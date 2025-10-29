Desdolarização
Lula parece uma espécie de porta-voz da China, maior ator no comércio internacional que já vem criando outros meios de troca comercial no planeta.
Clique aqui e escute a matéria
O presidente Lula da Silva é o maior propagandista da desdolarização do comércio mundial para acabar com a dominância do dólar como meio de troca e de reserva de valor internacional. Na Malásia, durante a reunião da ASEAN, ele voltou a defender o comércio entre países com moedas próprias, sem uso do dólar: O "século XXI, afirmou, exige que tenhamos a coragem que não tivemos no século XX. Exige que a gente mude alguma forma de agir comercialmente para não ficarmos dependentes de ninguém", lamentando o limitado comércio entre os dois países, como se fosse culpa da moeda norte-americana. Na realidade, como meio de troca, a moeda norte-americana não tem responsabilidade pela maior ou menor intensidade do comércio externo do Brasil.
Na sua campanha contra o dólar, Lula parece uma espécie de porta-voz da China, maior ator no comércio internacional que, sem fazer barulho, já vem criando outros meios de troca comercial no planeta. Na verdade, a mudança no padrão monetário mundial tem sido um processo natural que decorre de dois fatores: 1. o excesso de liquidez internacional em dólar. decorrente da elevada dívida pública dos Estados Unidos e dos déficits comerciais, despertam alguma desconfiança em relação à moeda norte-americana; 2. a emergência da China como uma grande potência comercial intensifica e amplia o comércio bilateral fora da alçada dos Estados Unidos e, portanto, do dólar.
A dívida pública dos Estados Unidos alcança 36 trilhões de dólares, dos quais 6,4 trilhões dos títulos públicos estão em poder de vários países, principalmente Japão, China e Reino Unido. E como a China é o principal parceiro de 122 países, a moeda chinesa, o yuan, já tem sido utilizada como meio de troca e mesmo reserva de valor por várias nações (o Brasil tem pouco mais de 5% do total das reservas de divisas em yuan). No entanto, diferentemente do discurso de Lula, os chineses não parecem interessados em substituir o dólar pela sua moeda, seja porque é difícil, seja pelo risco de provocar um desequilíbrio no comércio internacional, preferindo avançar no sistema de pagamentos digital interbancário que tem como referência a moeda chinesa.
A utilização de qualquer moeda como meio de troca ou reserva de valor depende da confiança dos agentes econômicos e dos cidadãos na sua estabilidade e permanência, assim como transparência em relação às decisões de política macroeconômica. O dólar surgiu como moeda de referência internacional no acordo de Bretton Woods que estabelecia um lastro em ouro para a moeda norte-americano (US$ 35 por onça de ouro). A convertibilidade da cotação foi suspensa em 1971 precisamente pelo excesso de liquidez mundial em dólar, mas, mesmo assim, o mundo continuou utilizando o dólar como referência pela confiança na economia e na transparência da política monetária dos Estados Unidos, incluindo a independência do Federal Reserve (Banco Central). Esta confiança, importante lembrar, está sendo abalada pelo governo desastroso de Donald Trump que, entre outras coisas, tenta interferir no Banco Central.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O presidente Lula defende a criação de uma moeda vinculada ao BRICS que reúne países muito diferentes em termos econômicos e políticos, grande parte sem qualquer transparência da política monetária e macroeconômica. Ou, quando é menos enfático, ele propõe o comércio bilateral nas moedas dos países, como reiterou agora na Malásia. E a confiança e estabilidade das respectivas moedas? Imagine os exportadores brasileiros vendendo para o Irã, por exemplo, recebendo em Rial e o Banco Central do Brasil incluindo esta moeda nas nossas reservas, ou, para chegar mais perto, Brasil exportando para a Argentina para receber pagamento em peso argentino com toda a instabilidade da moeda e mais ainda da política do país vizinho. A grande questão que Lula esquece é a referência de estabilidade e confiança no valor das transações ao longo do tempo; quanto vão valer no futuro as reservas em Rial ou Peso que o Brasil acumulou com a exportação para o Irã ou a Argentina? Na ausência de confiança, a troca se dá em uma terceira moeda, no caso, o dólar.
Sem nenhum alarde ou discurso de desdolarização, a China já está operando o sistema CIPS (Cross-Border Interbank Payment System), criado em 2015 como uma plataforma de moedas digitais dos bancos centrais associados. Como um sistema de pagamentos internacionais, o CIPS facilita e agiliza a compensação e a liquidação de transações em yuan (ou Renminbi, RMB) intensificando o comércio da China com o resto do mundo e consolidando a moeda como referência monetária alternativa ao dólar. A confiança no sistema CIPS reside na confiabilidade da moeda chinesa e nos mecanismos de pagamento e liquidez, que minimizam os riscos, e na poderosa base econômica da China, segunda maior economia do mundo. Em todo caso, apesar da atual estabilidade e credibilidade da moeda chinesa, falta à China a transparência na política monetária e a atuação de um Banco Central independente na gestão da moeda.
Parece razoável supor que, no futuro, a convivência e o uso alternativo de duas moedas de referência na economia mundial, como um padrão dual - dólar e yuan - com cotação flutuante entre eles, de modo a permitir uma diversificação das moedas nas trocas internacionais e nas reservas dos bancos centrais. Não é necessária uma nova reunião de Bretton Woods ou algo parecido para discutir e aprovar um novo padrão monetário na medida em que o processo de reorganização da economia mundial, com a emergência da China e a formação de dois grandes blocos, levando a esta configuração. Desde que Trump, recusando aceitar o mundo real, não provoque novos grandes tumultos na economia mundial, se isolando e deixando a China comandando a nova ordem econômica global.
Sérgio C. Buarque, economista