Conversas de 1/2 minuto (47), Charlas Portuguesas (Primeira Parte)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

á de volta. Ir é bom mas voltar é melhor. Muito. E seguem mais conversas, agora sobre Portugal e afins, em livro que estou escrevendo.

Clique aqui e escute a matéria

Homenagem, hoje, às Charlas (conversas) Portuguesas, romance epistolar de Soror Mariana Vaz Alcoforado e seu amor impossível com o cavaleiro francês Noel Bouton, Marquês de Chamilly, na Guerra da Restauração. Publicado, em 1669, por Lavergne de Guilleragges.

ALDEIA DE PIAS, freguesia de Monção (Alto Minho). Primeira página do Jornal de Notícias (Porto) fala em evento gastronômico que iria realizar-se, nos dias 17/18/19 de março de 2023, com essa manchete

Monção quebra jejum de 3 anos e reedita Feira da Foda.

A localidade, hoje quase sem habitantes (76 hab/km2), voltou em 2021 a ter Código Postal; e, novamente, a constar dos mapas, de onde havia desaparecido. Só para lembrar, seu nome não vem dos túmulos que se veem à borda de um caminho local, sob arcos imemoriais, e sim de um convento de mulheres pias (piedosas) que havia no local, tornando ainda mais estranho esse nome da Feira. Nela, prato mais famoso é o cordeiro assado ao forno, servido sobretudo na Páscoa. Para evitar mal-entendidos, bom lembrar que a cidadezinha fica bem distante de outra, Cu de Judas, sem habitantes, na Ilha de São Miguel (Açores), perdida no meio do Oceano Atlântico.

Almirante AMÉRICO THOMAZ, 13º presidente de Portugal, último do Estado Novo; o mesmo que, logo depois da Revolução dos Cravos, acabou exilado no Rio. Se o Brasil teve um presidente (Jair) Messias, Portugal se gaba de um (Américo) Deus. Em conversa com o generalíssimo Franco, da Espanha, disse

A mi me gustam las cazadas (de animais, queria referir).

O espanhol não entendeu que caçada, na sua língua, é caceria. E tentou responder, a partir do que imaginou,

Ah, si? E las solteras, non?

ANA MARIA MACHADO, da ABL. No elevador da Rua de Santa Justa, que liga o antigo Convento do Carmo à baixa de Lisboa, fotografou bilhete que lhe deram quando pagou a passagem. Com Instruções para Viagem

- Ao viajar de pé, afaste as pernas e tenha-as bem plantadas. Segure-se com firmeza, sobretudo nas arrancadas e nas curvas.

E ficou sem entender. Que não havia bancos, no local, todos teriam mesmo que "viajar de pé". E "curvas", num elevador?

ANTONIO CEZAR PELUSO, ministro do Supremo. No Tavares Rico, mais antigo restaurante de Portugal. Um café de bilhar fundado (1784) por Nicolau Massa, convertido em restaurante (1823) pelos irmãos Joaquim e António Tavares. Lá se reuniam escritores da Geração de (18)70 - António Cândido, Carlos Félix, o Conde de Sabugosa, Guerra Junqueiro, Ramalho Ortigão, no grupo intitulado Os Vencidos na Vida. Liderado por Eça de Queiroz, que o definia como um Grupo Jantante. Todos sonhando influenciar o rei D. Carlos na construção de um novo Portugal. Até que veio o Regicídio (em 01/02/1908) quando tombou, D. Carlos, no terreiro do Paço, sob as balas de Manoel (dos Reis da Silva) Buíça e Alfredo (Luís da) Costa. Após o que seu grupo se desfez. Estavam o ministro e o desembargador (de São Paulo) Luiz Carlos Azevedo, com suas mulheres. Recebeu cardápio e, querendo agilizar os pedidos, perguntou ao maître

- O senhor teria outro?

- Não.

Apontou um, em mesa próxima,

- Estou vendo aquele ali.

- Pois é o mesmo.

ANTÓNIO COSTA, primeiro-ministro. Em Lisboa (às vésperas das eleições gerais de 30/01/2022) vi, num poste, cartaz com esse aviso aos motoristas

Cuidado, zona de acidentes a 2.000 m.

Por baixo outro cartaz, com foto de António Costa e seu lema de campanha

Continuamos a avançar.

APÓCRIFO DO POETA ALEIXO. Apócrifos são citações que não tem autenticidade comprovada. Assim é conhecido um do poeta popular (António Fernandes) Aleixo (1899-1949), guardador de rebanhos e cantor de feiras,

Quando os olhos cansam

As pernas dançam

As peles crescem

Os colhões descem

O nariz pinga

E a piça minga

Deixa-te de bazófias

Que a missão está finda.

* * *

Igualmente do poeta Aleixo, está em Este livro que vos deixo, usando gerúndio (algo raro, num português), é essa quadrinha

Há tanto burro mandando

Em homens de inteligência

Que, às vezes, chego pensando

Que a burrice é uma ciência.

COUTOS DE VISEU. Em 12/01/2018 li, no Jornal do Centro, Aviso sobre Dias de Falecimento e de Acesso ao Cemitério de Coutos. A matéria, com brasão do concelho, dizia

- O cemitério só está aberto ao fim de semana, das 8h00 às 20h00 no verão e das 9h00 às 18h00 no inverno.

- Os cidadãos só podem falecer quinta-feira e sexta-feira, para permitir que os funerais ocorram sábado ou domingo.

- O falecimento noutros dias será considerado ato de desobediência civil sujeito a contraordenação, caso o falecido seja reincidente.

Depois vim a saber que a Junta da Freguesia de Coutos de Viseu está processando o jornal pela rebaldaria (canalhice, patifaria) de publicar uma página de humor como se fosse algo sério. E o presidente da Junta declarou que

O jornal está abusivamente a usar da heráldica para causar danos à imagem da freguesia.

Após o que completou

- Filhos da puta, deviam era morrer todos.

Faltou só informar se preferia que isso ocorresse quinta ou sexta-feira.

DIAMANTINO MIRANDA, ex-jogador e treinador de futebol, hoje comentarista da CMTV. Em debate na televisão sobre desmandos no Benfica, depois reportado no One Football, declarou

Se cada corrupto aqui andasse com uma lâmpada no cu, Portugal parecia Las Vegas.

FRANCISCO DUARTE DE AZEVEDO, conselheiro da Embaixada de Portugal no Brasil. Vai ao Shopping Center Recife (Pernambuco) para comprar meias, e a balconista desejava ter informações complementares para atender melhor seu pedido. Reconhecendo aquele cliente como português, e imitando um sotaque lusitano, falou

Diga mais.

Mais.

FERNANDO ANTÔNIO GONÇALVES, pensador. Numa sapataria do Chiado, na baixa de Lisboa, pergunta o preço e acha caro

- Trezentos e vinte euros por um sapato?

- Não, senhor doutor, pelos dois pés.

FLAVIO BIERRENBACH, ministro do STM. No restaurante A Severa, de Lisboa, famoso pelo turismo de fados e guitarradas, ele e o ministro (da Justiça) José Carlos Dias mais esposas. Vendo chouriços com batatas a murro, na mesa vizinha, pede ao garçom

- Queremos aquele prato.

- Lamento mas não poderá ser, que já está servido a outros clientes.

GILDA MATTOSO, jornalista. Caetano Veloso, no Porto, pede que ligue para o cineasta Manuel de Oliveira. Atende mulher, a gritar,

Minha querida!, Manoel está em África!, buscando locações para o próximo filme!

Que coisa boa.

Boa para quem?!

Estou ligando só para convidar para o show de Caetano.

Continua na próxima página



