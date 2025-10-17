Notícias de Portugal

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Direto de Lisboa, Portugal. Seguem mais notícias da terrinha que, de alguma forma, lembram o Brasil......................................

ACESSIBILIDADE.

ACESSIBILIDADE. O governo português anunciou grande programa para adaptar imóveis, seus, às necessidades dos que têm carências específicas. A findar em dezembro deste ano. O jornal Publico deu, na primeira página, o resultado de pesquisa que fez, até hoje, sobre a eficiência estatal:

- Em quatro anos, obras de acessibilidade chegam a dez de 1500 edifícios públicos.

Quase nada, então. A cara de nosso país.

APOSTAS. Manchete do Publico:

- Nunca se apostou nem se perdeu tanto dinheiro no jogo, em Portugal.

Não é só no Brasil, pois. Apenas no ano passado foram torrados na jogatina, por aqui, 24 bilhões de euros. Quase 140 bi em reais.

BALEIAS. Um grupo de Orcas atacou veleiro que naufragou, ao largo da Costa de Caparica, em Almada. E outra embarcação quase segue o mesmo destino, na Baia de Cascais. O portal "orcas.pt" já registrou mais de 70 ataques, só este ano. Uma espécie de vingança, parece, pela morte de companheiras em outros mares.

CABEÇAS. O português João Paulo Silva Oliveira, 56 anos, divulgou nas redes sociais vídeo em que diz:

"Cada português que trouxer a cabeça de um brasileiro, desses zukes que vivem aqui em Portugal, estejam legais ou ilegais, cada cabeça que trouxer eu pago 500 euros".

A reação foi rápida. Por pressão dos clientes, boa parte deles brasileiros, foi demitido da padaria em que trabalhava. E já está preso pelo Departamento de investigação e Ação Penal (DIAP) de Santa Maria de Feira, Aveiro. Apesar de tudo sugere-se, aos brasileiros que estiverem por aqui, ficar longe dele.

CELULARES, TELAS, PAPEL E CANETA. O ministro da Educação esclarece que "a proibição do uso do telemóvel é para alunos do público e do privado". O que parece caracterizar uma tendência, em todos os países. Apesar disso, por aqui, segue um debate intenso. Primeira página do Publico diz:

- Diretores reagem a sanções: proibir não rima com educar.

Dentro, em longa matéria, "Diretores preferem sensibilização". Indicando, ainda, que "Escolas vão definir sanções para alunos que usem smartphones". Luiza, neta que estudou na Inglaterra, tinha marcado pela direção da escola os (poucos) horários em que podia usar. Vai acabar sendo assim, por todo o planeta. Agora, no Publico, se vê declaração do ex-ministro da Educação da Suécia (até junho), Johan Pehrson:

- "Fomos ingênuos".

Seu país, pioneiro na digitalização, para ele deve ser uma "zona livre de smartphones e redes sociais". E está a voltar, nas escolas públicas, papel e lápis. Como dinossauro, que não usa computadores e gasta uma caneta por semana, vejo isso com alegria.

CHAGPT. Portugal vai ter o seu que se chamará Amália. Só que o governo já deu ciência, aos da terrinha, que vai faltar um monte de aplicativos. Como Caixa de mensagens. O modelo será usado só em algumas aplicações da administração pública. Consternação geral, para os usuários.

COVID. O jornal eletrônico TSF anuncia preocupação do governo com "nova versão do vírus da Covid-19". Deus do céu, não tem mais fim?

EDUCAÇÃO. O mesmo TSF dá manchete:

- Quase metade dos adultos portugueses só consegue compreender textos simples e curtos.

Por essas e outras o professor Carlos Ceia propõe a criação de um Partido da Educação. Segundo ele "um lugar seguro, civilizacional, capaz de transcender divisões ideológicas e reenquadrar o debate nacional". Cristovam Buarque vai, creio, gostar dessa notícia.

ELEIÇÕES. Domingo ocorreram as eleições autárquicas. Para escolher prefeitos, no país todo. Aqui se chamam "Autarcas". Não há Câmara de Vereadores, somente Conselheiros Municipais. Que custam nada. O mais impressionante, para brasileiros, são as apurações. No Brasil a grande vantagem das urnas eletrônicas, assim se diz, é que não temos que esperar dias pelos resultados. O que justifica a fortuna gasta em cada eleição. Pois bem. Aqui, os votos são nas células. Em papel. E, à noite do próprio domingo, já se tinha todos os resultados. Pode acreditar, amigo leitor.

GORDURA. Segundo El Pais, citado pelo Publico:

Existem já mais de 100 novos candidatos a medicamentos para tratar a obesidade em testes.

O objetivo agora, em vez de injeções, é "um fármaco oral para emagrecer". Que venham logo, nós gordos agradecemos.

GREVE. Nunca se viu isso, por aqui. O Publico anuncia, em primeira página, que

- Magistrados do Ministério Público anunciam greve de cinco dias.

Só para lembrar, e diferente do Brasil, grevistas em Portugal (como no resto do mundo) não recebem salários pelos dias não trabalhados. E trata-se de longo tempo, num país em que greves nunca passam de um dia.

