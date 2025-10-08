A solução do setor elétrico passa pelos data centers
O Brasil vive um paradoxo energético. Somos líderes mundiais em energia renovável, com destaque para eólica e solar, mas enfrentamos uma crise sem precedentes nesse setor. O excesso de produção, aliado à falta de linhas de transmissão e aos entraves regulatórios, tem levado empresas à reestruturação financeira e até mesmo à recuperação judicial. A situação revela um desafio central: produzir energia limpa não é suficiente se não houver infraestrutura capaz de absorvê-la e utilizá-la de forma inteligente.
É nesse contexto que os data centers emergem como parte da solução. Diferentemente de outros setores, essas infraestruturas críticas demandam alta disponibilidade elétrica e funcionam como consumidores estáveis e previsíveis, capazes de dar destino produtivo ao excedente energético. Além disso, sua presença estimula investimentos em redes de transmissão, amplia a confiabilidade do sistema e ajuda a reduzir o desperdício. A expansão dos data centers no Brasil não é apenas uma pauta tecnológica, mas também energética.
Ao aproximar a instalação de grandes empreendimentos digitais das regiões que concentram produção renovável, como o Nordeste, cria-se um círculo virtuoso: energia limpa sustentando a economia digital e, ao mesmo tempo, gerando empregos qualificados, inovação e competitividade internacional. Nesse sentido, a assinatura da Medida Provisória que institui o ReData representa um passo decisivo. Ao estabelecer um regime especial de tributação para serviços de data center, o governo oferece segurança jurídica e incentivos claros para a atração de investimentos, alinhando a política energética e a digital. Trata-se de um instrumento que fortalece tanto a transformação digital quanto a utilização inteligente da matriz renovável nacional.
O ReData reconhece que data centers são mais do que infraestrutura tecnológica: são peças estratégicas para consolidar o Brasil como protagonista global em energia limpa e economia digital. Ao criar as condições para que esses empreendimentos prosperem, o país não apenas resolve parte de sua crise elétrica, mas também constrói as bases de um futuro mais sustentável, inovador e competitivo.
Daniel Gomes, CEO da Atlantic Data Centers e conselheiro da Associação Brasileira de Data Centers