobre quem detém o poder real e a governança sobre a ilha.

A luta insensata pelo poder não tem vencedores quando o que está em jogo é o interesse público. O final consagra a supremacia do conflito sobre a serenidade do diálogo. Em março de 2022, o governo federal ajuizou uma Ação Cível Ordinária cujo objetivo era reverter a titularidade do arquipélago para a União. Cabe lembrar que o governo da época tinha como métrica "o boi" e a "boiada" o que valia dizer que por onde passam peixes, golfinhos acrobatas e amigáveis passam, também, cardumes de tubarões famintos da fauna e dos lucros. Não passaram.

No dia 22 de março de 2023, a União e Governo estadual celebraram um acordo sobre a gestão compartilhada de Noronha. Foi uma decisão exemplar que prima pela divisão de responsabilidades e a soma de recursos adequados para solucionar problemas comuns.

São passos como estes que que tornam viáveis a "utopia da sustentabilidade". Naquele oito de novembro às vésperas da COP30, o projeto "Energia Solar Noronha Verde" reúne todos os elementos que atende ao clamor global de que é chegada a hora de implementar a tão almejada descarbonização.

Pois bem, os governos da União e do estado de Pernambuco se articularam exercendo "o federalismo climático" e "governança multinível"; a concessionária Neoenergia confiou na solidez da gestão compartilhada e investe 350 milhões de reais até 2027 na usina de energia solar em 30 mil painéis solares fotovoltaicos com o objetivo de zerar a emissão de CO2; a comunidade local, trabalhadores e empreendedores, legitimam a participação social consciente como guardiões e beneficiários da riqueza natural.

É um projeto pioneiro. Noronha será a primeira ilha habitada na América Latina movida por energia limpa. Pernambuco, imodestamente, fala para o mundo e propaga a magia de Noronha: um amor à primeira vista que dura para sempre.

Gustavo Krause, ex-governador de Pernambuco

 

Leia também

COP30: Decisão final deixa de fora roteiro para abandonar combustíveis fósseis
MEIO AMBIENTE

COP30: Decisão final deixa de fora roteiro para abandonar combustíveis fósseis
IMIP na COP 30: o papel da saúde frente aos desafios climáticos
opinião

IMIP na COP 30: o papel da saúde frente aos desafios climáticos

Compartilhe

Tags