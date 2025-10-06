fechar
Artigo | Notícia

A necessidade de fortalecimento da advocacia pública na Reforma Administrativa

É imperativo que o cidadão compreenda a dimensão do que está em jogo e, para isso, torna-se necessário desfazer um equívoco recorrente...

Por Ingrid Zanella, Fabiana Augusta e Ricardo Augusto Publicado em 06/10/2025 às 6:00
Outro ponto que merece aten&ccedil;&atilde;o: &eacute; um contrassenso que a reforma administrativa proponha a individualiza&ccedil;&atilde;o da remunera&ccedil;&atilde;o por metas e produtividade
Outro ponto que merece atenção: é um contrassenso que a reforma administrativa proponha a individualização da remuneração por metas e produtividade - REPRODUÇÃO OAB-SP

Clique aqui e escute a matéria

Seguindo o conselho de José Saramago, “Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara”, é preciso ver e reparar bem os perigos contidos no primeiro texto da Reforma Administrativa. Em meio a um debate público frequentemente raso e maniqueísta sobre a Reforma Administrativa, uma ameaça silenciosa, porém de consequências devastadoras, paira sobre a espinha dorsal do Estado brasileiro: a proposta de desfigurar a Advocacia Pública por meio da estatização honorários advocatícios e encargos legais. A proposta de redução de encargos legais e de estatização dos honorários sucumbenciais ameaça não apenas a carreira de procuradores e advogados públicos, mas, sobretudo, a própria capacidade de o Estado arrecadar e financiar políticas sociais.

É imperativo que o cidadão compreenda a dimensão do que está em jogo e, para isso, torna-se necessário desfazer um equívoco recorrente. Honorários e encargos não são privilégios. Ao contrário: são verbas privadas que representam instrumentos de incentivo e desempenho, reconhecidos em lei e compatíveis tanto com o regime jurídico do subsídio quanto com o teto constitucional.

Muitos defendem a avaliação de desempenho como critério para remuneração variável no serviço público. Pois bem, os honorários cumprem exatamente essa função: só são pagos quando há resultado concreto para a administração, seja na recuperação de créditos, em vitórias judiciais ou em acordos, estimulando a cobrança eficiente de créditos e a defesa do patrimônio público.

Os números mostram de forma concreta o impacto dessa atuação. No município de Caruaru, em Pernambuco, antes da criação da procuradoria municipal, a arrecadação de dívida ativa girava em torno de R$ 300 mil reais por ano. Após a estruturação da carreira, em 2019, esse valor saltou para mais de R$ 30 milhões apenas no ano de 2024.

No âmbito do município do Recife, desde a vigência do Código de Processo Civil, que ratificou a instituição dos honorários para os advogados públicos, a arrecadação de responsabilidade da Procuradoria do Município praticamente triplicou.

No plano federal, a Advocacia-Geral da União tem obtido resultados expressivos: só em 2024 evitou perdas de R$ 724 bilhões de reais, elevou a taxa de sucesso judicial para 72% e, entre 2020 e 2024, recuperou mais de R$140 bilhões para os cofres públicos. Além disso, o modelo de honorários como incentivo estimulou a conciliação: de 2020 a 2025, mais de R$ 100 bilhões foram obtidos em acordos, sendo R$ 42 bilhões apenas em 2023. No total, em vitórias, acordos e recuperação de créditos, a AGU contribuiu para que a União arrecadasse R$ 244 bilhões no período, recursos destinados à implementação de políticas públicas.
Vale a pena esclarecer que a remuneração do advogado público é composta pelo subsídio pago pelo ente público, pelos honorários sucumbenciais - verba privada custeada pela parte vencida em juízo sem impacto para o contribuinte, e, em alguns casos, pelas verbas indenizatórias comuns a qualquer trabalhador (auxílio alimentação, auxílio saúde etc.).

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Há, ainda, uma robusta base legal e de controle. A Lei 13.327/2016 estruturou os honorários advocatícios e criou o Conselho Curador dos Honorários, com atuação fiscalizatória. O Supremo Tribunal Federal e o Tribunal de Contas da União já reconheceram a compatibilidade dos honorários com o regime de subsídio e o total cumprimento ao teto constitucional. No âmbito das procuradorias estaduais e municipais, há regimes similares, sempre com transparência e da auditabilidade.

Outro ponto que merece atenção: é um contrassenso que a reforma administrativa proponha a individualização da remuneração por metas e produtividade, simplesmente porque é impossível fracionar o resultado de uma vitória judicial de 10 ou 20 anos entre cada procurador que atuou ao longo do tempo, incluindo aqueles já aposentados. Também não se pode mensurar a contribuição de núcleos especializados, como o previdenciário, que evitam o pagamento de bilhões em benefícios indevidos. Ao impor critérios de aferição individualizados, a reforma não apenas burocratiza (ao extremo), mas inviabiliza a divisão justa dos honorários, criando uma parametrização artificial, inaplicável e incongruente com a realidade do trabalho coletivo que sustenta a defesa do interesse público.

As críticas de que honorários seriam privilégios, de que oneram o orçamento público ou de que carecem de transparência não resistem aos fatos. Cortá-los não gera economia: ao contrário, desestimula o desempenho e reduz a capacidade de arrecadação. Os valores não concorrem com verbas de saúde ou educação, pois provêm de vitórias judiciais contra devedores. E hoje a transparência é absoluta, com dados abertos e de acesso livre.
O caminho, portanto, não está em reduzir ou estatizar os honorários, mas em reforçar mecanismos de desempenho, governança e clareza. Manter a integralidade desses instrumentos, evitando retroativos e ampliando a eficiência, é condição para fortalecer a advocacia pública. Fortalecer a advocacia pública significa aumentar a arrecadação, proteger o patrimônio coletivo e garantir recursos para os direitos sociais que a sociedade espera do Estado.

Ingrid Zanella, presidente da OAB-PE, Fabiana Augusta, diretora de Advocacia Pública, Ricardo Sampaio, presidente da Comissão de Advocacia Pública

 

Leia também

Alívio tributário parcial
IMPOSTO DE RENDA

Alívio tributário parcial

Janela para algum futuro
ORIENTE MÉDIO

Janela para algum futuro

Compartilhe

Tags