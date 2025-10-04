fechar
Artigo | Notícia

A saúde: entre o abuso das operadoras e a judicialização exacerbada

A saúde, no Brasil, deixou de ser tratada como um direito fundamental e passou a ser negociada como um bem de consumo................

Por FERNANDA MENEZES Publicado em 04/10/2025 às 0:00 | Atualizado em 06/10/2025 às 10:39
ANS órgão criado para regular e fiscalizar o mercado de planos de saúde, deveria ser o ponto de equilíbrio
ANS órgão criado para regular e fiscalizar o mercado de planos de saúde, deveria ser o ponto de equilíbrio - Abrasco

Clique aqui e escute a matéria

O que antes se via como missão social — garantir o atendimento digno a quem adoece — tornou-se um mercado altamente lucrativo, movido por acionistas e controlado por grupos econômicos que transformaram o sofrimento humano em produto. A lógica empresarial, travestida de sustentabilidade, substituiu o compromisso ético com a vida, enquanto o Estado se omite e o consumidor, fragilizado, busca na Justiça a reparação do que deveria ser natural: o acesso à saúde.

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), órgão criado para regular e fiscalizar o mercado de planos de saúde, deveria ser o ponto de equilíbrio nessa relação notoriamente desigual entre operadoras e consumidores. No entanto, o que se observa é uma atuação tímida e, por vezes, complacente, diante de práticas abusivas reiteradas. O jurista Miguel Reale Júnior, ao tratar da captura de órgãos reguladores, alertava para o perigo das instituições que se tornam reféns do poder econômico. É o que parece ocorrer também nesse setor, em que o interesse mercadológico frequentemente se sobrepõe à missão constitucional de proteção do consumidor.

É inaceitável que, mais de duas décadas após a edição da Lei nº 9.656/98, ainda se verifiquem negativas injustificadas de cobertura assistencial. O artigo 35-A da referida norma é claro ao impor às operadoras o dever de prestar os serviços contratados. Já o Código de Defesa do Consumidor proíbe expressamente a recusa arbitrária de atendimento. Mesmo assim, multiplicam-se decisões unilaterais que negam cirurgias, exames e terapias, muitas vezes urgentes, em afronta direta à boa-fé objetiva e à dignidade humana. E o mais grave: sem qualquer fundamento técnico-científico ou amparo legal que sustente tais recusas.

Diante dessa realidade, o Poder Judiciário tornou-se o último refúgio do cidadão. São milhares de ações distribuídas diariamente em busca de algo que deveria ser natural — o cumprimento do contrato. Juízes e desembargadores, em todas as instâncias, têm reafirmado a obrigação das operadoras de respeitar os direitos dos beneficiários. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consolidou jurisprudência firme no sentido de que o rol da ANS é meramente exemplificativo e que as cláusulas limitativas devem ser interpretadas restritivamente. Ainda assim, as práticas abusivas persistem, como se as empresas apostassem na lentidão da Justiça e na desistência dos mais vulneráveis.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A perversidade desse sistema manifesta-se, sobretudo, no tratamento dispensado aos idosos. Muitos, após décadas de contribuição, veem-se desamparados no momento em que mais necessitam. Famílias inteiras se endividam para custear procedimentos que deveriam ser garantidos. Trata-se da mercantilização da esperança, do aprisionamento do sofrimento humano nas engrenagens de uma lógica financeira insensível.

Contudo, é igualmente necessário reconhecer que o fenômeno da judicialização da saúde, embora tenha origem legítima na defesa de direitos fundamentais, também produziu distorções. Em meio à omissão regulatória e à ganância empresarial, floresceu uma litigância, por vezes, oportunista, movida por interesses alheios à real proteção do paciente. Multiplicam-se demandas artificiais, ações temerárias e pedidos desproporcionais que sobrecarregam o sistema judicial e comprometem a celeridade na apreciação das causas realmente urgentes.

O desafio, portanto, é duplo: conter os abusos das operadoras e coibir o uso predatório da Justiça. Não se pode permitir que o direito à saúde — expressão da própria dignidade humana — seja reduzido a mero bem de consumo, nem que a via judicial se converta em instrumento de desequilíbrio econômico e insegurança jurídica.

É urgente repensar o papel dos órgãos de controle. Onde está a ANS quando hospitais próprios são desativados ou quando redes credenciadas são reduzidas de forma drástica? Onde estão o Ministério Público e o Parlamento quando se protelam projetos de lei capazes de restabelecer a proteção efetiva ao consumidor? O silêncio institucional é, neste contexto, a forma mais cruel de conivência.

A saúde não pode ser tratada como mercadoria. A vida não é um ativo financeiro. Um Estado que se diz democrático e civilizado deve garantir que a proteção à saúde prevaleça sobre a lógica do lucro. A indiferença, como advertiu Antonio Gramsci, é o peso morto da história — e, no Brasil, ela se manifesta no conformismo diante de um sistema que faz o cidadão pagar caro para sofrer em silêncio.

Enquanto não houver coragem institucional para enfrentar as causas estruturais desse desequilíbrio, continuaremos a assistir ao triste espetáculo de um povo que, para viver com dignidade, precisa recorrer à Justiça. E que, por ironia, acaba sendo vítima não apenas da omissão das operadoras, mas também da banalização de um direito que deveria ser sagrado.

Fernanda Menezes , advogada

 

Leia também

Planos de Saúde lucram enquanto consumidor enfrenta reajuste abusivo
OPINIÃO

Planos de Saúde lucram enquanto consumidor enfrenta reajuste abusivo
STF fixa regras para autorização de procedimentos fora do rol da ANS
PLANOS DE SAÚDE

STF fixa regras para autorização de procedimentos fora do rol da ANS

Compartilhe

Tags